Хвичи нет в заявке «Рубина» на Лигу конференций. Но он сможет выйти на поле

В непростой ситуации оказался «Рубин» перед матчами 3-го отборочного раунда Лиги конференций с «Ракувом». Казанскому клубу в соответствии с регламентом разрешили заявить только 21 игрока, а не 25: в составе не хватает доморощенных футболистов, потому заявку уменьшили на четыре человека.

В нее не попал ведущий игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия. Но он получит право выйти на поле 5 и 12 августа, когда пройдут встречи с польской командой. Как так получилось?

Грузин не вошел в основную заявку — в лист А. Но его можно включить в лист Б как футболиста, родившегося после 1 января 2000-го и без перерывов проведшего два года в «Рубине».

Туда можно включать неограниченное количество футболистов в течение сезона при выполнении определенных условий. Кроме того, этот список нужно подавать накануне матча.