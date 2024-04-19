Эмери: «Астон Вилле» в матче с «Лиллем» оставалось держаться и выжидать своего момента»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Лиллем» (1:2, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Лилль» играл очень хорошо в первом тайме и заслуженно получил преимущество. Но мы осознавали, что возможность может появиться всегда. Он уже на протяжении долгого времени успешно играет дома. У нас же было преимущество по итогам первого матча, так что нам оставалось держаться и выжидать своего момента. И мы это сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

«Астон Вилла» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Олимпиакоса». Первый матч состоятся 2 мая, а ответный — 9-го.