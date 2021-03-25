Галактионов рассказал, почему доверил Захаряну место в составе молодежной сборной России
22:58
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу над Исландией (4:1) в матче группового турнира Евро-2021.
— Как готовить команду к следующей игре после такого разгрома?
— Расхлябанности быть не может. Все понимают, что на одной игре чемпионат не заканчивается. Впереди важный соперник — сборная Франции. Мы оценим состояние ребят и определим, кто лучше готов к матчу.
— Почему решили доверить Захаряну место в составе?
— Он хорошо проявил себя в клубе в последних играх. На сборе у него тоже был хорошие показатели. Он заслужил это место. Кто лучше готов, тот и выходит, — сказал Галактионов.
Следующий матч Россия проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).
(Сергей Федоров)
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