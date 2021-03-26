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Черчесов смской поздравил Галактионова с победой над Исландией

13:44
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от победы «молодежки» над Исландией (4:1) на Евро-2021.

«Естественно, что я тоже смотрел. Поздравил Галактионова смской, хороший старт — это важно. Мы с ним всегда на связи».

Сборная России победила Исландию в первом матче группового турнира Евро-2021. Следующую встречу молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало матча в 22:00 мск.

(Данил Алешин)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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