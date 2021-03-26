Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал «СЭ» победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в матче группового турнира чемпионата Европы-2021.

«Сборная сыграла очень хорошо, одержала важную победу, но каждый матч на таком этапе будет непростым. Рад, что армейцы приложили к этому руку — и Чалов, и Тикнизян. Очень радует Тикнизян — недавно попал в сборную, закрепился в составе ЦСКА», — отметил он.

Овчинников также указал, что тренеры молодежной сборной обратили внимание на Тикнизяна, и отметил, что он доказывает, что его не зря вызвали на финальный турнир.

25 марта сборная России победила Исландию. Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян забил гол и стал лучшим игроком матча. Нападающий армейцев Федор Чалов также забил гол и отдал три голевые передачи. Следующий матч молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. (Константин Колмаков)