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Миранчук против «Вероны»: самые низкие оценки в «Аталанте»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 16:00
Алексей Миранчук (слева) в матче против «Вероны». Фото ФК «Аталанта» Оценки L&#039;Eco di Bergamo. Оценки La Gazzetta dello Sport.
Алексей Миранчук (слева) в матче против «Вероны». Фото ФК «Аталанта»
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Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч серии А впервые с 31 января. Как оценили выступление хавбека против «Вероны»?

В победной гостевой встрече (2:0) Алексей провел на поле 64 минуты на месте левого хавбека — его заменил Пашалич. За свою игру россиянин получил не самые высокие оценки.

Оценки L'Eco di Bergamo.
Оценки L'Eco di Bergamo.

Издание L'Eco di Bergamo выставило Миранчуку 6,0, сопроводив это таким комментарием:

— Неожиданно вышел с первых минут слева в атаке. В первом тайме проявил себя неплохо: дважды создал острые моменты своей незаурядной левой ногой. После перерыва сдал, в итоге его заменил Пашалич.

При этом максимальные баллы от L'Eco di Bergamo получили Малиновский, Ромеро и Паломино — по 8,0, а такая же оценка, как у Миранчука, только у заменившего его Пашалича.

Оценки La Gazzetta dello Sport.
Оценки La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport также поставила нашему легионеру 6,0:

— Первый раз в стартовом составе с 31 января. Мало вспышек, но много движения и хорошая борьба.

Ведущее спортивное СМИ Италии выделило Паломино, Фройлера, Малиновского и Сапату (по 7,0), а шестерки от него, кроме Алексея, получили Пашалич и Джимсити.

Руслан Малиновский.Миранчук наконец-то вышел в старте «Аталанты». Однако остался в тени Малиновского

А вот что сказал «СЭ» Эудженио Соррентино, журналист бергамского Terzo Tempo Sport Magazine:

— Гасперини выбрал против «Вероны» схему 4-2-3-1. В ней Алексей сыграл левого атакующего полазащитника. Считаю, что русский провел неплохой матч. Да, не был лучшим на поле, но свои задачи выполнил. Остроту у чужих ворот в основном создавали Малиновский и Сапата, а Миранчук грамотно действовал в роли полузащитника, который не давал сопернику разгонять атаки в его зоне. Думаю, что Гасперини остался доволен тем, как в этом аспекте отработал Алексей. Плюс один раз у него получился классный пас с фланга, который мог стать голевым. Миранчук давно до этого не выходил в стартовом составе, и я рад, что он провел на поле столько времени. Знаю, что Алексей вылетел на Мальту в расположение сборной России. Желаю ему удачи!

Верона — Аталанта

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