Умер Сильвио Берлускони. Автор лучшего «Милана» в истории и вечный авантюрист

Великий владелец.

Сильвио Берлускони — личность неоднозначная, однако глупо отрицать, что этот шутливый миллиардер и политик внес огромный вклад в мировой футбол, подарив болельщикам легендарный «Милан» — с многочисленными титулами, трофеями и великими именами.

«Милан» до Берлускони

Россонери никогда не были местечковой командой — с 1899 года и до самого прихода Берлускони они завоевали множество чемпионств и различных медалей, несколько итальянских кубков и даже зацепили Кубок обладателей кубков и Кубок европейских чемпионов (дважды). В общем, «Милан» всегда был элитной командой.

Однако начиная с 1970-х, несмотря на то что «трофейные реки» не сразу пересохли, красно-черные впали в кризис. Уходили легенды, менялись тренеры, а восьмидесятые и вовсе начались кошмарно — «Милан» отправили в серию Б из-за ставочного скандала. Это понижение в команде пережили и быстро нивелировали, вернувшись уже на следующий год, но внезапно клуб не осилил серию А и в этом же году отправился обратно.

Попутно примешались финансовые проблемы, в итоге «Милан» забыл про трофеи и титулы. Кризис углублялся, прежние владельцы перестали справляться, и лишь когда от россонери могло остаться одно название, в игру вступил Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Великая эпоха

Трудно сказать однозначно, для чего богатейшему итальянцу понадобился захудалый, хоть еще недавно и топовый клуб. Есть разные версии. По одной из них, Берлускони хотел воспользоваться популярностью команды в своих политических целях. Но, возможно, вечный авантюрист просто захотел развлечься.

Как бы там ни было, за дело Сильвио принялся серьезно. Все финансовые вопросы были в миг урегулированы, началась трансферная кампания, позволившая практически сразу смыть весь позор последних пяти лет. «Милан» попал в еврокубки, хотя еще и не боролся за трофеи.

Но и их ждать осталось недолго. Всего через два года после прихода Берлускони в команду был назначен Арриго Сакки. К известному итальянскому тактическому гику в помощь подписали Марко Ван Бастена и Руда Гуллита, расцветал Паоло Мальдини, пришел Карло Анчелотти. «Милан» серьезно включился в борьбу за титул и оставил позади «Наполи» с Марадоной — так, спустя всего три года Берлускони выиграл свой первый трофей.

Дальше музей только пополнялся кубками и медалями, а история — славными именами. Сакки, Мальдини, Райкард, Кака, Шевченко, Анчелотти... Всего великая эпоха Берлускони принесла «Милану» восемь скудетто, пять трофеев Лиги чемпионов и бесчисленное множество менее значимых кубков.

Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Другой Берлускони

По правде сказать, футбол — меньшая часть из жизни великого итальянца. Сильвио Берлускони за пределами спортивного мира известен больше не как президент выдающегося клуба, а как бойкий и дерзкий политик, многократно вылетавший в «низший дивизион», но при этом всегда возвращавшийся на трон.

Именно трон — Берлускони только премьер-министром Италии становился четыре раза. И все это не просто так, не по дружбе или знакомству — за каждый пост ему приходилось натурально бороться, плести интриги, снижать рейтинги соперников, иногда даже незаконными методами. Каждая из избирательных кампаний по эмоциям и накалу явно была не хуже Лиги чемпионов — старик, очевидно, в принципе наслаждался борьбой.

Собственно, политика и разлучила его с «Миланом». Первый раз оставить любимый клуб Берлускони пришлось еще в 2004 году — тогда в силу вступил закон, согласно которому занимать посты в правительстве и где-либо еще владельцам спортивных команд было нельзя. В дальнейшем Сильвио еще дважды покидал «Милан», однажды уйдя навсегда.

Его окончательный уход из клуба связан не только с политикой — у Берлускони начались проблемы с законом, проблемы с бизнесом, и от дорогого (и, мягко говоря, на тот момент уже не самого успешного) актива пришлось избавиться. «Милан» был продан китайцам, а на вырученные деньги Сильвио принялся решать свои проблемы. Это случилось в 2017 году. Чуть раньше, в 2016-м, россонери завоевали свой последний трофей при Берлускони — Суперкубок Италии.

Сильвио Берлускони и Филиппо Индзаги. Фото Reuters

Но, уже натурально старик (на момент ухода из «Милана» ему стукнул 81 год), Сильвио все еще отказывался уходить на пенсию, в плане энергичности ему можно было только позавидовать. Для понимания, в 2018 году, через год после продажи красно-черных, Берлускони купил себе другой клуб — «Монцу», а между делом разгромил действующую партию власти и выиграл выборы в итальянский парламент.

Конечно, не сам — несколькими годами ранее миллиардера и политика осудили за финансовые махинации, что не позволяло ему заниматься политикой; он был как бы серым кардиналом и политическим консультантом. Тем не менее титанический образ позволил ему действовать так, будто избирается именно он.

Финансовые преступления — единственное, за что Берлускони реально смогли наказать. Всего же за жизнь против него возбуждали дела более 60 раз — за связь с мафией, с несовершеннолетними, его даже подозревали в политических убийствах... Тем не менее, потратив на адвокатов более полумиллиарда евро, Сильвио сумел избежать тюрьмы и закончить свою жизнь на девятом десятке вследствие болезни.

Последние его годы неразрывно были связаны с футболом. Пошуметь удалось не только в политике — уже вышеописанная «Монца», которую Берлускони купил на замену «Милану», хоть и не превратилась во вторых россонери, но тоже достигла исторических для себя успехов. В эпоху Берлускони бьянкоросси из серии С сумели попасть в серию А и даже закрепиться там — Сильвио добивался успехов везде, куда дотягивался. Теперь он умер, и без него итальянский футбол будет чуточку скучнее.