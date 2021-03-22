Кокорин снова лечится. Столько травм у него не было за всю карьеру
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит третий матч подряд из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата Италии против «Ромы» 3 марта. По информации клуба, у футболиста повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.
19 марта «СЭ» сообщил, что футболист покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим для прохождения курса лечения в клинике «Вилла Стюрт». Для нападающего, которому на днях исполнилось 30 лет, данная травма стала четвертой в текущем сезоне — столько же было за 12 лет всей предыдущей карьеры.
Вспомним хронологию событий из жизни футболиста с момента его перехода в московский «Спартак» летом 2020 года.
2 августа
«Спартак» объявил о заключении контракта с бывшем нападающим «Зенита». В тот же день футболист провел первую тренировку за свой новый клуб. Ожидалось, что дебют состоится уже 9 августа в матче первого тура чемпионата против «Сочи», за который Александр выступал ранее. Однако футболиста в заявке на игру не оказалось. За несколько часов до игры стало известно, что форвард получил повреждение на тренировке команды. В пресс-службе «Спартака» тогда отметили, что повреждение Кокорина оказалось несерьезным: «Оно небольшое, сроки восстановления будут известны позже». Появление на поле ожидалось в матче 2-го тура против «Ахмата».
12 августа
Становится известно, что Кокорин вряд ли успеет восстановиться к матчу. Нападающий пропустил несколько тренировок клуба из-за проблем с икроножной мышцей.
13 августа
«СЭ» сообщает, что на МРТ было выявлено более серьезное повреждение икроножной мышцы, чем предполагалось изначально. По прогнозам, Кокорин должен был пропустить 12 дней. В этот же день, главный тренер команды Доменико Тедеско прокомментировал состояние футболиста, отметив, что у футболиста есть небольшие проблемы с мышцами, однако о точных сроках восстановления говорить сложно.
23 августа
Cтановится известно о том, что Кокорин пропустит матч против «Локомотива». В тот день нападающий прокомментировал своё повреждение следующим образом: «Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Надеюсь, появлюсь в ближайшее время».
13 сентября
Кокорин попал в заявку на матч с ЦСКА, начиная матч со скамейки запасных. Во втором тайме футболист появился вышел на замену проведя на поле 35 минут, однако результативными действиями не отметился.
16 сентября
Кокорин дебютирует в стартовом составе за «Спартак» в кубковом матче против «Родины». Футболист провел на поле 62 минуты. Результативными действиями не отметился.
2 октября
Становится известно о новом повреждении футболиста: мышечная травма
«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения, — заявил Тедеско. - Нет, это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма».
17 октября
Кокорин вышел на поле в матче против «Химок», в котором забил дебютный мяч за команду, а также получил желтую карточку.
5 декабря
Становится известно, что 29-летний форвард получил микроповреждение четырехглавой мышцы в игре «Ротором».
9 декабря
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и работает в общей группе, сообщили в клубе.
11 декабря
Кокорин не летит в Сочи на матч чемпионата.
15 декабря
Кокорин не летит в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом»
27 января
Кокорин переходит в «Фиорентину»
Всего: 10 матчей (510 минут), 2 забитых мяча, одна голевая передача, одна желтая карточка.
Количество пропущенных дней: 62. Количество пропущенных матчей: 11
5 февраля
Кокорин дебютирует за «Фиорентину» в матче чемпионата против «Интера», проведя на поле 17 минут.
10 февраля
Кокорин досрочно завершил тренировку команды.
14 февраля
Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Сампдории», однако на поле не появился.
19 февраля
Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Специи», однако на поле не появился.
28 февраля
Кокорин провел на поле 22 минуты против «Удинезе». Получил желтую карточку.
3 марта
Кокорин провел на поле 38 минут против «Ромы». Получил повреждение.
Всего: 3 матча (77 минут), одна желтая карточка. Количество пропущенных дней: 18. Количество пропущенных матчей: 3.
А как было до этого?
До нынешнего сезона у футболиста за его профессиональную карьеру было совсем мало травм. По данным transfermarkt.de, всего четыре.
Сезон 2012/2013:
Проблемы с бедром: 14 июня — 12 июля
Проблемы с ахилловым сухожилием: 27 мая — 20 июня
Сезон 2016/2017:
Травма лодыжки: 24 апреля — 11 мая
Сезон 2017/2018-2018/2019:
Разрыв крестообразной связки колена: 16 марта — 21 сентября
Филипп Нагорный
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