Он потерялся в ЦСКА, а теперь забивает «Ювентусу». Адольфо Гайч преобразился в «Беневенто»

Разбираемся в причинах перезагрузки аргентинского нападающего.

Большие ожидания

Для начала стоит напомнить, в каком статусе приехал в Россию Адольфо Гайч. Даже беглого взгляда на список достижений новичка ЦСКА хватало для понимания его неординарности. Шесть голов Адольфо в составе молодежной сборной Аргентины принесли стране первую за 16 лет победу на Панамериканских играх. Трижды форвард отличился на чемпионате мира U-20, а тренировавший его на том турнире Фернандо Батиста уверял, что это футболист, которого хотят все тренеры. Гайч был заметной фигурой и на победном предолимпийском турнире, а работавший с ним в юном возрасте Лионель Скалони вызывал его в национальную сборную. Пусть всего на один матч, но сам факт показателен.

Заплаченные ЦСКА 8,5 миллиона евро (по данным transfermarkt.de) воспринимались как должное и повышали уровень ожиданий. «Такого форварда у нас не было, — признался Виктор Гончаренко после премьеры Гайча, который вышел на игру с «Химками» после четырех тренировок в Москве. — Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке, агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что важно для нашего чемпионата. Конечно, приобретая футболиста за хорошие деньги, мы рассчитываем на него как на основного форварда. Его качества нам подходят».

Армейцы хорошо знали, кого брали, и это подтвердил сам Гайч в первом же большом интервью для «СЭ»: «Он сказал, что давно следит за мной и видел меня практически во всех турнирах, в которых я участвовал. Приводил даже конкретные эпизоды, в которых я забивал. Не скрою, такая осведомленность главного тренера меня поразила».

Интроверт без игровой практики

Гончаренко не только имел всю информацию по Гайчу, но и понимал, как хочет использовать его козыри. Отчасти это подтверждает недавний переход Рондона, который действует в схожем с аргентинцем стиле. Вот только у Саломона был целый набор отличных от Гайча козырей. Колоссальный опыт, более высокое мастерство и знание российского чемпионата. Да, кто-то говорит, что Рондон мало двигается, но в сборной Венесуэлы у него есть четкая роль, а умение цепляться за мячи и подыгрывать партнерам идеально проявляется в окружении техничных и быстрых футболистов.

В ЦСКА такие исполнители есть — Влашич, Эджуке, Кучаев, Сигурдссон. Однако у армейцев даже при наличии результата в первой половине сезона просело качество игры, и это одна из причин проблем Гайча. Но, конечно, не главная. Адольфо требовалось привыкнуть к стране, другому футболу, выстраивающим глубоко эшелонированную оборону соперникам и другой схеме. Возможно, все было бы проще, не случись пандемии, с марта оставившей футболиста без игровой практики.

Какое-то время он занимался в квартире с тренером по физподготовке. Потом, когда футболистам в Аргентине разрешили выйти на улицу, бегал кроссы. Однако несколько месяцев без футбола выбили Гайча из ритма и притупили даже лучшие качества вроде умения отклеиваться от опекунов в штрафной и мастерски находить свободное пространство.

К тому же от него почему-то ждали вещей, которые Адольфо в принципе не свойственны. Например, несмотря на высокий рост (190 см), аргентинец не силен в игре головой. И есть ощущение, что завышенные ожидания тоже сыграли свою роль. Между тем, когда трансфер только готовился, освещавшие игру «Сан-Лоренсо» аргентинские тележурналисты отмечали особенности его характера.

«Гайч привязан к семье, — рассказал «СЭ» репортер TyC Sports Тони Арриги. — Он расстроился, когда понял, что в Москву из-за пандемии отправится один». «Он еще формируется как личность, — добавил Ленадро Алвес из Fox Sports. — Интроверт, не очень разговорчив, но зато уверен в себе. Не скандалит, когда тренер не ставит его в состав, принимает это со смирением».

Гончаренко, кстати, вспоминал о необходимости адаптации и сложностях из-за отсутствия практики, подчеркнув: «Мы уже для себя решили, что Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы мы на него по-другому посмотрели». Эта фраза была произнесена в середине группового турнира Лиги Европы, а уже в межсезонье все поменялось, и стороны пришли к выводу, что как минимум временное расставание пойдет на пользу всем.

