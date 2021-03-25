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Самедов верит, что молодежная сборная России поборется за выход из группы на Евро

10:59
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от выступления молодежной сборной России на чемпионате Европы 2021 года.

«В первую очередь, это групповой этап. Хочется верить, что наша сборная поборется за выход из группы. Потому что у нас достаточно хорошая команда с яркими молодыми футболистами. Если мы оказались в группе, то у нас есть все шансы на выход дальше», — сказал Самедов «СЭ».

Первый матч молодежной сборной России против Исландии на ЧЕ-2021 состоится 25 марта в 20:00 по московскому времени.

(Вероника Ротенберг)

Россия U21 — Исландия U21

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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