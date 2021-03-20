Махинации на миллионы евро не остались безнаказанными.

Хищения на 15 миллионов евро

18 марта загребское «Динамо» сенсационно отыграло дефицит в два мяча у «Тоттенхэма» и, забив третий гол в дополнительное время, выбило английский клуб из Лиги Европы. Это тем более удивительно, потому что хорваты играли без главного тренера — его обязанности исполнял ассистент Дамир Кржнар. За три дня до матча занимавший эту должность Зоран Мамич (он по совместительству был еще и спортивным директором) получил тюремный срок и покинул оба поста. Его осудили на 4 года и 8 месяцев по делу о коррупции.

Старший брат Зорана, Здравко Мамич, ранее работавший спортивным директором «Динамо», также был признан виновным Верховным судом Хорватии по тому же делу и осужден на шесть с половиной лет. Братья участвовали в хищении примерно 15 миллионов евро из бюджета клуба, кроме того, им вменяется уклонение от налогов на сумму почти в два миллиона евро. Первый приговор был вынесен еще в 2018 году, однако Здравко все это время спокойно жил и продолжает жить в Боснии и Герцеговине, а Зоран совмещал две должности в сильнейшем футбольном клубе Хорватии. Дело в том, что в Хорватии срок заключения менее пяти лет должен утвердить Верховный суд. Так что после вердикта суда первой инстанции дело тянулось еще два с лишним года, пока наконец не была поставлена точка.

Кроме того, вместе с Мамичами осуждены бывший директор «Динамо» Дамир Врбанович (3 года) и налоговый инспектор Милан Пернар (3 года и 2 месяца).

Зоран Мамич играл за загребское «Динамо» с 1989-го по 1996-й, а также с 2005 по 2007 год. В активе защитника даже бронзовая медаль ЧМ-1998 в составе сборной Хорватии. Правда, на самом турнире во Франции Мамич ни разу не вышел на поле. Дальнейшее развитие событий более или менее понятно. Бывший футболист начинает тренерскую карьеру и попадает в клуб, за который сам выступал много лет, — классическая история.

Но кто такой Здравко Мамич? Во время войны за независимость Хорватии он участвовал в приватизации компании «Чесма Вуд Индустри» из Беловара. В 2000 году было установлено, что подозрительные операции на предприятии нанесли городскому бюджет ущерб в размере 14 миллионов кун (1,8 миллиона евро), а количество рабочих сократилось вдвое. Учитывая будущее Мамича, эту историю можно считать началом сомнительной карьеры.

С 2003 по 2016 год Здравко был спортивным директором «Динамо». Именно он в 2013 году назначил на пост главного тренера своего брата Зорана. Мамич-старший давно приобрел одиозную репутацию. Его арестовывали за конфликты с болельщиками «Динамо» и за оскорбления министра спорта, науки и образования Хорватии Желько Йовановича; в 2017 году, когда он уехал в Боснию, двое неизвестных совершили на него покушение и ранили в ногу. За время работы спортивным директором «Динамо» Здравко сменил 15 разных тренеров. У хорватов много причин его ненавидеть.

Особую популярность оба брата приобрели в 2016 году, когда в Хорватии завели дело о коррупции. Суд обвинил братьев в хищении средств из бюджета клуба в размере 116 миллионов хорватских кун (примерно 15 миллионов евро) и в уклонении от уплаты налогов на сумму 12 миллионов хорватских кун (1,6 миллиона евро). Основа дела — трансферы Луки Модрича в «Тоттенхэм» в 2008 году и Деяна Ловрена в «Лион» в 2010-м. Оба давали показания в качестве свидетелей.