На уровне «Ювентуса»

Про ЦСКА этого пока не скажешь, и дело дошло до отставки Гончаренко, зато Гайч в Италии расцвел. Первый гол первым же ударом в серии А — о таком дебюте он мечтал в РПЛ. Однако в Химках верный момент был упущен, тогда как на Апеннинах в игре со «Специей» Адольфо показал завидное хладнокровие. Финтом убрал защитника и пробил в ближний угол. Наверное, многие болельщики армейцев были в легком шоке от такого номера. Как и от новости о победном голе Гайча в ворота «Ювентуса».

«Я радовался изо всех сил, — признался в интервью TMW директор молодежного сектора «Сан-Лоренсо» Фернандо Куюмчоглу. — Адольфо в Аргентине встречался с такими командами, как «Бока» и «Ривер». Как он мог бояться «Юве»? Он определенно оказался на уровне «бьянконери». Адольфо обладает исключительной физической структурой, хорошей базовой техникой и является прирожденным бомбардиром. У него есть все, чтобы добиться своей мечты и однажды надеть майку большого европейского клуба, а также стать более важной фигурой в сборной».

Когда про мечту о «Ювентусе», «Милане» или «Роме» говорит агент игрока Пабло Каро, в этом больше эмоций. К словам же Куюмчоглу стоит прислушаться. Это большой профи, который много лет отработал в «Ривер Плейт», где через его руки прошли Окампос, Ламела, Лансини и многие другие классные игроки, и Гайча он тоже знает с юных лет.

Мечта о топ-клубах

Говорить о том, что «Беневенто» — маленький клуб с меньшим уровнем давления, значит искать слишком простое объяснение преображению Гайча. Новичок серии А, который сражается за место под солнцем, до исторического успеха в Турине не мог выиграть на протяжении 11 туров. Результат, как и в случае с ЦСКА, тоже был нужен здесь и сейчас, но в «Беневенто» не торопили события.

Этот клуб в силу скромных возможностей скрупулезно подбирает игроков, и, как рассказывал спортивный директор Паскуале Фоджа, за Гайчем следили еще в Аргентине. В форварде были заинтересованы и клуб, и главный тренер Филиппо Индзаги. И надо сказать, знаменитый в прошлом форвард сборной Италии в истории с аргентинским новичком проявил себя прекрасным психологом.

«Индзаги сказал мне, что может допускать ошибки с защитниками, но не с «девяткой». И он просил делать примерно то же, что и он, когда был игроком», — рассказал в интервью TyC Sports историю общения с новым наставником Гайч.

Сам же Индзаги после оформления аренды говорил: «Мы хотели Гайча, потому что он по своим характеристикам отличается от других наших форвардов». И когда аргентинец дозрел до места в старте, Пиппо внес коррективы в тактику. В играх, где Адольфо забивал, «Беневенто» играл в два нападающих. К такой расстановке Гайч привык в «Сан-Лоренсо», и после «Ювентуса» все отмечали не только персональный успех Адольфо, но и его взаимодействия с Лападулой.

?? Adolfo Gaich (22) for CSKA Moscow:



?? 18 games (3 starts)

?? 1 goal



?? Adolfo Gaich for @bncalcio:



?? 5 games (2 starts)

?? 2 goals

? Matchwinner vs. Juve



New beginnings. pic.twitter.com/gq0yn6La94 — Football Wonderkids (@fbwonderkids) March 21, 2021

Привычная тактика, доверие тренера, психологическая перезагрузка, возможность набрать форму. Вроде бы простая формула, но рецепт оказался действенным. Цифры тоже показательны, ведь в пяти играх в Италии он забил больше, чем в 18 матчах за ЦСКА. Но гораздо важнее то, что Гайч все больше напоминает себя аргентинского образца. В РПЛ он пропадал с радаров и выглядел инородным телом, тогда как на Апеннинах максимально вовлечен в командную игру. Это и есть вдумчивая адаптация талантливого, однако еще молодого и до конца не сформировавшегося футболиста, и поучиться такому подходу стоит не только армейцам. Хотя есть ведь пример «Спартака», где историю Гайча мог повторить Понсе. Но красно-белые были терпеливы, у Эсекиэля оказался более крепкий характер, и летом Гайч и Понсе должны вместе сыграть на Олимпиаде.

Что будет дальше? У «Беневенто» есть право выкупа игрока за 11 миллионов евро, что вдвое больше клубного трансферного рекорда. Однако ставка может сыграть, так как Адольфо сейчас в центре внимания, арендное соглашение рассчитано и на будущий сезон, и тогда топ-клуб станет реальностью.