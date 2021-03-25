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Галактионов рассказал, почему доверил Захаряну место в составе молодежной сборной России

22:58
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Исландией (4:1) в матче группового турнира Евро-2021.

— Как готовить команду к следующей игре после такого разгрома?

— Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу.

— Почему решили доверить Захаряну место в составе?

— Он хорошо проявил себя в клубе в последних играх. На сборе у него тоже был хорошие показатели. Он заслужил это место. Кто лучше готов, тот и выходит, — сказал Галактионов.

Следующий матч Россия проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

(Сергей Федоров)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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