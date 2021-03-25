Галактионов рассказал, почему доверил Захаряну место в составе молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Исландией (4:1) в матче группового турнира Евро-2021.

— Как готовить команду к следующей игре после такого разгрома?

— Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу.

— Почему решили доверить Захаряну место в составе?

— Он хорошо проявил себя в клубе в последних играх. На сборе у него тоже был хорошие показатели. Он заслужил это место. Кто лучше готов, тот и выходит, — сказал Галактионов.

Следующий матч Россия проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

(Сергей Федоров)