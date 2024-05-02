«Астон Вилла» и «Олимпиакос» сыграют в матче Лиги конференций 2 мая

2 мая «Астон Вилла» дома в Бирмингеме (Англия) примет «Олимпиакос» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Лиги конференций «Астон Вилла» — «Олимпиакос» можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Футбол 2». Начало прямого эфира — в 21.45 мск. Ключевые события противостосния «Астон Вилла» — «Олимпиакос» будут доступны в матч-центре «СЭ».

9 мая в Пирее (Греция) состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «Олимпиакосом» и «Астон Виллой». Начало — в 22.00 мск.

Финал Лиги конференций сезона-2023/2024 пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: расписание и результаты матчей, обзоры игр и сетка плей-офф турнира, онлайн-трансляции и новости, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».