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Умер Сильвио Берлускони. Автор лучшего «Милана» в истории и вечный авантюрист

Артем Белинин
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Сильвио Берлускони с футболистами «Милана»
Сильвио Берлускони с футболистами «Милана».
Фото Getty Images
Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони.
Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press
Сильвио Берлускони и Филиппо Индзаги
Сильвио Берлускони и Филиппо Индзаги.
Фото Reuters
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press
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Великий владелец.

Сильвио Берлускони — личность неоднозначная, однако глупо отрицать, что этот шутливый миллиардер и политик внес огромный вклад в мировой футбол, подарив болельщикам легендарный «Милан» — с многочисленными титулами, трофеями и великими именами.

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«Милан» до Берлускони

Россонери никогда не были местечковой командой — с 1899 года и до самого прихода Берлускони они завоевали множество чемпионств и различных медалей, несколько итальянских кубков и даже зацепили Кубок обладателей кубков и Кубок европейских чемпионов (дважды). В общем, «Милан» всегда был элитной командой.

Однако начиная с 1970-х, несмотря на то что «трофейные реки» не сразу пересохли, красно-черные впали в кризис. Уходили легенды, менялись тренеры, а восьмидесятые и вовсе начались кошмарно — «Милан» отправили в серию Б из-за ставочного скандала. Это понижение в команде пережили и быстро нивелировали, вернувшись уже на следующий год, но внезапно клуб не осилил серию А и в этом же году отправился обратно.

Попутно примешались финансовые проблемы, в итоге «Милан» забыл про трофеи и титулы. Кризис углублялся, прежние владельцы перестали справляться, и лишь когда от россонери могло остаться одно название, в игру вступил Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press

Великая эпоха

Трудно сказать однозначно, для чего богатейшему итальянцу понадобился захудалый, хоть еще недавно и топовый клуб. Есть разные версии. По одной из них, Берлускони хотел воспользоваться популярностью команды в своих политических целях. Но, возможно, вечный авантюрист просто захотел развлечься.

Как бы там ни было, за дело Сильвио принялся серьезно. Все финансовые вопросы были в миг урегулированы, началась трансферная кампания, позволившая практически сразу смыть весь позор последних пяти лет. «Милан» попал в еврокубки, хотя еще и не боролся за трофеи.

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Но и их ждать осталось недолго. Всего через два года после прихода Берлускони в команду был назначен Арриго Сакки. К известному итальянскому тактическому гику в помощь подписали Марко Ван Бастена и Руда Гуллита, расцветал Паоло Мальдини, пришел Карло Анчелотти. «Милан» серьезно включился в борьбу за титул и оставил позади «Наполи» с Марадоной — так, спустя всего три года Берлускони выиграл свой первый трофей.

Дальше музей только пополнялся кубками и медалями, а история — славными именами. Сакки, Мальдини, Райкард, Кака, Шевченко, Анчелотти... Всего великая эпоха Берлускони принесла «Милану» восемь скудетто, пять трофеев Лиги чемпионов и бесчисленное множество менее значимых кубков.

Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони.
Паоло Мальдини и Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press

Другой Берлускони

По правде сказать, футбол — меньшая часть из жизни великого итальянца. Сильвио Берлускони за пределами спортивного мира известен больше не как президент выдающегося клуба, а как бойкий и дерзкий политик, многократно вылетавший в «низший дивизион», но при этом всегда возвращавшийся на трон.

Именно трон — Берлускони только премьер-министром Италии становился четыре раза. И все это не просто так, не по дружбе или знакомству — за каждый пост ему приходилось натурально бороться, плести интриги, снижать рейтинги соперников, иногда даже незаконными методами. Каждая из избирательных кампаний по эмоциям и накалу явно была не хуже Лиги чемпионов — старик, очевидно, в принципе наслаждался борьбой.

Футболисты &laquo;Монцы&raquo;. Берлускони строит новый суперклуб: «Монца» впервые в серии А, цель — победа в Лиге чемпионов

Собственно, политика и разлучила его с «Миланом». Первый раз оставить любимый клуб Берлускони пришлось еще в 2004 году — тогда в силу вступил закон, согласно которому занимать посты в правительстве и где-либо еще владельцам спортивных команд было нельзя. В дальнейшем Сильвио еще дважды покидал «Милан», однажды уйдя навсегда.

Его окончательный уход из клуба связан не только с политикой — у Берлускони начались проблемы с законом, проблемы с бизнесом, и от дорогого (и, мягко говоря, на тот момент уже не самого успешного) актива пришлось избавиться. «Милан» был продан китайцам, а на вырученные деньги Сильвио принялся решать свои проблемы. Это случилось в 2017 году. Чуть раньше, в 2016-м, россонери завоевали свой последний трофей при Берлускони — Суперкубок Италии.

Сильвио Берлускони и Филиппо Индзаги
Сильвио Берлускони и Филиппо Индзаги.
Фото Reuters

Но, уже натурально старик (на момент ухода из «Милана» ему стукнул 81 год), Сильвио все еще отказывался уходить на пенсию, в плане энергичности ему можно было только позавидовать. Для понимания, в 2018 году, через год после продажи красно-черных, Берлускони купил себе другой клуб — «Монцу», а между делом разгромил действующую партию власти и выиграл выборы в итальянский парламент.

Конечно, не сам — несколькими годами ранее миллиардера и политика осудили за финансовые махинации, что не позволяло ему заниматься политикой; он был как бы серым кардиналом и политическим консультантом. Тем не менее титанический образ позволил ему действовать так, будто избирается именно он.

Финансовые преступления — единственное, за что Берлускони реально смогли наказать. Всего же за жизнь против него возбуждали дела более 60 раз — за связь с мафией, с несовершеннолетними, его даже подозревали в политических убийствах... Тем не менее, потратив на адвокатов более полумиллиарда евро, Сильвио сумел избежать тюрьмы и закончить свою жизнь на девятом десятке вследствие болезни.

Последние его годы неразрывно были связаны с футболом. Пошуметь удалось не только в политике — уже вышеописанная «Монца», которую Берлускони купил на замену «Милану», хоть и не превратилась во вторых россонери, но тоже достигла исторических для себя успехов. В эпоху Берлускони бьянкоросси из серии С сумели попасть в серию А и даже закрепиться там — Сильвио добивался успехов везде, куда дотягивался. Теперь он умер, и без него итальянский футбол будет чуточку скучнее.

Сильвио Берлускони с&nbsp;трофеем Лиги чемпионов на&nbsp;руках футболистов &laquo;Милана&raquo; после победы в&nbsp;финале 2007 года. Вернул величие «Милану», покорил Европу и вытащил скромный клуб в элиту: история Сильвио Берлускони в футболе

Футбол
ФК Милан
Сильвио Берлускони
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Вернул величие «Милану», покорил Европу и вытащил скромный клуб в элиту: история Сильвио Берлускони в футболе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
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Виктор Осимхен

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Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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