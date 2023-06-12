«Увидел по ТВ окровавленного Берлускони — и стало плохо. Ночь не спал...» Истории про итальянского миллиардера и «Милан»
Старик Берлускони был столь жизнелюбив, что в годы его не верилось. Сейчас слушаешь сообщения — боже мой, ему ж под 90!
Берлускони не слишком-то менялся с годами — на тебе. Вдруг умер.
Не знаю, как вы — а я бы мечтал прожить такую жизнь, полную озорства и приключений. Если б не Берлускони, не было бы того «Милана». Пожалуй, самая волшебная команда моей юности. Интереснее «Барселоны» Кройффа, ярче «Марселя».
При миллионе советников и консильери это он, Берлускони, решал, кого туда брать.
Когда-то мы с корреспондентом Кружковым перехватили в Москве одного из таких «консильери». Внезапно решившего сменить «Милан» на киевское «Динамо».
Прежде мы слышали — Реваз Чохонелидзе может в «Милане» все. Это он привез в этот город Шевченко и Каладзе.
Мы выучили словосочетание — «Реваз Шотаевич». Заготовили тысячу вопросов. Своды гостиницы «Космос» вздрогнут от нашей подготовленности.
Но Чохонелидзе вздрогнул от такого обращения. Чуть поморщился:
— Если можно, просто Резо...
Резо так Резо.
**
Нам не слишком верилось в легенды — но батоно Резо очаровал нас сразу прекрасной историей.
— Вот как я привозил в «Милан» Каладзе?
— Как? — одновременно воскликнули мы.
— Прилетел за ним после Кубка Содружества. Через полчаса после меня в том же аэропорту приземлился Румменигге из «Баварии». Тоже явился за Кахой. Представляете, как я опередил?
— Сюжет.
— Когда Каладзе оказался в Милане, об этом не должен был знать никто. Даже наш общий друг Шевченко.
— Почему?
— Сначала футболист обязан пройти медосмотр — чтоб его авторитет, случись что, не пострадал. Нельзя делать никаких заявлений. Разместили Каладзе в гостинице Galia. Потом привез туда Шевченко. Пойдем, говорю, попьем кофе. Заходим — и Андрей сразу натыкается глазами на Каху. Который в этом отеле провел уже три дня. «О, Каха! Ты приехал посмотреть показы моды? Купить одежду?» — «Нет, Андрей. С сегодняшнего утра я — игрок «Милана». Немая сцена.
— Что вам сказал Шевченко, узнав про контракт Каладзе?
— «Резо, тебе не стыдно?! Я же твой друг. Ты мне больше не доверяешь?» Я ответил: «Андрей, каждый должен дорожить своей работой». Произойди утечка — могла выйти большая неприятность, откажись вдруг клуб покупать Каху.
— От кого вы узнали, что опередили на полчаса Румменигге?
— У нас с информацией все в порядке. Прекрасно знали, что Каладзе, кроме нас, вели «Байер», «Лацио» и «Парма». Поэтому приходилось быть очень осторожным. Когда «Байер» и «Лацио» узнают, что «Милан» за кем-то следит — начинают торопиться...
Берлускони умел подбирать людей.
**
Конечно же, мы говорили о Берлускони. Всякая тропинка этого разговора вела к нему, прекрасному, жизнерадостному Сильвио.
— Проходимец в «Милане» не задержался бы? — вкрадчиво предполагали мы.
— Проходимец туда не попал бы! — восклицал Резо. — В клубе, который построил Берлускони, нельзя шутить. Туда нельзя пристроить своего игрока. Даже люди из «Реала» и «Барселоны» приезжают посмотреть, как устроен изнутри «Милан». Какая научно-комплексная бригада, какое отношение к футболистам. Другого такого клуба в мире нет, поверьте.
**
Не хватило мощи Берлускони лишь раз — когда случилась трагедия в семье того же Кахи Каладзе.
Мы были уверены, что Берлускони сделал все. Оказалось — не в его силах.
— Как «Милан» пытался помочь Каладзе, когда похитили его брата?
— Отец Каладзе тогда находился в Милане. Берлускони во внутригосударственное дело встревать не мог. Но сказал: «Если будет нужда в моем появлении — я готов». Родители ответили — не надо. Шеварднадзе, президент Грузии, взял дело на контроль. К сожалению, спасти брата не удалось.
Что творилось в душе у Кахи — нам с вами не понять. С одной стороны, должен играть. С другой — все мысли о брате. Когда Каладзе оставался один в комнате, заснуть не мог. Но, поверьте, «Милан» все делал, чтоб его вытащить из этого состояния.