Эдуардо платил Мамичам с каждой зарплаты

«Сначала у Здравко было свое агентство, где также работал его сын Марио. Оно подписывало почти всех молодых и талантливых хорватских футболистов. Когда он пришел в «Динамо», ему пришлось закрыть агентство, однако Мамич продолжил заключать личные, гражданско-правовые договоры с игроками. Наиболее известен случай с Эдуардо да Силвой, который потом играл в «Шахтере» и лондонском «Арсенале» — он должен был отдавать часть своей зарплаты Мамичу по каждому из будущих контрактов, потому что тот помог молодому бразильцу в начале карьеры. Конечно, были и другие футболисты, которые подписывали такие соглашения со Здравко, но они не стали известными», — рассказал «СЭ» хорватский журналист Анте Бушкулич.

Эдуардо подал в суд на Мамича в 2009 году и выиграл дело, рассмотрение которого тянулось пять лет. В январе 2014-го контракт между футболистом и президентом «Динамо» был признан недействительным.

«Некоторые утверждают, что Здравко благодаря своему влиянию на Хорватский футбольный союз и тренеров сборной продвигал футболистов «Динамо» в национальную команду с целью продажи своих игроков за более крупные суммы», — продолжает Бушкулич.

Хорватский журналист подметил различия между братьями:

«Здравко нравится быть в центре внимания, он любит публичные выступления. Бывали случаи, когда он мог созвать журналистов на двухчасовую пресс-конференцию и не ответить ни на один вопрос, потому что говорил все это время сам. Зоран — абсолютно другой человек, он тихий, до 2016 года не был замечен в конфликтах».

В том же 2016 году, когда дело о коррупции начало набирать обороты, Зоран Мамич поехал тренировать «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Здравко остался в «Динамо», но ушел в тень, перейдя на должность советника.

«Здравко был в «Динамо» советником все это время, даже когда находился в Боснии и Герцеговине. Но в самом клубе официально не подтверждали, что платили Мамичу за работу в этот период. «Динамо» якобы оплачивало Здравко проживание в отеле, телохранителей, машину и так далее. В «Динамо» утверждали, что братья Мамич ничего не крали из клуба, поэтому, когда все апелляции были рассмотрены и приговор вступил в силу, суд обязал вернуть все украденные деньги — около 15 миллионов евро — не клубу, а государству», — говорит Бушкулич.

«Я выводил деньги через Модрича и Ловрена»

Зоран в 2019-м вернулся в «Динамо» на пост спортивного директора, а уже через год стал и главным тренером. В нынешнем сезоне «Динамо» лидирует в чемпионате Хорватии, опережая на два очка «Осиек» при игре в запасе. Впечатляющей получается еврокубковая кампания. Начало было так себе — в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов случился вылет от «Ференцвароша». Но, перейдя в Лигу Европы, «Динамо» добралось до четвертьфинала. В группе хорваты оставили позади ЦСКА, а в 1/16 финала выбили «Краснодар». А помешать пройти «Тоттенхэм» не смогла даже новость о реальном сроке для Зорана Мамича. Его, кстати, чуть скостили — изначально Зоран должен был отсидеть 4 года и 11 месяцев.

Сам Мамич-младший не считает себя виновным. Более того, он заявил, что Модрич и Ловрен должны вернуть деньги.

«Я выводил деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича до сих пор эти деньги на счетах, которыми он поделился со мной на основании частного контракта. Лука снял их со счета и передал членам моей семьи. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны сделать то же самое. Я не хочу навредить их карьерам, но они являются соучастниками!» — сказал Зоран хорватскому изданию 24Sata.

Бушкулич считает, что есть вероятность возобновления дела в отношении футболистов:

«Сейчас, когда дело братьев Мамич и их сообщников закрыто, в Хорватии могут возобновить дело в отношении Модрича и Ловрена. Футболисты говорили, что не помнили никаких финансовых махинаций с участием Здравко Мамича, поэтому их показания признали недействительными».

Остается только ждать последствий истории с самыми влиятельными братьями в хорватском футболе. Возможно, в дальнейшем будут появляться новые жертвы их финансовых махинаций.

При всем при этом сложно отрицать влияние братьев Мамич на хорватский футбол — за время их работы в «Динамо» выросло множество классных игроков во главе с обладателем «Золотого мяча»-2018 Модричем.

Леонид Александров