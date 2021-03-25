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Галактионов прокомментировал победу российской «молодежки» в стартовом матче Евро-2021

25 марта 2021, 22:55
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов 25 марта в интервью пресс-службе команды в Instagram подвел итоги стартового матча Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Я не скажу, матч выдался легким. Это первая игра, старт турнира, поэтому было определенное волнение. Но оно улетучилось в первые десять минут, очень важно было завладеть инициативой, что нам удалось. Мы делали акцент на быстром голе, в принципе он со старта назревал, моментов в начале было достаточно. Много ли три гола за тайм? Такое спланировать нельзя. Мы акцентировали внимание на фланговое давление, и нам это удалось», — сказал Галактионов.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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