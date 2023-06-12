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Вернул величие «Милану», покорил Европу и вытащил скромный клуб в элиту: история Сильвио Берлускони в футболе

Отдел фото «СЭ»
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Фото AFP
Скончался бывший премьер-министр Италии и медиамагнат, экс-владелец футбольных клубов «Милан» и «Монца».

Сильвио Берлускони ушел из жизни на 87-м году жизни. В начале апреля 2023 года после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что известный политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Он проходил курс химиотерапии.

Знаменитый итальянский деятель родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего и домохозяйки. Сильвио был старшим ребенком и с детских лет помогал родителям в воспитании брата и сестры.

Сильвио Берлускони. «Увидел по ТВ окровавленного Берлускони — и стало плохо. Ночь не спал...» Истории про итальянского миллиардера и «Милан»
Фото Global Look Press

В непростые послевоенные годы родители сумели дать детям хорошее образование. Это помогло Сильвио в дальнейшем стать успешным бизнесменом и политиком.

Фото Getty Images

Берлускони, как и большинство итальянцев, обожал футбол. В 1986 году он приобрел футбольный клуб в родном Милане. Красно-черные девять лет не были чемпионами Италии. Фанаты, надеясь на деньги нового владельца, устроили ему теплый прием во время презентации.

Фото Getty Images

Их надежды оправдались. Уже через год «Милан» стал чемпионом. В период Берлускони клуб восемь раз выигрывал серию А, пять раз — Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов), трижды побеждал в Межконтинентальном кубке.

Фото Global Look Press

В 1986 году Берлускони мечтал переманить из «Наполи» в «Милан» Диего Марадону, завоевавшего титул чемпиона мира. Капитан сборной Аргентины был гостем владельца «Милана» на презентации телевизионного журнала бизнесмена.

Фото Getty Images

Впрочем, мировых звезд в «Милан» Берлускони пригласил за время своего правления достаточно. Марко Ван Бастен, тренер Арриго Сакки, Франко Баррези, Франк Райкард, Рууд Гуллит и владелец клуба в 1990 году.

Фото Global Look Press

Сильвио Берлускони с футболистами «Милана», завоевавшими Суперкубок Италии в 1990 году.

Фото Global Look Press

С экс-тренером сборной России Фабио Капелло «Милан» выиграл девять трофеев в период Берлускони, включая Лигу чемпионов.

Фото Global Look Press

Президент клуба с игроком «Милана» Филиппо Индзаги в 2007 году.

Фото AFP

Бразильский форвард Роналдо и Берлускони в 2007 году.

Фото AFP

Сильвио Берлускони с тренером «Милана» Филиппо Индзаги в 2014 году.

Фото Global Look Press

В память о своем отце Луиджи Берлускони владелец «Милана» в 1991 году придумал специальный приз — Trofeo Luigi Berlusconi.

Фото Global Look Press

Сначала его разыгрывал «Милан» и победитель Лиги чемпионов. Затем соперником черно-красных стал их принципиальный соперник — «Ювентус».

13 раз Сильвио Берлускони вручал трофей капитану «Милана».

Фото Getty Images

В 2016 году «Милан» широко отметил 30-летний юбилей правления своего владельца. Берлускони подарили футболку и огромный торт.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

На этом завершилась эпоха Берлускони в миланском клубе. Он продал его китайским инвесторам и вместе с дочерью Барбарой, которая занимала должность генерального директора, покинул «Милан».

Фото Getty Images

Новым футбольным проектом бизнесмена и политика стала «Монца». Берлускони приобрел клуб третьей итальянской лиги, а летом 2022-го он уже дебютировал в серии А. Фанаты команды тепло поблагодарили владельца за стремительный взлет.

Фото AFP

Памятный мемориал у резиденции Сильвио Берлускони 12 июня 2023 года.

Фото Global Look Press
ФК Милан
ФК Монца
Сильвио Берлускони
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«Увидел по ТВ окровавленного Берлускони — и стало плохо. Ночь не спал...» Истории про итальянского миллиардера и «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
Результаты / календарь
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 1
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 26
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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