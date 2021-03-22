Миранчук против «Вероны»: самые низкие оценки в «Аталанте»

Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч серии А впервые с 31 января. Как оценили выступление хавбека против «Вероны»?

В победной гостевой встрече (2:0) Алексей провел на поле 64 минуты на месте левого хавбека — его заменил Пашалич. За свою игру россиянин получил не самые высокие оценки.

Оценки L'Eco di Bergamo.

Издание L'Eco di Bergamo выставило Миранчуку 6,0, сопроводив это таким комментарием:

— Неожиданно вышел с первых минут слева в атаке. В первом тайме проявил себя неплохо: дважды создал острые моменты своей незаурядной левой ногой. После перерыва сдал, в итоге его заменил Пашалич.

При этом максимальные баллы от L'Eco di Bergamo получили Малиновский, Ромеро и Паломино — по 8,0, а такая же оценка, как у Миранчука, только у заменившего его Пашалича.

Оценки La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport также поставила нашему легионеру 6,0:

— Первый раз в стартовом составе с 31 января. Мало вспышек, но много движения и хорошая борьба.

Ведущее спортивное СМИ Италии выделило Паломино, Фройлера, Малиновского и Сапату (по 7,0), а шестерки от него, кроме Алексея, получили Пашалич и Джимсити.

А вот что сказал «СЭ» Эудженио Соррентино, журналист бергамского Terzo Tempo Sport Magazine:

— Гасперини выбрал против «Вероны» схему 4-2-3-1. В ней Алексей сыграл левого атакующего полазащитника. Считаю, что русский провел неплохой матч. Да, не был лучшим на поле, но свои задачи выполнил. Остроту у чужих ворот в основном создавали Малиновский и Сапата, а Миранчук грамотно действовал в роли полузащитника, который не давал сопернику разгонять атаки в его зоне. Думаю, что Гасперини остался доволен тем, как в этом аспекте отработал Алексей. Плюс один раз у него получился классный пас с фланга, который мог стать голевым. Миранчук давно до этого не выходил в стартовом составе, и я рад, что он провел на поле столько времени. Знаю, что Алексей вылетел на Мальту в расположение сборной России. Желаю ему удачи!