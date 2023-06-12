Вернул величие «Милану», покорил Европу и вытащил скромный клуб в элиту: история Сильвио Берлускони в футболе

Скончался бывший премьер-министр Италии и медиамагнат, экс-владелец футбольных клубов «Милан» и «Монца».

Сильвио Берлускони ушел из жизни на 87-м году жизни. В начале апреля 2023 года после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что известный политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Он проходил курс химиотерапии.

Знаменитый итальянский деятель родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего и домохозяйки. Сильвио был старшим ребенком и с детских лет помогал родителям в воспитании брата и сестры.

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В непростые послевоенные годы родители сумели дать детям хорошее образование. Это помогло Сильвио в дальнейшем стать успешным бизнесменом и политиком.

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Берлускони, как и большинство итальянцев, обожал футбол. В 1986 году он приобрел футбольный клуб в родном Милане. Красно-черные девять лет не были чемпионами Италии. Фанаты, надеясь на деньги нового владельца, устроили ему теплый прием во время презентации.

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Их надежды оправдались. Уже через год «Милан» стал чемпионом. В период Берлускони клуб восемь раз выигрывал серию А, пять раз — Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов), трижды побеждал в Межконтинентальном кубке.

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В 1986 году Берлускони мечтал переманить из «Наполи» в «Милан» Диего Марадону, завоевавшего титул чемпиона мира. Капитан сборной Аргентины был гостем владельца «Милана» на презентации телевизионного журнала бизнесмена.

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Впрочем, мировых звезд в «Милан» Берлускони пригласил за время своего правления достаточно. Марко Ван Бастен, тренер Арриго Сакки, Франко Баррези, Франк Райкард, Рууд Гуллит и владелец клуба в 1990 году.

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Сильвио Берлускони с футболистами «Милана», завоевавшими Суперкубок Италии в 1990 году.

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С экс-тренером сборной России Фабио Капелло «Милан» выиграл девять трофеев в период Берлускони, включая Лигу чемпионов.

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Президент клуба с игроком «Милана» Филиппо Индзаги в 2007 году.

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Бразильский форвард Роналдо и Берлускони в 2007 году.

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Сильвио Берлускони с тренером «Милана» Филиппо Индзаги в 2014 году.

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В память о своем отце Луиджи Берлускони владелец «Милана» в 1991 году придумал специальный приз — Trofeo Luigi Berlusconi.

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Сначала его разыгрывал «Милан» и победитель Лиги чемпионов. Затем соперником черно-красных стал их принципиальный соперник — «Ювентус».

13 раз Сильвио Берлускони вручал трофей капитану «Милана».

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В 2016 году «Милан» широко отметил 30-летний юбилей правления своего владельца. Берлускони подарили футболку и огромный торт.

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Фото Global Look Press

На этом завершилась эпоха Берлускони в миланском клубе. Он продал его китайским инвесторам и вместе с дочерью Барбарой, которая занимала должность генерального директора, покинул «Милан».

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Новым футбольным проектом бизнесмена и политика стала «Монца». Берлускони приобрел клуб третьей итальянской лиги, а летом 2022-го он уже дебютировал в серии А. Фанаты команды тепло поблагодарили владельца за стремительный взлет.

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Памятный мемориал у резиденции Сильвио Берлускони 12 июня 2023 года.