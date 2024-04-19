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Голкипер «Астон Виллы» Мартинес из-за дисквалификации пропустит первый матч полуфинала Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил дисквалификацию от УЕФА на первый матч против «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций.

31-летний аргентинец получил две желтые карточки по ходу ответного матча против «Лилля» (2:2) в 1/4 финала турнира — одну в основное время и еще одну в серии пенальти.

Его не удалили с поля, поскольку карточки, полученные в ходе матча не распространяются на серию пенальти. Несмотря на отсутствие удаления, Мартинес дисквалифицирован на следующий матч Лиги конференций.

Первый матч между «Астон Виллой» и «Олимпиакосом» состоится в Англии 2 мая.

Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Олимпиакос (Пирей)
Эмилиано Мартинес
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