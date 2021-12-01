«По ночам выл от боли». Мог играть в «Роме» с Тотти, но порвал «кресты» в матче с Люксембургом. Грустная история Тетрадзе

«СЭ» рассказывает о драматичном итальянском этапе карьеры Омари Тетрадзе.

«Значит, мои мышцы пока еще не готовы...»

В середине января 1997 года стало известно о переходе игрока сборной России из «Алании» в «Рому». Омари Тетрадзе заключил трехлетний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера составила полтора миллиона долларов.

Нужно сказать, что главный тренер римлян Карлос Бьянки ничего не знал о футбольных достоинствах Тетрадзе, зато экс-владикавказец был хорошо знаком Джорджо Перинетти, главе так называемой международной комиссии «Ромы». Он дал аргентинцу посмотреть несколько видеокассет, и тот убедился, что россиянин — игрок действительно стоящий.

— Вообще-то у меня не было желания отправляться за границу, — так чемпион Россиии-1995 ошарашил корреспондента «СЭ» на следующий день после трансфера. — Если бы хотел уехать, то сделал бы это раньше. Приглашений хватало. Звали и в Испанию, и в Германию. Но «Рома» — престижный и заманчивый вариант. Такое предложение может быть раз в жизни. Пока из России еще не пришел мой трансферный лист, так что я не вправе играть за новую команду. И это к лучшему, потому что чувствую, что не готов сразу окунуться в борьбу итальянского чемпионата. Турнир в разгаре, я же полтора месяца не тренировался...

В «Роме» Тетрадзе был призван заменить вернувшегося на родину аргентинского защитника Роберто Тротту. О его личном контракте с римлянами в те дни ничего не сообщалось, но, по неофициальным данным, он был существенно выше, чем у других россиян, выступавших в Италии (Колыванова, Шалимова, Симутенкова).

За «Рому» Тетрадзе дебютировал в начале февраля 1997 года в домашнем матче с «Виченцей» (2:0). Итальянская пресса оценила его игру довольно высоко — 6,5 балла. Правый защитник римлян провел на поле все 90 минут и заслужил лестные оценки специалистов.

«Новичок выполнил большой объем работы на фланге и добавил солидности обороне «Ромы». Однажды подключился к атаке и нанес удар по воротам. С лихвой оправдал возлагавшиеся на него надежды. По ходу второго круга вполне способен еще прибавить», — писала Corierre dello Sport.

Ложкой дегтя стала травма приводящей мышцы, полученная Тетрадзе в этой встрече.

— Получается, мои мышцы пока недостаточно готовы, — рассуждал Омари. — Я же начал тренироваться с новой командой лишь 20 января. Но в целом своим дебютом доволен. Против «Виченцы» играл справа в обороне, как и в сборной России во время финального турнира Евро-96. Правда, в отличие от «Алании», которая использует в обороне трех человек, «Рома» играет в четыре защитника, располагающихся в линию. К этому мне еще, конечно, нужно приспособиться.

Гол в свои ворота, сравнение с Алдаиром

Тетрадзе успел восстановиться к следующему туру, в котором «Рома» в гостях одолела «Сампдорию» (2:1). Россиянин вновь отыграл сверхнадежно, не позволив сопернику создать ни одной реальной угрозы на своем правом фланге обороны.

А вот в матче против «Реджаны» Игоря Симутенкова (2:2) с Тетрадзе случился конфуз. На последний минуте наш легионер послал мяч в свои ворота, тем самым лишив римлян трех очков.

— Сутолока в штрафной была неимоверная, — рассказывал защитник. — После единоборства мяч отскочил ко мне. Я разворачивался, хотел его отбить, мяч угодил в щиток и полетел в сторону ворот... Очень обидно! Мы ведь вели — 2:0... (Один из голов римлян забил 20-летний Франческо Тотти. — Прим. «СЭ»). В раздевалке никто мне ничего не сказал, ни единого упрека! Вообще здесь приняли очень тепло. Как принимают на Кавказе. Я сразу почувствовал себя в «Роме» так, как будто играл за нее всю жизнь.

В поединке с «Миланом» (1:1) Тетрадзе мог записать в свой актив голевую передачу, снабдив мячом Тотти, однако здорово сыграл голкипер россонери. А во встрече с «Вероной» (4:3) защитник спас свою команду от гола, выбив мяч из пустых ворот после ошибки голкипера.

В целом в «Роме» были убеждены, что явно не ошиблись с приобретением футболиста сборной России. Специалисты сравнивали Тетрадзе с Вальтером Боначиной, который выступал за римлян в 1991—1994 годах. Но с натяжкой. Итальянец был крепче физически, Тетрадзе — более техничен и подкован тактически, футбол в его исполнении выглядел более интеллигентным. В итальянском клубе были на тот момент уверены, что у Омари есть все данные, чтобы вписать свое имя в историю команды и встать в один ряд с немцем Шнеллингером и бразильцем Алдаиром.

«Я не хотел уезжать из России!»

