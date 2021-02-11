«Аталанта» разнесла «Наполи» и вышла в финал Кубка. Миранчук смотрел со стороны

В матче за свой первый за 60 лет трофей клуб из Бергамо сыграет с «Ювентусом».

Кубок Италии

1/2 финала

«Аталанта» — «Наполи» — 3:1 (2:0)

Голы: Сапата, 10 (1:0). Пессина, 16 (2:0). Лосано, 53 (2:1). Пессина, 78 (3:1).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Паломино (Кальдара, 72), Шутало, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 90), Гозенс, Сапата, Муриэль (Иличич, 56).

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 42), Эльмас (Политано, 46), Зелиньски (Лоботка, 64), Бакайоко (Демме, 64), Лосано, Осимен (Петанья, 78), Инсинье.

Предупреждения: Паломино, 7. Хюсай, 25. Зелиньски, 57. Ди Лоренцо, 75. Инсинье, 90+2.

Судья: Ла Пенна.

10 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Последние пару недель получились для «Аталанты» не очень удачными. Команда Джан Пьеро Гасперини проиграла в чемпионате Италии «Лацио» (1:3) — причем по делу, а затем упустила победу над «Торино», ведя по ходу матча со счетом 3:0. А между этими встречами случилась унылая нулевая ничья с «Наполи» в первом кубковом полуфинале. И это при том, что неаполитанцы вторые в лиге по количеству передач (11 661), вторые же по проценту их точности (87,8%) и первые по ударам (362) и попаданиям в створ (132). Примечательно, что по двум последним показателям следом идет как раз «Аталанта» — 342 и 122 соответственно.

Хотя до этого дела у клуба из Бергамо шли вполне неплохо — ни одного поражения с начала декабря, серия длилась 14 матчей. Совпала она с набором формы Йосипом Иличичем. В новогодний период словенец был невероятно хорош, показывая едва ли не лучший футбол в серии А. Сейчас его настиг спад — и застопорилась вся «Аталанта».

Иличич вышел на поле после перерыва, и ощущалось, что он не в порядке. Моменты, которые месяц назад Йосип решал и обострял, сейчас хавбек зачастую не доводил до ума, иногда ошибаясь даже в простых передачах.

Но в целом ответный матч с «Наполи» команда Гасперини провела очень мощно. Чему поспособствовал быстрый гол Дувана Сапаты — нападающий получил мяч перед штрафной, развернулся и запулил со страшной силой точно в дальний угол. После чего отпраздновал гол, показав бицепсы. А ведь когда-то Сапата выступал в Неаполе.

Затем Маттео Пессина вогнал мяч в сетку рикошетом от штанги после красивой трехходовки. После этого «Аталанта» занялась любимым делом — душила соперника индивидуальным прессингом, забирала мяч и расчерчивала комбинации. В начале второго тайма у «Наполи» случился всплеск, и мяч Ирвинга Лосано дал южанам надежду — но все быстро вернулось к сценарию первого тайма. А гол-красавец Пессины — тут были и отличная перепасовка, и индивидуальное мастерство — стал для «Наполи» контрольным выстрелом.

Алексей Миранчук остался в запасе. Единственный раз россиянин попал в кадр телетрансляции, когда с широкой улыбкой встал, чтобы дать пять уходившему с поля Пессине.

«Аталанта» спустя два года сыграет в финале Кубка Италии, где ее соперником будет «Ювентус». В 2019-м бергамцы отдали трофей «Лацио» — 0:2, пропустив два гола в последние десять минут. Хотя в целом тот сезон стал прорывным для «Аталанты» — финиш в топ-4 и первое в истории попадание в Лигу чемпионов.

В этот раз будет еще сложнее, ведь победа в Кубке Италии может стать для «Ювентуса» единственным титулом в сезоне (если не брать в расчет наполовину выставочный Суперкубок страны).