Российский хавбек отметился результативным действием на позиции треквартисты.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1 (0:0)

Гол: Муриэль, 90.

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ругани, Наингголан (Данкан, 79), Дзаппа, Нандес, Валюкевич (Черри, 90+2), Марин (Дейола, 86), Ликояннис, Жоау Педру, Симеоне (Паволетти, 79).

«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Шутало (Мехле, 62), Пессина (де Рон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Фройлер, Иличич (Муриэль, 69), Гозенс, Сапата (Малиновский, 85).

Предупреждения: Валюкевич, 7. Ромеро, 45. Ругани, 59. Иличич, 68. Ликояннис, 69. де Рон, 88.

Судья: Пиччинини.

14 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

В начале недели «Аталанта» признала Алексея Миранчука лучшим футболистом января по мнению болельщиков. В финале опроса наш полузащитник боролся с защитником Кристианом Ромеро, но огромное количество голосов из России сыграло решающую роль. В соцсетях устроили масштабную кампанию, и в итоге Миранчук обыграл одноклубника и в Instagram, и в Twitter. Правда, в Facebook Ромеро победил разгромно, но там никто в России и не агитировал голосовать. Главное — «Аталанта» подтвердила, что именно Миранчук лучший в первом месяце 2021 года.

Российский хавбек отлично провел январь: его голы помогли «Аталанте» выбить из Кубка Италии «Лацио» и «Кальяри», он стал чаще играть в основе. Тем удивительнее, что февраль для Миранчука начался прохладно: Джан Пьеро Гасперини дал хавбеку всего полчаса в кошмарном матче серии А с «Торино» (3:3 после 3:0 к 21-й минуте) и не выпустил его на поле ни в одном из полуфиналов Кубка с «Наполи».

На встречу с «Кальяри» тренерский штаб «Аталанты» тоже оставил Миранчука в запасе. Вообще состав на матч был любопытным: Гасперини сыграл в два нападающих (Сапата в паре с Иличичем), а на месте «десятки» вышел Пашалич. Экс-полузащитник «Спартака» уже не раз выходил в стартовом составе «Аталанты», но всегда — в середине поля, ближе к опорной зоне. В проигранном «Лацио» матче Пашалич вышел на замену в атаку, а сейчас оказался в основе. Но с задачей хорват не справился, и в перерыве был заменен на Миранчука.

Перестановка очень важная для нашего полузащитника: конечно, Миранчук уже не раз играл на месте атакующего полузащитника, но чаще всего он действовал ближе к флангу. На этот раз хавбек четко занимал место в центральной оси под Сапатой и Иличичем (с 69-й минуты — Муриэлем). Понятно, что все эти эксперименты — вынужденные. Зимой Гасперини из-за ссоры потерял своего многолетнего треквартисту — Папу Гомеса. И сейчас тренер ищет, кто мог бы заменить аргентинца — Пессина в последних матчах с этой ролью справлялся не очень хорошо, Пашалич за тайм тоже ничего не сделал.

Пожалуй, до финиша игры самым ярким моментом с участием российского хавбека оставался эпизод на 53-й минуте, когда защитник «Кальяри» Диего Годин уронил Миранчука у своей штрафной. Правда, «стандарт» исполнял Иличич, а Алексей вместе с двумя партнерами выстроили фальшивую стенку прямо перед мячом — пытались сбить с толку соперников. Не помогло: вратарь «Кальяри» Краньо справился с ударом Иличича.

Конечно, Миранчук пытался что-то изобрести, но сардинцы оборонялись огромными силами, и найти хоть какой-то момент было сложно. Однако российский хавбек все-таки сделал это. На 90-й минуте де Рон отдал передачу Миранчуку в центре поля, и тот сразу же сделал передачу на левый фланг — а там Муриэль раскачал двух защитников и принес гостям победу. Это первая результативная передача российского полузащитника в Италии!

В добавленное время Миранчук вновь оказался в центре внимания, когда вышел один на один с вратарем, но не попал в створ — правда, гол в любом случае не засчитали бы, так как хавбек оказался в офсайде.

А на последних секундах в Кальяри разыгралась драма. События напрямую с Миранчуком никак не связаны, но не упомянуть о них нельзя: на третьей добавленной минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти, и «Кальяри» уже готовился исполнять удар, но арбитр Пиччинини пошел смотреть видеоповтор и отменил решение. Главный тренер хозяев Эусебио Ди Франческо после этого устроил целый спектакль на бровке, ведь, вероятно, теперь его отправят в отставку.

Ну а Гасперини радуется — «Аталанта» с трудом победила, причем гол, голевую и предголевую передачи оформили вышедшие на замену футболисты.