Миранчук найдет общий язык с зенитовскими бразильцами, Азмун подойдет Гасперини. Но возможна ли рокировка между «Аталантой» и «Зенитом»?

Идеальный кандидат

Как стало известно «СЭ», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки сине-бело-голубых в Турин на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся 2 ноября. Предметом обсуждения была, с одной стороны, ситуация 26-летнего хавбека клуба из Бергамо Алексея Миранчука, с другой — возможный переезд на север Италии его ровесника, форварда питерцев Сердара Азмуна.

Зачем Миранчук и «Зенит» друг другу, в общем-то, понятно. Прежде всего, с точки зрения клуба. Сине-бело-голубые находятся в стадии обновления команды и смены поколений, и теоретически к лету — когда у многих завершатся контракты — чемпионы России могут стать совсем другой командой.

Она, впрочем, и сейчас в значительной степени отличается от самой себя образца прошлого сезона, а Сергею Семаку давно не задают вопросов относительно переизбытка длинных передач в расчете на Артема Дзюбу. Напротив, нынешний «Зенит» — это комбинационный футбол и новая схема, в которой словно в родном Бразилейрао чувствуют себя Клаудиньо, Вендел и Малком.

Однако есть лимит, который разве что смягчат, но не отменят полностью, поэтому питерскому клубу нужны российские игроки соответствующего уровня. Все-таки исключительно полезный и эффективный Александр Ерохин не молодеет и скорее является игроком ротации, а перспективы Магомеда Оздоева остаться на берегах Невы под большим вопросом.

Миранчук же, сколько бы ни иронизировали по поводу «золотого актива», остается игроком высокого уровня, который способен проявить себя в том числе и в Лиге чемпионов. Есть ощущение, что с зенитовскими бразильцами он говорит на одном футбольном языке. А проблемы в «Аталанте» — отдельная история, изучая которую, нужно рассуждать не только о наличии у нашего легионера необходимого для Италии характера и умения зубами вцепиться в свой шанс, но и о специфике клуба из Бергамо и его главного тренера.

Итальянский тупик

Джан Пьеро Гасперини — жесткий специалист, чья требовательность иногда кажется гипертрофированной. Ты либо вписываешься в его схему и выполняешь все требования от и до, либо нет. Священных коров для не выбирающего выражений Гасперини не существует, и если что, в жертву принесут даже получившего статус клубной легенды Папу Гомеса. Предполагалось, что Миранчук раскроется в Италии в том случае, если тренер знает, как хочет использовать российского полузащитника, однако система оказалась важнее, и вписаться в нее у экс-игрока «Локомотива» не получилось.

«Зенит» же даст Алексею возможность перезапустить карьеру как на клубном уровне, так и в сборной, вот только нужно ли это самому Миранчуку? Помнится, еще до истории с «Аталантой» один из главных инсайдеров нашего футбола Нобель Арустамян рассказывал, что приоритет для братьев Миранчуков — Европа, а играть в РПЛ они готовы исключительно в «Локомотиве».

Год назад Андрей Аршавин, выступая на YouTube-канале Арустамяна, это подтвердил, заявив: «Что, «Зенит» не хотел Миранчуков? Конечно, хотел. Они молодые, талантливые. Но, насколько я знаю, они не захотели в «Зенит». Или продавать их не захотели».

Сам полузащитник «Аталанты» на данную тему тоже высказывался, и пусть с момента его последнего комментария по поводу интереса из Санкт-Петербурга ситуация в Бергамо превратилась в тупиковую, до конца не верится, что Миранчук поставил крест на европейской мечте.

Тем более недавно директор «Аталанты» Умберто Марино заявил, что клуб не рассматривает уход Миранчука в зимнее трансферное окно, однако ситуация могла поменяться после встречи с руководством бергамасков агента футболиста Вадима Шпинева. В Италии же регулярно появляется информация о возможном переходе Миранчука. Ранее среди претендентов на него упоминались «Сассуоло» и «Дженоа», которую недавно принял Андрей Шевченко, а в пятницу Il Milanista сообщил, что россиянин значится среди кандидатов, которых «Милан» рассматривает для усиления позиции атакующего полузащитника.

Выбор Азмуна

Пока создается ощущение, что Европа по-прежнему приоритет Миранчука, да и с Азмуном, которого, по информации «СЭ», просматривали представители «Аталанты», не все так однозначно. То, что иранец не собирается продлевать контракт с «Зенитом» и летом получит статус свободного агента, было известно давно. Сейчас — после отказа иранца от нового соглашения с сине-бело-голубыми — вопрос исключительно в том, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями, а еще лучше — что-то приобрести.

Заработать на футболисте, который уже в январе имеет право подписать контракт с новым клубом, невозможно. Так что обмен на игрока, который давно интересен «Зениту», — идеальный вариант. Но интересен ли Азмуну переезд не просто в Италию, где им настойчиво интересовалась «Рома», а именно в «Аталанту»? Благодаря умению врываться в свободные зоны, подстраиваясь под скидки, и умению играть головой стилистически бергамаскам он подходит, а работа с Курбаном Бердыевым — почти гарантия восприимчивости к скрупулезным тренерским требованиям и мельчайшим тактическим нюансам.

Именно этого требует Гасперини, которому нужен еще один нападающий. Дело в том, что бергамаски могут продать кого-то из колумбийского тандема Луис Муриэль — Дуван Сапата, голландец Сэм Ламмерс ничем себя не проявил и отправлен в «Айнтрахт», а Йосипу Иличичу, который предпочитает атаковать из глубины, в январе исполнится 34 года. Расклад может показаться идеальным, но опять же нужно учитывать специфику «Аталанты».

Готов ли Азмун к работе с Гасперини, да еще и на фоне возобновившегося интереса со стороны «Лиона»? Французы ведь хотели подписать форварда еще в конце августа, однако получили логичный отказ, так как «Зенит» просто не имел времени найти замену.

«Азмун нам очень нравится — и мне, и нашему тренеру Петеру Босу, — заявил на днях спортивный директор «Лиона» Жуниньо. — Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом. Мы не знаем, удастся ли нам его подписать зимой. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать».

По информации известного итальянского инсайдера Николы Скиры, «Лион» готов предложить Азмуну четырехлетний контракт. Готова вступить в борьбу за иранца и давно изучавшая его кандидатуру «Севилья». Как утверждает Radio Sevilla, речь идет о переходе в зимнее трансферное окно. Словом, вариантов, как и в случае с Миранчуком, хватает. Поэтому, как бы ни продвинулись переговоры по поводу обмена российского полузащитника «Аталанты» на Азмуна, очевидно: эти футболисты в январе могут стать главными героями российского трансферного рынка.