Однако матчи с «Кальяри» (1:2) и «Пармой» (0:1) ему не слишком удались. В довольно откровенном разговоре с корреспондентом «СЭ» Омари неожиданно признался, что вернулся бы в Россию, будь у него такая возможность.

— Никак не могу привыкнуть к Италии. Я ведь не хотел и не собирался уезжать из России! За день до переигровки со «Спартаком» на год продлил контракт с «Аланией». Вернувшись из отпуска, начал готовиться с командой. И вдруг — Италия, «Рома». Все решилось за два-три дня. Я никогда не рвался за границу и в Италию в частности.

— Но тогда зачем вы уехали?

— Не спрашивайте меня об этом. Так получилось. Слава богу, что со мной жена и дочка. А то от тоски я собрал бы вещи и улетел в Россию. Если бы у меня появилась такая возможность, то сегодня бы вернулся в российскую команду. У меня до сих пор сохраняется ощущение того, что по приезде в Италию я попал под «каток». Я ведь перед этим не тренировался и прямо в разгар чемпионата вышел на поле. Попал, как говорится, с корабля на бал. Первые игры провел на каком-то эмоциональном запале, но отсутствие подготовки сказывается.

— Давайте тогда о приятном. Через две недели вы сыграете за сборную России против Люксембурга.

— Знаете, для меня сборная — это глоток свежего воздуха. Еду в Новогорск с огромной радостью!

«По ночам выл от боли»

Знал бы тогда Тетрадзе, чем обернется для него матч против футбольного карлика... На 26-й минуте встречи на стадионе «Динамо» Омари получил тяжелую травму в единоборстве с соперником. Причем люксембуржца не в чем было винить, россиянин сам жестко поставил ногу.

Минут 15 медицинский персонал сборной колдовал над Тетрадзе на беговой дорожке, после чего защитник покинул стадион на машине скорой помощи.

— У меня поврежден мениск плюс сильное, на грани разрыва, повреждение крестообразных связок левой ноги. Так что на днях предстоит операция, — грустно констатировал игрок «Ромы».

— Когда снова появитесь на поле?

— Ориентировочно через полгода.

Уже после хирургического вмешательства Тетрадзе назвал две причины случившегося в поединке с Люксембургом:

— Первая — поле. Точнее то, что называли полем. Вторая — моя неподготовленность к сезону. Получилось, что я не прошел необходимую подготовку до чемпионата и сразу же резко включился в работу. А без предсезонки начать играть, да еще и в Италии, — серьезный риск. В итоге большие нагрузки сделали свое черное дело...

Главный тренер нашей национальной команды Борис Игнатьев полностью согласился с оценкой Тетрадзе качества газона на «Динамо». Его небольшая тирада лишний раз напоминает о футбольных реалиях России 90-х годов:

— На таком поле в футбол играть нельзя. Это позор! — подчеркнул Игнатьев после матча. — Подопечные справедливо замечают, что в таких условиях от них нельзя ждать качественной игры.

«Несравнимыми оказались поля, — писал по горячим следам корреспондент «СЭ». — Идеальная лужайка люксембургского стадиона и вытоптанное поле на «Динамо», которое назвать газоном язык не поворачивается — слишком уж оно напоминало картофельное. Гости от увиденного были в шоке».

На поле Тетрадзе вернулся в конце ноября 1997 года, но прежней игры за «Рому» показать уже не смог. В серии А он провел еще всего семь неполных матчей и в июле 1999-го перешел в греческий ПАОК.

— По сей день загадка, как на меня вышли греки, — говорил Тетрадзе в интервью «СЭ» в 2006 году. — До их звонка я почти три года лечился. Надо сказать, вначале руководство «Ромы» повело себя порядочно: оплатило операцию, консультации хирургов. Но только я начинал приходить в себя, тут же заставляли играть. Колено сразу же опухало, и приходилось вновь общаться с врачами. Понял — если окончательно не восстановлюсь, на футболе придется поставить крест. Пришлось расторгнуть контракт и пройти полный курс реабилитации в клинике профессора Перуджи. До этого я уже перенес три операции: на крестообразные связки и две по поводу мениска. Какое-то время по ночам просто выл от боли. Был момент — даже бросить все хотел. И если бы не поддержка жены Ани, убеждавшей меня, что надо перетерпеть, заставить себя не опускать руки, наверное, так и сделал бы. К тому же хорошие люди не забывали — Борис Петрович Игнатьев, Юрий Павлович Семин, Михаил Данилович Гершкович. Звонили, подбадривали. И еще каждый день в церковь ходил молиться и просить помощи у Всевышнего.

— Италия осталась мрачным воспоминанием, не так ли?

— Вовсе нет! Я поиграл с такими классными партнерами, как Алдаир, Ди Франческо, Дельвеккио, Кафу, Паулу Сержиу, Кандела, Бальбо, Тотти, Томмази, Карбоне. О такой команде можно только мечтать. Кроме того, ощутил, что такое профессиональный футбол с его требованиями и законами, проверил себя в нем.