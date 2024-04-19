«Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» по пенальти и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Олимпиакос» на выезде победил «Фенербахче» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 3:2.

В основное время победу одержали хозяева — 1:0. Гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте.

В концовке дополнительного времени Андреас Нтой получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Олимпиакоса». Греческий клуб вышел в полуфинал Лиги конференций и встретится с «Астон Виллой». Первый матч состоится 2 мая, ответная игра — 9-го числа.