— Какой требовали выкуп?
— Кажется, миллион долларов. Проблем не было — «Милан» выделил деньги. Но выяснилось, что бедного мальчика убили почти сразу, деньги просили уже за мертвого. Подключились какие-то шакалы, которые начали уговаривать отца, вымогали деньги — якобы они кого-то нашли: «Если дадите деньги, мы обязательно вызволим...»
— Тело потом нашли?
— Через пять лет. Мы играли против «Баварии» в Лиге чемпионов — и сразу после матча полетели на похороны в Тбилиси. Вся команда окружала Каладзе, чтоб только поменьше об этом думал.
— Бандиты остались безнаказанными?
— Они сразу уехали из Грузии и находятся в местах, откуда преступников не выдают.
**
С какого-то момента Берлускони влюбился в бразильцев — и его клуб получал лучших футболистов оттуда. Тот «Милан» тоже был прекрасен.
— Почему «Милан» ориентируется на бразильский рынок? — спрашивали мы Чохонелидзе.
— Президенту нравится, как играет сборная Бразилии. Вот почему за последние годы в «Милане» появились Роки Жуниор, Сержинью, Кафу, Кака, Роналдинью, Оливейра, Пато...
— Вы о Берлускони или Галлиани?
— О Берлускони. Но с Галлиани они единомышленники. Ему тоже очень нравится сборная Бразилии.
— Как у боссов «Милана» с юмором?
— Порядок. Помню такой эпизод. Приехали на матч Лиги чемпионов в Донецк. Галлиани с Брайдой говорят: «Спроси — что они делают, если игроки плохо себя ведут? Загоняют в шахту?» Услышав вопрос, Виктор Прокопенко, который сидел рядом, улыбнулся: «Можем в шахте даже на ночь оставить...»
— Когда-нибудь говорили с Берлускони не о футболе?
— Конечно. Например, во время визита в Киев его пригласили на выступление оперной певицы, которая исполняла арии из «Тоски». Берлускони был восхищен: «Какой голос! Это было божественно! Причем на итальянском языке пела так, что я подумал: наверное, она родилась в Италии». Еще большое впечатление на Берлускони произвел Санкт-Петербург. Он побывал там на 300-летии города. «Я прикоснулся к русской культуре. Эрмитаж мне показывал лично Владимир Путин», — рассказывал Берлускони.
— Что запомнилось в его резиденции в Аркоре?
— Очень красивое место, где есть все — от церкви до маленького стадиона. Как-то Берлускони пригласил Шевченко и меня на свою виллу на Сардинию. Один из любимых праздников итальянцев — Феррагосто, когда в середине августа на несколько дней жизнь в стране замирает. Никто не работает. И вот во время Феррагосто звонит Берлускони: «Бери Андрея и приезжайте на Сардинию. Самолет ждет вас в аэропорту. Отдохнете, покупаетесь».
— А на яхте Берлускони бывали?
— Нет. Вот Шевченко — был. Когда он только-только перешел в «Милан», Берлускони пригласил нас на встречу. Говорит: «Переведи Андрею — если в первом сезоне забьет 12 мячей, я дам ему прокатиться на своей яхте». Шевченко улыбнулся: «Сколько? Да я забью в два раза больше!» Берлускони не поверил. Но Андрей сдержал слово. И после сезона в компании других игроков «Милана» совершил на этой яхте небольшой круиз.
— Недавно на митинге в Милане в лицо Берлускони швырнули статуэтку и сломали нос...
— Когда увидел по ТВ окровавленного Берлускони, мне стало плохо. Я ночь не спал. Сразу позвонил Галлиани и Брайде. А на третий день улетел в Милан. Это был мой долг. Берлускони, правда, не видел. К нему в палату тогда никого не пускали.
— А вам бывало страшно за свою жизнь?
— Как-то в Барселоне проводили благотворительный матч — «друзья Роналдинью» против «друзей Шевченко». Из УЕФА для игроков «Интера и «Милана» прислали маленький самолет. Уже на подлете к Барселоне угодили в жуткую болтанку. Каладзе, который всегда побаивался летать, охватила паника. «Разворачивайте самолет! Летим обратно в Милан!» — кричал он. Слава богу, обошлось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|38
|20
|10
|8
|64-43
|70
|
5
|Аталанта
|38
|19
|7
|12
|66-48
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|50-38
|63
|
7
|Ювентус
|38
|22
|6
|10
|56-33
|62
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Болонья
|38
|14
|12
|12
|53-49
|54
|
10
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
11
|Монца
|38
|14
|10
|14
|48-52
|52
|
12
|Удинезе
|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
Болонья
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6