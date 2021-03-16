Осужденный за коррупцию экс-тренер загребского «Динамо» назвал Ловрена и Модрича соучастниками

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич назвал соучастниками защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луку Модрича.

«Я брал деньги у «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича все еще есть несколько миллионов евро на счете, который мы вместе использовали на основании частного контракта. Модрич снял эти деньги и выплатил их членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я не радуюсь, я желаю им того же, что и своим дочерям. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги», — приводит слова Мамича 24sata.hr.

16 марта стало известно, что Мамич получил 4 года и 8 месяцев по делу о коррупции. В частности, ему поставили в вину махинации с трансферами игроков. Также брат Мамича Здравко, ранее занимавший должность спортивного директора клуба, осужден на 6,5 лет тюрьмы, сроки получилм бывший директор клуба Дамир Врбанович (3 года) и налоговый инспектор Милан Пернар (3 года и 2 месяца).