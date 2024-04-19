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Сегодня, 00:56

Определились все полуфиналисты Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги конференций.
Фото AFP

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

«Астон Вилла» в серии пенальти обыграла «Лилль» (1:2, пен. — 4:3), «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» (1:0, пен. — 3:2), «Фиорентина» победила «Викторию» (2:0), а «Брюгге» одержал победу над ПАОК (2:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары:

«Астон Вилла» — «Фенербахче»

«Фиорентина» — «Брюгге»

Первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, а ответные — 9-го. Финал пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах,

Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Брюгге
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
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