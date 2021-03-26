Онопко считает, что победа над Исландией придаст уверенности Чалову

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в матче группового этапа чемпионата Европы-2021.

По мнению Онопко, сборная выглядела сплоченным коллективом и хорошо стартовала на турнире.

«На Евро будет тяжело. Надо готовиться. По первой игре есть все основания претендовать на выход из группы. Лучше, конечно, выйти с первого места», — сказал Онопко «СЭ».

Также Онопко прокомментировал игру нападающего Федора Чалова, который забил гол и отдал три голевые передачи в матче с исландацами.

«Федя отработал хорошо, в подыгрыше был неплох, моменты были и пенальти забил — достойно сыграл. Это пойдет ему в плюс, придаст уверенности, потому что в последних матчах ЦСКА не выходил в старте. Он сильный парень, никогда не ломается, всегда отдается полностью на тренировках. Рад за него! Федя может расти», — добавил Онопко.

25 марта сборная России победила Исландию со счетом 4:1. Нападающий ЦСКА Федор Чалов также забил гол и отдал три голевые передачи. Следующий матч молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. (Константин Колмаков)