Маслов прокомментировал повреждение в матче Евро-2021 с Исландией
25 марта 2021, 23:03
Защитник молодежной сборной России Павел Маслов подвел итоги матча группового турнира Евро-2021 против Исландии (4:1).
«Международные соревнования всегда отличаются от РПЛ. Здесь сравнивать некорректно. Самоотдача здесь выше. Пока провели всего один матч. У меня ничего серьезного, завтра проведем обследование. Думаю, все хорошо», — сказал Маслов.
Российский защитник на 61-й минуте встречи покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Артем Голубев.
Следующий матч Россия проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).
(Сергей Федоров)
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