Сегодня, 25 марта, на стадионе «Альцуфер» (Дьер, Венгрия) состоится матч 1-го тура молодежного чемпионата Европы по футболу, в котором в группе C сборная России сыграет с командой Исландии. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Следить за матчем Россия U21 — Исландия U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия U21 — Исландия U21