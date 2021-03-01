«Ему еще работать и работать». В Италии не впечатлены игрой Кокорина

Нападающий «Фиорентины» получил невысокие оценки за матч с «Удинезе».

Грустно, что Джан Пьеро Гасперини настолько не доверяет Алексею Миранчуку. Жалкие десять минут (с учетом компенсированного времени) в матче против «Сампдории» — это показатель того, что на сегодня главный тренер «Аталанты» не видит в российском полузащитнике реального усиления для своей команды, которая находится в серии А в топ-4, вышла в финал Кубка Италии и еще не вылетела из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Даже на фоне травмы Сапаты, нелучшей формы Пашалича, играющего с перманентной болячкой Малиновского, депрессующего Иличича и получившего отдых Пессины Миранчук не смог завоевать место в стартовом составе.

Понятно, что он остался в итоге без оценки, а лучшим игроком встречи газета L'Eco di Bergamo признала Руслана Малиновского, которому поставила 7.5. От La Gazzetta dello Sport украинский полузащитник получил оценку 7.0. А худшим игроком «Аталанты» в этом матче оба издания признали Пашалича. Уже в среду «Аталанта» играет дома с аутсайдером серии А «Кротоне» — возможно, Миранчук получит больше игрового времени в этой встрече.

А вот «Фиорентина» играет в среду против «Ромы». Чтобы Александр Кокорин вышел в стартовом составе «фиалок», должно случиться чудо. Ну или помутнение у главного тренера команды Чезаре Пранделли. Он уже не знает, что придумать на публике, дабы оправдать свое согласие на покупку Кокорина. Поэтому все время рассказывает, что россиянин прибавляет на тренировках.

Udinese-Fiorentina 1-0: viola senz'anima. Classifica di nuovo in bilicohttps://t.co/HHEN6913G2 — La Nazione (@qn_lanazione) February 28, 2021

Возможно, конечно, так оно и есть, но вот итальянские журналисты пока не очень жалуют Александра. Газета La Nazione поставила Кокорину за матч против «Удинезе» оценку 5.0 с такой формулировкой: «Увеличивается его игровое время, но вот отдаленность от мяча остается неизменной. Ему еще работать и работать». La Gazzetta dello Sport тоже поставила оценку 5.0. Вот краткий комментарий к ней: «Единственным напоминанием о нем стала желтая карточка».