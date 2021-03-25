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Павлюченко считает, что у молодежной сборной есть все шансы на победу в группе

11:06
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от выступления молодежной национальной команды на чемпионате Европы 2021 года.

«Шанс выйти из группы есть всегда, надо только быть готовым к этому. Если судить по опыту прошлых лет, то мы начинаем хорошо, а в конце то на Евро не выходим, то на чемпионат мира. Состав у нас хороший, игроки взяты из основного состава премьер-лиги. Если будет хороший настрой, то у нас есть все шансы на победу», — поделился «СЭ» Павлюченко.

Первый матч молодежной сборной России против Исландии на Евро-2021 состоится 25 марта в 20:00 мск.

(Ангелина Коляда)

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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