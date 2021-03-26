Голубев и Глебов рассказали, как отреагировали на результат матча Франции с Данией

Полузащитники молодежной сборной России Артем Голубев и Даниил Глебов рассказали, смотрели ли матч Франции с Данией.

— Как отнеслись вчера к песне группы «Ленинград» на разминке?

— С улыбкой отреагировали. Подняло настроение. Было принято услышать группу «Ленинград» на венгерском стадионе.

— Смотрел матч сборной Франции и Дании?

— Французы — крепкие. Датчане хорошо в обороне играли. Думаю, тяжелая будет игра. Мы сейчас на подъеме. Как будет, увидим 28 числа, — сказал Глебов.

— Когда увидели результат, поняли, что матч с Францией будет важным для турнирного положения. Фамилии не решают, решают команды. Дания показала, что могут бороться с французами. Думаю, мы не станем исключением, — добавил Голубев.

Молодежная сборная Дании обыграла Францию со счетом 1:0.

Свой следующий матч сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск). После первых игр у россиян три очка, у французов — ноль.

(Константин Колмаков)