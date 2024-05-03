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Бонавентура: «Важно будет в ответном матче показать наш характер и сыграть без страха»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура прокомментировал победу над «Брюгге» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы провели хорошую игру, но в некоторых ситуациях допускали ошибки, за которые нас наказывали. Теперь мы должны хорошо выступить в ответном матче. Мы отправимся в Брюгге, зная, что нам противостоит хорошая команда, и постараемся максимально сконцентрироваться. Важно будет показать наш характер и сыграть без страха», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонавентуру.

Ответный матч пройдет в Бельгии через неделю, 9 мая. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo;. «Олимпиакос» переиграл «Астон Виллу», «Фиорентина» одолела «Брюгге» в Лиге конференций
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040513--fiorentina-vs-club-brugge/
Джакомо Бонавентура
Футбол
Лига конференций
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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