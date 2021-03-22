Кокорин снова лечится. Столько травм у него не было за всю карьеру

Форвард «Фиорентины» прописался в лазарете .

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит третий матч подряд из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата Италии против «Ромы» 3 марта. По информации клуба, у футболиста повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

19 марта «СЭ» сообщил, что футболист покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим для прохождения курса лечения в клинике «Вилла Стюрт». Для нападающего, которому на днях исполнилось 30 лет, данная травма стала четвертой в текущем сезоне — столько же было за 12 лет всей предыдущей карьеры.

Вспомним хронологию событий из жизни футболиста с момента его перехода в московский «Спартак» летом 2020 года.

2 августа

«Спартак» объявил о заключении контракта с бывшем нападающим «Зенита». В тот же день футболист провел первую тренировку за свой новый клуб. Ожидалось, что дебют состоится уже 9 августа в матче первого тура чемпионата против «Сочи», за который Александр выступал ранее. Однако футболиста в заявке на игру не оказалось. За несколько часов до игры стало известно, что форвард получил повреждение на тренировке команды. В пресс-службе «Спартака» тогда отметили, что повреждение Кокорина оказалось несерьезным: «Оно небольшое, сроки восстановления будут известны позже». Появление на поле ожидалось в матче 2-го тура против «Ахмата».

12 августа

Становится известно, что Кокорин вряд ли успеет восстановиться к матчу. Нападающий пропустил несколько тренировок клуба из-за проблем с икроножной мышцей.

13 августа

«СЭ» сообщает, что на МРТ было выявлено более серьезное повреждение икроножной мышцы, чем предполагалось изначально. По прогнозам, Кокорин должен был пропустить 12 дней. В этот же день, главный тренер команды Доменико Тедеско прокомментировал состояние футболиста, отметив, что у футболиста есть небольшие проблемы с мышцами, однако о точных сроках восстановления говорить сложно.

23 августа

Cтановится известно о том, что Кокорин пропустит матч против «Локомотива». В тот день нападающий прокомментировал своё повреждение следующим образом: «Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Надеюсь, появлюсь в ближайшее время».

13 сентября

Кокорин попал в заявку на матч с ЦСКА, начиная матч со скамейки запасных. Во втором тайме футболист появился вышел на замену проведя на поле 35 минут, однако результативными действиями не отметился.

16 сентября

Кокорин дебютирует в стартовом составе за «Спартак» в кубковом матче против «Родины». Футболист провел на поле 62 минуты. Результативными действиями не отметился.

2 октября

Становится известно о новом повреждении футболиста: мышечная травма

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения, — заявил Тедеско. - Нет, это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма».

17 октября

Кокорин вышел на поле в матче против «Химок», в котором забил дебютный мяч за команду, а также получил желтую карточку.

5 декабря

Становится известно, что 29-летний форвард получил микроповреждение четырехглавой мышцы в игре «Ротором».

9 декабря

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и работает в общей группе, сообщили в клубе.

11 декабря

Кокорин не летит в Сочи на матч чемпионата.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

15 декабря

Кокорин не летит в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом»

27 января

Кокорин переходит в «Фиорентину»

Всего: 10 матчей (510 минут), 2 забитых мяча, одна голевая передача, одна желтая карточка.

Количество пропущенных дней: 62. Количество пропущенных матчей: 11

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

5 февраля

Кокорин дебютирует за «Фиорентину» в матче чемпионата против «Интера», проведя на поле 17 минут.

10 февраля

Кокорин досрочно завершил тренировку команды.

14 февраля

Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Сампдории», однако на поле не появился.

19 февраля

Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Специи», однако на поле не появился.

28 февраля

Кокорин провел на поле 22 минуты против «Удинезе». Получил желтую карточку.

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

3 марта

Кокорин провел на поле 38 минут против «Ромы». Получил повреждение.

Всего: 3 матча (77 минут), одна желтая карточка. Количество пропущенных дней: 18. Количество пропущенных матчей: 3.

А как было до этого?

До нынешнего сезона у футболиста за его профессиональную карьеру было совсем мало травм. По данным transfermarkt.de, всего четыре.

Сезон 2012/2013:

Проблемы с бедром: 14 июня — 12 июля

Проблемы с ахилловым сухожилием: 27 мая — 20 июня

Сезон 2016/2017:

Травма лодыжки: 24 апреля — 11 мая

Сезон 2017/2018-2018/2019:

Разрыв крестообразной связки колена: 16 марта — 21 сентября

Филипп Нагорный