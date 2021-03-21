Миранчук наконец-то вышел в старте «Аталанты». Однако остался в тени Малиновского

Россиянин сыграл чуть больше часа против «Вероны», но был незаметен.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

«Верона» — «Аталанта» — 0:2 (0:2)

Голы: Малиновский, 33 — с пенальти (0:1). Сапата, 42 (0:2).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко (Удогие, 46), Чеккерини (Лазович, 46), Давидович, Ловато, Мигел Велозу (Стураро, 46), Дзакканьи, Барак (Илич, 79), Тамез, Лазанья (Фавилли, 61).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой (Мехле, 46), Джимсити, Ромеро, Миранчук (Пашалич, 64), де Рон, Малиновский (Коваленко, 87), Фройлер, Пессина (Иличич, 76), Сапата (Муриэль, 77).

Предупреждения: Чеккерини, 27. Давидович, 28. Толой, 60. Ромеро, 64. Стураро, 72.

Судья: Пайретто.

21 марта. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Алексей Миранчук впервые за почти два месяца попал в стартовый состав «Аталанты». Россиянин начал гостевой матч 28-го тура серии А с «Вероной» с первых минут на привычной позиции левого атакующего полузащитника.

?? Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч против «Вероны»!



Удачи Лёхе ? pic.twitter.com/NAAxMvk4Hs — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 21, 2021

В первом тайме «Аталанта» забила два гола, но оба без активного участия Алексея. Только пенальти за игру рукой Димарко возник после углового, который как раз заработал Миранчук, пытавшийся сделать передачу в штрафную с левого края.

Удар с точки реализовал хавбек Малиновский. А второй гол перед перерывом забил форвард Сапата после проникающей передачи того же украинца. Малиновский вообще стал лучшим игроком «Аталанты», тогда как Миранчук был не особо заметен и практически не угрожал воротам соперника.

До замены на 64-й минуте матча из 10 ударов «Аталанты» Алексей нанес только один. У россиянина за час игры 42 касания мяча: 25 передач (60% точности), 1 острая передача, 4 отбора и 3 потери.

Перед заменой на Пашалича Алексей заработал опасный штрафной у ворот «Вероны». Российский хавбек отправился на скамейку с грустным видом. Матч с «Вероной» ему явно не удался.

«Аталанта» спокойно довела матч до победы, хоть и не отличилась во втором тайме. Команда Джана Пьеро Гасперини продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов — «Ататланта» с 55 очками догнала «Ювентус» в таблице, у которого есть две игры в запасе.

Миранчука же после этой игры ждут в расположении сборной на ближайшие матчи отбора к чемпионату миру. Уже завтра один из лидеров российской команды отправится в столицу Мальты Валлетту прямым рейсом из Бергамо, после чего окажется в расположении сборной в Та-Кали. Там 24 марта состоится матч сборной России с мальтийцами.