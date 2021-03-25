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Россия U21 — Исландия U21: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию

18:30
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Сегодня, 25 марта, на стадионе «Альцуфер» (Дьер, Венгрия) состоится матч 1-го тура молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором в группе C сборная России сыграет с командой Исландии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Следить за матчем Россия U21 — Исландия U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия U21 — Исландия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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