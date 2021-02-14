Миранчук — король. Его первый голевой пас в Италии помог «Аталанте» победить
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
«Кальяри» — «Аталанта» — 0:1 (0:0)
Гол: Муриэль, 90.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ругани, Наингголан (Данкан, 79), Дзаппа, Нандес, Валюкевич (Черри, 90+2), Марин (Дейола, 86), Ликояннис, Жоау Педру, Симеоне (Паволетти, 79).
«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Шутало (Мехле, 62), Пессина (де Рон, 46), Пашалич (Миранчук, 46), Фройлер, Иличич (Муриэль, 69), Гозенс, Сапата (Малиновский, 85).
Предупреждения: Валюкевич, 7. Ромеро, 45. Ругани, 59. Иличич, 68. Ликояннис, 69. де Рон, 88.
Судья: Пиччинини.
14 февраля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».
В начале недели «Аталанта» признала Алексея Миранчука лучшим футболистом января по мнению болельщиков. В финале опроса наш полузащитник боролся с защитником Кристианом Ромеро, но огромное количество голосов из России сыграло решающую роль. В соцсетях устроили масштабную кампанию, и в итоге Миранчук обыграл одноклубника и в Instagram, и в Twitter. Правда, в Facebook Ромеро победил разгромно, но там никто в России и не агитировал голосовать. Главное — «Аталанта» подтвердила, что именно Миранчук лучший в первом месяце 2021 года.
Российский хавбек отлично провел январь: его голы помогли «Аталанте» выбить из Кубка Италии «Лацио» и «Кальяри», он стал чаще играть в основе. Тем удивительнее, что февраль для Миранчука начался прохладно: Джан Пьеро Гасперини дал хавбеку всего полчаса в кошмарном матче серии А с «Торино» (3:3 после 3:0 к 21-й минуте) и не выпустил его на поле ни в одном из полуфиналов Кубка с «Наполи».
Ready ? Steady ? Go!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
FORZA ?? ATALANTA
?#CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/Pjbjr6gQXy
На встречу с «Кальяри» тренерский штаб «Аталанты» тоже оставил Миранчука в запасе. Вообще состав на матч был любопытным: Гасперини сыграл в два нападающих (Сапата в паре с Иличичем), а на месте «десятки» вышел Пашалич. Экс-полузащитник «Спартака» уже не раз выходил в стартовом составе «Аталанты», но всегда — в середине поля, ближе к опорной зоне. В проигранном «Лацио» матче Пашалич вышел на замену в атаку, а сейчас оказался в основе. Но с задачей хорват не справился, и в перерыве был заменен на Миранчука.
? Questi gli 11 scelti da Mister Gasperini!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
?? Nerazzurri team news here!
?
Presented by @Plus500#CagliariAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/6pry7Y98Mi
Перестановка очень важная для нашего полузащитника: конечно, Миранчук уже не раз играл на месте атакующего полузащитника, но чаще всего он действовал ближе к флангу. На этот раз хавбек четко занимал место в центральной оси под Сапатой и Иличичем (с 69-й минуты — Муриэлем). Понятно, что все эти эксперименты — вынужденные. Зимой Гасперини из-за ссоры потерял своего многолетнего треквартисту — Папу Гомеса. И сейчас тренер ищет, кто мог бы заменить аргентинца — Пессина в последних матчах с этой ролью справлялся не очень хорошо, Пашалич за тайм тоже ничего не сделал.
Пожалуй, до финиша игры самым ярким моментом с участием российского хавбека оставался эпизод на 53-й минуте, когда защитник «Кальяри» Диего Годин уронил Миранчука у своей штрафной. Правда, «стандарт» исполнял Иличич, а Алексей вместе с двумя партнерами выстроили фальшивую стенку прямо перед мячом — пытались сбить с толку соперников. Не помогло: вратарь «Кальяри» Краньо справился с ударом Иличича.
Конечно, Миранчук пытался что-то изобрести, но сардинцы оборонялись огромными силами, и найти хоть какой-то момент было сложно. Однако российский хавбек все-таки сделал это. На 90-й минуте де Рон отдал передачу Миранчуку в центре поля, и тот сразу же сделал передачу на левый фланг — а там Муриэль раскачал двух защитников и принес гостям победу. Это первая результативная передача российского полузащитника в Италии!
В добавленное время Миранчук вновь оказался в центре внимания, когда вышел один на один с вратарем, но не попал в створ — правда, гол в любом случае не засчитали бы, так как хавбек оказался в офсайде.
?? VAMOSSS!!! +3!!!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
? YESSS!!! THREE POINTS!!!@Plus500 #CagliariAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ?? pic.twitter.com/wK0P72OdqI
А на последних секундах в Кальяри разыгралась драма. События напрямую с Миранчуком никак не связаны, но не упомянуть о них нельзя: на третьей добавленной минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти, и «Кальяри» уже готовился исполнять удар, но арбитр Пиччинини пошел смотреть видеоповтор и отменил решение. Главный тренер хозяев Эусебио Ди Франческо после этого устроил целый спектакль на бровке, ведь, вероятно, теперь его отправят в отставку.
Ну а Гасперини радуется — «Аталанта» с трудом победила, причем гол, голевую и предголевую передачи оформили вышедшие на замену футболисты.
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