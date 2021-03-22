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Кокорин снова лечится. Столько травм у него не было за всю карьеру

Сегодня, 00:30
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина» Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина» Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Фиорентины» прописался в лазарете.
Александр Кокорин.«Саша травмировался в «Спартаке», потому что не было меня. Не пускали на стадион». Большое интервью массажиста Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит третий матч подряд из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата Италии против «Ромы» 3 марта. По информации клуба, у футболиста повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны.

19 марта «СЭ» сообщил, что футболист покинул расположение «фиалок» и отправился в Рим для прохождения курса лечения в клинике «Вилла Стюрт». Для нападающего, которому на днях исполнилось 30 лет, данная травма стала четвертой в текущем сезоне — столько же было за 12 лет всей предыдущей карьеры.
Вспомним хронологию событий из жизни футболиста с момента его перехода в московский «Спартак» летом 2020 года.

Георгий Джикия и&nbsp;Александр Кокорин.Кокорин и «Спартак»: хайп к хайпу. Рабинер — о главном переходе лета

2 августа

«Спартак» объявил о заключении контракта с бывшем нападающим «Зенита». В тот же день футболист провел первую тренировку за свой новый клуб. Ожидалось, что дебют состоится уже 9 августа в матче первого тура чемпионата против «Сочи», за который Александр выступал ранее. Однако футболиста в заявке на игру не оказалось. За несколько часов до игры стало известно, что форвард получил повреждение на тренировке команды. В пресс-службе «Спартака» тогда отметили, что повреждение Кокорина оказалось несерьезным: «Оно небольшое, сроки восстановления будут известны позже». Появление на поле ожидалось в матче 2-го тура против «Ахмата».

12 августа

Становится известно, что Кокорин вряд ли успеет восстановиться к матчу. Нападающий пропустил несколько тренировок клуба из-за проблем с икроножной мышцей.

Александр Кокорин с&nbsp;семьей.«С Кокориным произошла небольшая ошибка». Газизов — о травме нового форварда «Спартака» и победе в дерби

13 августа

«СЭ» сообщает, что на МРТ было выявлено более серьезное повреждение икроножной мышцы, чем предполагалось изначально. По прогнозам, Кокорин должен был пропустить 12 дней. В этот же день, главный тренер команды Доменико Тедеско прокомментировал состояние футболиста, отметив, что у футболиста есть небольшие проблемы с мышцами, однако о точных сроках восстановления говорить сложно.

23 августа

Cтановится известно о том, что Кокорин пропустит матч против «Локомотива». В тот день нападающий прокомментировал своё повреждение следующим образом: «Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Надеюсь, появлюсь в ближайшее время».

13&nbsp;сентября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Гол Николы Влашича.ЦСКА — «Спартак»: красота от Понсе и Влашича, сэйвы Акинфеева и дебют Кокорина

13 сентября

Кокорин попал в заявку на матч с ЦСКА, начиная матч со скамейки запасных. Во втором тайме футболист появился вышел на замену проведя на поле 35 минут, однако результативными действиями не отметился.

16 сентября

Кокорин дебютирует в стартовом составе за «Спартак» в кубковом матче против «Родины». Футболист провел на поле 62 минуты. Результативными действиями не отметился.

Александр Кокорин.«Что бы посоветовал маленькому Кокорину? Не бить людей стулом». Кокорин откровенно о Мамаеве, тюрьме, Ефремове и «Зените»

2 октября

Становится известно о новом повреждении футболиста: мышечная травма

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предоставят двухнедельный курс лечения, — заявил Тедеско. - Нет, это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал небольшой дискомфорт. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма».

17 октября

Кокорин вышел на поле в матче против «Химок», в котором забил дебютный мяч за команду, а также получил желтую карточку.

Александр Кокорин.Пока — провал. Как Кокорин играл за «Спартак»

5 декабря

Становится известно, что 29-летний форвард получил микроповреждение четырехглавой мышцы в игре «Ротором».

9 декабря

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от повреждения и работает в общей группе, сообщили в клубе.

11 декабря

Кокорин не летит в Сочи на матч чемпионата.

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

15 декабря

Кокорин не летит в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом»

Александр Кокорин.«Мятежный гений». Что пишут о Кокорине итальянские СМИ

27 января

Кокорин переходит в «Фиорентину»

Всего: 10 матчей (510 минут), 2 забитых мяча, одна голевая передача, одна желтая карточка.
Количество пропущенных дней: 62. Количество пропущенных матчей: 11

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»

5 февраля

Кокорин дебютирует за «Фиорентину» в матче чемпионата против «Интера», проведя на поле 17 минут.

10 февраля

Кокорин досрочно завершил тренировку команды.

Александр Кокорин.Кокорин в запасе «Фиорентины»? Так он там и должен быть

14 февраля

Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Сампдории», однако на поле не появился.

19 февраля

Кокорин включен в заявку на матч чемпионата против «Специи», однако на поле не появился.

28 февраля

Кокорин провел на поле 22 минуты против «Удинезе». Получил желтую карточку.

Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
3&nbsp;марта. &laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Александр Кокорин&nbsp;&mdash; справа.«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина. У россиянина снова нет моментов и ударов

3 марта

Кокорин провел на поле 38 минут против «Ромы». Получил повреждение.

Всего: 3 матча (77 минут), одна желтая карточка. Количество пропущенных дней: 18. Количество пропущенных матчей: 3.

А как было до этого?

До нынешнего сезона у футболиста за его профессиональную карьеру было совсем мало травм. По данным transfermarkt.de, всего четыре.

Сезон 2012/2013:
Проблемы с бедром: 14 июня — 12 июля
Проблемы с ахилловым сухожилием: 27 мая — 20 июня

Сезон 2016/2017:
Травма лодыжки: 24 апреля — 11 мая

Сезон 2017/2018-2018/2019:
Разрыв крестообразной связки колена: 16 марта — 21 сентября

Филипп Нагорный

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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