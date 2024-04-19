Определились все полуфиналисты Лиги конференций

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

«Астон Вилла» в серии пенальти обыграла «Лилль» (1:2, пен. — 4:3), «Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» (1:0, пен. — 3:2), «Фиорентина» победила «Викторию» (2:0), а «Брюгге» одержал победу над ПАОК (2:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары:

«Астон Вилла» — «Фенербахче»

«Фиорентина» — «Брюгге»

Первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, а ответные — 9-го. Финал пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах,