Матч третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Партизан» в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае пройдет без зрителей, информирует пресс-служба российского клуба.

«Данное решение принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края и Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, — говорится в сообщении. — Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 5 августа невозможно. Тем не менее, мы очень надеемся на вашу поддержку возле экранов мониторов и телевизоров!».

Встреча пройдет 5 августа. Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.