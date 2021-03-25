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Маслов прокомментировал повреждение в матче Евро-2021 с Исландией

25 марта 2021, 23:03
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Защитник молодежной сборной России Павел Маслов подвел итоги матча группового турнира Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Международные соревнования всегда отличаются от РПЛ. Здесь сравнивать некорректно. Самоотдача здесь выше. Пока провели всего один матч. У меня ничего серьезного, завтра проведем обследование. Думаю, все хорошо», — сказал Маслов.

Российский защитник на 61-й минуте встречи покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Артем Голубев.

Следующий матч Россия проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

(Сергей Федоров)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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