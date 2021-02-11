Вячеслав Фетисов: «Заиграть в «Фиорентине» Кокорину поможет «Спартак»!»

Один из первых советских легионеров размышляет о том, что ждет в Италии талантливого форварда.

Рутинную жизнь футбольного межсезонья вдруг всколыхнул неожиданный отъезд в Италию теперь уже экс-форварда «Спартака» Александра Кокорина. Все прошло на удивление быстро: без затянутых переговоров, шумных торгов, громкого обсуждения в прессе. Теперь остается только следить за новой страницей судьбы героя сего события, которому с юных лет предсказывали звездное будущее. Но вряд ли именно этим объясняется выбор, застрявшей в низах турнирной таблицы «Фиорентины», к чьей покупке дома отнеслись весьма скептически. И то, что прежде говорили о таланте ее новичка, сейчас во Флоренции мало кого волнует. Сегодня местные фанаты ждут от загадочного русского только голов. Ведь их у клуба нынче кот наплакал — меньше только у вылетающей из лиги «Пармы». Позор!

Зарубежные контракты наших игроков — явление по нынешним временам довольно редкое. А потому, как затем складывается их новая футбольная жизнь, следят с особым вниманием. Убежден, что в этом плане не станет исключением и Кокорин. Тем более, что к его отъезду отнеслись по-разному. Одни считают, что он станет для него поворотным в карьере. Другие, убеждены в ошибочности столь поспешного шага — не поздновато ли? Вот почему я и решил узнать, что думает о перспективах Александра легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Того кто, в конце восьмидесятых, улетев за океан покорять НХЛ, узнал, как достается хлеб легионерский. Возможно, что-то из сказанного им, станет подспорьем для тех, кто в будущем сам захочет пройти забугорную проверку на прочность.

— А вам не показался переход Кокорина из почти обжитого «Спартака» в незнакомую «Фиорентину» в какой-то мере авантюрным? — начинаю я разговор с одним из наших легионеров-первопроходцев.

— Трудно сказать, — пожимает плечами Вячеслав Александрович. — Это решение человека, который в большом футболе не первый год. Значит, в сегодняшней жизни его не все устраивало. И прежде всего ситуация в «Спартаке» Тедеско. Хотя Кокорин игрок с большим потенциалом, найти свое место в составе у него не получалось. Как правильно заметил Олег Романцев, тот «Спартак», в котором оказался Александр, не его команда. Такое бывает: не тот игровой стиль, чужие партнеры, недоверие тренера, травмы... Что в итоге и привело к уходу.

— И это почти в 30 лет. Не поздно?!

— Если Кокорин знает, зачем едет в Европу, где совсем другие требования, готов их выдержать, значит, сознает, что принял верное решение. Я уезжал в НХЛ, когда мне было тридцать один. Уезжал в неизвестность, на пике карьеры, будучи семикратным чемпионом мира, обладателем олимпийского золота. Меня собирались продать за копейки, а я хотел доказать, что стою большего. Это был вызов самому себе. Потому и не думал о возрасте. Александр уехал даже чуть моложе. И если он поставил перед собой задачу заиграть, постараться стать лучшим, значит это осознанный шаг. И сделать его не поздно даже в такие зрелые годы.

— К чему, прежде всего, надо быть готовым Кокорину?

— К абсолютно новым требованиям. В том мире, куда он пришел, к игроку нет предвзятости в отношениях, нет интриг и блатных в команде, которых будут держать на лавке из-за левых контрактов. Критерий во всем один — нужен ты команде, значит подтверждай это в каждом матче, на каждой тренировке. Причем, чем ты старше, тем больше с тебя спрос и тем выше требования к самому себе. Даже в таком среднем клубе, которым сейчас является «Фиорентина». Кстати, в его составе почти с десяток футболистов, которые старше Кокорина. А лидеру команды французу Ребери и вовсе 37. Так, что тема возраста здесь отпадает сама собой.

— Но, согласитесь, что Александр рисковал, приходя в команду в разгар сезона, после паузы в карьере, череды травм, да еще без должной подготовки?

— А что, разве были другие варианты? А потом смена клуба — это, в большей или меньшей степени, всегда риск. Значит, придется стиснуть зубы и попыхтеть. И наверняка в клубе найдется специалист, который предложит ему специальную программу для форсирования формы. С чего, как сообщалось, он и начал в «Фиорентине».

— У игрока больше шансов проявить себя в клубе с серьезными задачами или в том, который, как «Фиорентина», пытается держаться на плаву?

