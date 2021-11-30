В Италии грандиозный скандал. «Ювентус» подозревают в финансовых махинациях и могут отправить в серию В

Нас ждет кальчополи 2.0?

С чего все началось?

На днях стало известно, что полиция Министерства экономики и финансов Италии расследует отчетную деятельность «Ювентуса» с 2018 по 2021 год на предмет ложного прироста капитала. Правоохранительные органы забрали документы из штаб-квартиры клуба после летних проверок национальной комиссии Италии по компаниям и бирже (Consob) и отчета комиссии по надзору профессиональных футбольных клубов (Covisoc). По итогам отчетов публичные органы указали на необходимость расследовать конкретные случаи, связанные с наращиванием капитала.

Под следствием находятся президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, сейчас занимающий аналогичную должность в «Тоттенхэме». Итальянский гранд подозревается в наращивании капитала на 282 миллиона евро за счет завышенных цен на футболистов, а его боссы — в отмывании денег.

В субботу «Ювентус» опубликовал официальное заявление, в котором заявил, что «полностью сотрудничает» с полицией в расследовании дела и считает, что вся деятельность клуба проходила в рамках закона.

А дальше история начала раскручиваться со все большей скоростью, и теперь в нее вовлечен не только «Ювентус», но и другие итальянские клубы.

Что за ложный прирост капитала? В чем вообще обвиняют «Ювентус»?

Главный термин этого скандала — «плюсваленца». Это разница между трансферной суммой продажи игроков и их балансовой стоимостью. Попытаемся кратко и доступно объяснить, что это значит.

Все дело в особенностях футбольной бухгалтерии. Например, клуб купил игрока Х за 80 миллионов евро, заключив с ним контракт на четыре года. В статье расходов эта сумма равномерно распределяется на весь этот срок — 20 миллионов в первый год, еще 20 во второй и так далее (в реальности трансферная сумма действительно часто разбивается на несколько траншей, но не обязательно, прямой зависимости тут нет). А через два года клуб продал футболиста Х за 60 миллионов.

По идее, и как напишут на ресурсе Transfermarkt, клуб в минусе на 20 миллионов. Но на деле все сложнее. Доход от продажи футболиста заносится в финансовые отчеты сразу. Поэтому получается, что клуб, наоборот, на 20 миллионов в плюсе — ведь по бумагам потратили на него 40, а выручили 60.

По данным La Gazzetta dello Sport, под подозрение правоохранительных органов попали 42 (!) трансфера «Ювентуса» за последние три года. Самая заметная история — обмен Миралема Пьянича в «Барселону» на Артура Мело летом 2020 года. По официальным данным, за 30-летнего на тот момент боснийца каталонцы заплатили 60 миллионов евро, тогда как 23-летний бразилец обошелся «Старой синьоре» в 70 миллионов. Причем сделка была оформлена так, чтобы близкая к финансовому коллапсу «Барселона» могла внести эти 70 миллионов в свой годовой отчет и избежать краха. Никто этого особо не скрывал.

Другая громкая сделка, вызывающая подозрения туринской прокуратуры, случилась в 2019 году. Голкипер Эмиль Аудеро, сыгравший лишь один матч за основной состав «Ювентуса», перешел в «Сампдорию» за 20 миллионов евро. Правда, до этого вратарь отыграл сезон в середняке серии А на правах аренды и стал там первым номером. Еще один заметный трансфер, который вызывает вопросы у следствия, — обмен Жоау Канселу в «Манчестер Сити» на бразильца Данило.

В результате по итогам сезона-2018/19 прирост капитала «Ювентуса» составил 131,5 миллиона евро, в сезоне-2019/20 — 119,7 миллиона, в сезоне-2020/21 — 30,9 миллиона.

В чем же претензии к «Ювентусу»? На первый взгляд, правила они не нарушают, а просто пользуются лазейками в системе. Дело здесь в завышении рыночных цен на игроков. В двух случаях, описанных выше, следствие попытается доказать, что Пьянич и Аудеро не стоили 60 и 20 миллионов евро соответственно, которые «Старая синьора» выручила за них. Правда, как это можно сделать, пока не очень понятно.

Зачем «Ювентус» проворачивал эти схемы?

Эффект пандемии. В контексте огромных потерь из-за остановки чемпионата, отсутствия фанатов и девальвации стоимости телеправ серии А «Ювентус» пошел по обходному пути. По данным отчета Deloitte, итальянский гранд потерял около 62 миллионов евро в пандемийный сезон-2019/20 по сравнению с сезоном-2018/19.

Другой важный момент: «Ювентус» — публичная акционерная компания, акции которой торгуются на бирже со всеми вытекающими последствиями. Хорошая финансовая отчетность, пусть и не обеспеченная реальными суммами на счетах, позволяет делать хорошую мину и выглядеть крепкой и устойчивой организацией.

Как развивается ситуация?

В субботу следователи девять часов допрашивали спортивного директора «Ювентуса» Федерико Керубини. В понедельник трехчасовой разговор с правоохранителями был у генерального директора клуба Маурицио Арубавене. Оба пока выступают в качестве свидетелей.

В медиа же пошли самые разнообразные вбросы и сливы касательно этой истории.

Так, во вторник издание La Republica опубликовало фрагменты распечаток прослушиваемых следователями разговоров боссов «Ювентуса». Там, в частности, есть такая цитата: «Хуже того, что есть, было только кальчополи».

Правда, там же речь идет и о том, что под подозрением сразу несколько клубов серии А. Помимо «Ювентуса» это «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Дженоа», «Сампдория». В частности, в случае «Наполи» речь идет о трансфере Виктора Осимхена из «Лилля» летом 2020 года. За нигерийца, согласно неофициальной информации, заплатили около 70 миллионов евро, часть из которых была оформлена как обмен. Во Францию отправился запасной вратарь Орестис Карнезис, а также Луиджи Лигуори и два игрока молодежного состава — первые двое стоили 10 миллионов евро.

По сообщению La Gazzetta dello Sport, в прокуратуре Турина надеются через месяц передать все материалы дела в суд.

Что грозит «Ювентусу»?

Новости из серии, что «Старой синьоре» грозит перевод в серию В, пока далеки от реальности. Очевидно, что разбирательства будут идти очень долго и затронуть они могут не только «Ювентус», но и другие клубы. Санкции же могут быть разными — от снятия очков до понижения в классе.

Это же касается и топ-менеджмента туринцев. Аньелли и компании могут грозить как реальные тюремные сроки за финансовые махинации и отмывание денег, так и штрафы или условное заключение.

Остается только запастись терпением и попкорном.