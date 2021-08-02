Хвичи нет в заявке «Рубина» на Лигу конференций. Но он сможет выйти на поле
В непростой ситуации оказался «Рубин» перед матчами 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Ракувом». Казанскому клубу в соответствии с регламентом разрешили заявить только 21 игрока, а не 25: в составе не хватает доморощенных футболистов, потому заявку уменьшили на четыре человека.
В нее не попал ведущий игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия. Но он получит право выйти на поле 5 и 12 августа, когда пройдут встречи с польской командой. Как так получилось?
Грузин не вошел в основную заявку — в лист А. Но его можно включить в лист Б как футболиста, родившегося после 1 января 2000-го и без перерывов проведшего два года в «Рубине».
Туда можно включать неограниченное количество футболистов в течение сезона при выполнении определенных условий. Кроме того, этот список нужно подавать накануне матча.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю