Черчесов смской поздравил Галактионова с победой над Исландией
13:44
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от победы «молодежки» над Исландией (4:1) на Евро-2021.
«Естественно, что я тоже смотрел. Поздравил Галактионова смской, хороший старт — это важно. Мы с ним всегда на связи».
Сборная России победила Исландию в первом матче группового турнира Евро-2021. Следующую встречу молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало матча в 22:00 мск.
(Данил Алешин)
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