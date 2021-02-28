Пока с Александром на поле «Фиорентина» не забивает и не побеждает.

Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур

«Удинезе» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Гол: Несторовски, 86.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, Бонифаци, Найтинк, Молина (Де Майо, 90+1), де Пауль, Уоллас, Макенго (Арслан, 70), Стрюгер Ларсен, Несторовски, Льоренте (Брааф, 77).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Мартинес Куарта, Пеццела (Монтьель, 88), Малькюи (Касерес, 79), Эйсерик (Валеро, 88), Пульгар, Кастровилли (Амрабат, 79), Бираги, Влахович, Рибери (Кокорин, 68).

Предупреждения: Мартинес Куарта, 64. Льоренте, 73. Кокорин, 90+2.

Судья: Вольпи.

28 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин в матче 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» вышел на замену на 68-й минуте и с учетом добавленного времени отыграл 26 минут. Пока это его лучший показатель в Италии. Правда, ничем особенным российский форвард не запомнился.

Кокорин промелькнул в видео клубного Twitter «Фиорентины» во время приезда на домашний стадион «Удинезе» — «Дачия Арена». Россиянин прибыл в клубном пиджаке и рубашке в составе делегации гостей.

В первом тайме команды не забили, да и после перерыва редко угрожали воротам друг друга. Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли попытался переломить ситуацию с помощью замен — Кокорин вышел на поле вместо Франка Рибери. Француз проводил первый матч после травмы и еще не готов играть все 90 минут.

В дебютном матче за «Фиорентину» россиянин сыграл 17 минут против «Интера». С «Удинезе» Пранделли дал Кокорину почти полчаса игрового времени.

«Он очень хорошо тренируется. Проблем с мышцами больше нет, за последние 10 дней Александр значительно прибавил. Физически он в порядке. Он также привыкает к характеристикам одноклубников», — отмечал тренер перед игрой.

Итальянец во время матча часто обращался к Кокорину с подсказками. «Гоу, Саша, гоу!» — кричал Пранделли, когда защитники «Удинезе» разыгрывали мяч и тренер хотел более активного прессинга от россиянина. Однако тот не очень активно шел в отбор.

Кокорин пару раз обозначал прессинг, пытался участвовать в атаках, но в целом редко получал мяч и в концовке даже грубо сфолил против Родриго де Пауля, получив желтую карточку. Сообщество болельщиков «Фиорентины» Viola Nation отреагировало на этот фол с иронией: «Теперь он внес хоть какой-то вклад».

Kokorin booked for a slide on de Paul. At least he's contributed something now. — Viola Nation (@Viola_Nation) February 28, 2021

Отметиться действительно полезными действиями у Кокорина снова не получилось. За 26 минут он 7 раз коснулся мяча, отдал 5 точных передач из 7, не нанес ни одного удара по воротам «Удинезе» и не совершил ни одной обводки.

А в концовке «Фиорентина» пропустила решающий гол: Де Пауль навесил в штрафную на форварда Илию Несторовски, который точно пробил головой. Спастись «Фиорентине» не помогли ни Кокорин, ни другие вышедшие на замену игроки. «Удинезе» благодаря этой победе обошел «фиалок» в таблице. Команда Пранделли с 25 очками опустилась на 14-е место.

С Кокориным на поле «Фиорентина» пока не побеждала и не забивала. В следующем туре «фиалки» 3 марта сыграют с «Ромой».