— Это палка о двух концах. Ситуация, в какой оказался Кокорин, на мой взгляд, для него предпочтительней. Этот тот самый случай, когда клуб нуждается в усилении игры, ищет для этого любые возможности. И для него это шанс — иди и доказывай! Для этого тебя и покупали. Кстати, я уходил в «Нью-Джерси», который по итогам прошлого сезона был в НХЛ последним. А через пять лет мы выиграли Кубок Стэнли. И самое главное, приходя в новый клуб, сказать себе — я здесь нужен, а, значит, не имею права обманывать ни хозяев, ни болельщиков, а самое главное, себя самого! Без этого не заиграть! Тем более, что у Кокорина выбора, уходить в топовый клуб или рангом пониже, не было.

— Александр уже успел сыграть за «Фиорентину», выйдя на двадцать минут, при счете 0:2 против «Интера». Согласны, что это был не лучший вариант для дебюта?

— Конечно, выходить в концовке, когда твоя команда проигрывает, да еще на своем поле, мало радости. Как и шансов, что-то изменить. Но тебе говорят — выходи и доказывай! Ясно, что в ситуации, когда от тебя ждут чудес, проявить себя Кокорину было сложно. Но здесь есть и положительный момент. Если тренер бросает его в самое пекло после нескольких тренировок, говорит о том, что Чезаре Пранделли верит в него. И для Александра это аванс на будущее.

— Пресса довольно холодно отнеслась к дебюту Кокорина. Насколько мнение зарубежных журналистов может влиять на то, как сложится его судьба в новом клубе?

— Спорт за границей — колоссальный бизнес. С громадной рекламой, телевидением, всевозможными конкурсами и лотереями. И, естественно, что в нем активно участвуют разного рода СМИ. Уверен, что Италия в этом плане не исключение. Прочитал в «СЭ», что даже двадцать минут дебюта Кокорина с «Интером» не остались без внимания всех местных спортивных изданий. Да на сей раз в его адрес не звучали комплименты, но никто и не кричал, что, купив русского, «Фиорентина» выбросила деньги на ветер. Мне в этом плане пришлось тяжелей. Мой приезд в Нью-Йорк совпал с пиком холодной войны. И все советское воспринималось как вражеское. Не был исключением и хоккей. Чего я только не наслушался, находясь на льду, как меня прессовали трибуны! Но довольно быстро понял, что заставить уважать себя, могу только игрой. Кокорину в Италии это не грозит. Но способ заставить уважать себя даже самых злобных газетчиков, тот же самый, который я взял на вооружение тогда в Америке — играть и забивать!

— Что же прежде всего должен усвоить игрок, оказавшись в новой команде и незнакомой стране?

— Сразу же начать изучение языка, иначе он окажется в вакууме. Особенно, если в клубе нет никого, с кем можно поговорить на великом и могучем. В этом плане повезло Александру Головину, который в «Монако» мог на первых порах общаться с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым. Мне в «Нью-Джерси» стало полегче, когда в середине сезона туда приехал Алексей Касатонов. А до этого одному да еще без языка было просто невмоготу. Так что первый шаг Кокорина, сразу же нанявшего для себя и жены преподавателя итальянского, был абсолютно правильным.

— Но даже успехи в освоении местного языка — не гарантия того, что со всем остальным уже точно не будет никаких проблем?

— Конечно, ведь игрока покупают не для того, чтобы он расширял познания в иностранных языках. Это только первый, необходимый шаг в новую жизнь. Все остальное в ней — работа. И здесь все зависит только от тебя самого. Да есть тренеры, врачи, массажисты, реабилитологи, которые всегда рядом и в любой момент готовы прийти на помощь. Но твоя судьба — только в твоих руках. Это еще раз подтвердил Дмитрий Аленичев, который после «Спартака» прошел через «Рому», скромную «Перуджу». А затем с «Порту», которым руководил Жозе Мауринью, выиграл Лигу чемпионов. И только потому, что он понимал, зачем уезжал в неизвестность и не ждал ни от кого никаких подарков.

Надеюсь, что с тем же самым отправлялся в Италию и Кокорин. А знаете, что поможет ему заиграть в «Фиорентине», как в лучшие времена?

— Любопытно.

— «Спартак»!

— Вот так новость! Объясните.

— Если опираться на события, то к решению уехать Александра подтолкнуло то, что именно в «Спартаке» ему не удалось или не дали заиграть, как в лучшие времена. И переход в «Фиорентину» — шаг, знающего себе цену человека с характером, у которого теперь есть цель доказать чего он стоит на самом деле. А ведь еще ни так давно за отсутствие всего этого Кокорина частенько ругали. Значит, времена меняются? И если так, то я от всей душе желаю Саше хорошей, злой игры и побольше голов, которых давайте вместе ждать с его новыми фанатами!

Удачи тебе!