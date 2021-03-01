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«Ему еще работать и работать». В Италии не впечатлены игрой Кокорина

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 14:45
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Нападающий «Фиорентины» получил невысокие оценки за матч с «Удинезе».
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Грустно, что Джан Пьеро Гасперини настолько не доверяет Алексею Миранчуку. Жалкие десять минут (с учетом компенсированного времени) в матче против «Сампдории» — это показатель того, что на сегодня главный тренер «Аталанты» не видит в российском полузащитнике реального усиления для своей команды, которая находится в серии А в топ-4, вышла в финал Кубка Италии и еще не вылетела из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Даже на фоне травмы Сапаты, нелучшей формы Пашалича, играющего с перманентной болячкой Малиновского, депрессующего Иличича и получившего отдых Пессины Миранчук не смог завоевать место в стартовом составе.

Понятно, что он остался в итоге без оценки, а лучшим игроком встречи газета L'Eco di Bergamo признала Руслана Малиновского, которому поставила 7.5. От La Gazzetta dello Sport украинский полузащитник получил оценку 7.0. А худшим игроком «Аталанты» в этом матче оба издания признали Пашалича. Уже в среду «Аталанта» играет дома с аутсайдером серии А «Кротоне» — возможно, Миранчук получит больше игрового времени в этой встрече.

А вот «Фиорентина» играет в среду против «Ромы». Чтобы Александр Кокорин вышел в стартовом составе «фиалок», должно случиться чудо. Ну или помутнение у главного тренера команды Чезаре Пранделли. Он уже не знает, что придумать на публике, дабы оправдать свое согласие на покупку Кокорина. Поэтому все время рассказывает, что россиянин прибавляет на тренировках.

Возможно, конечно, так оно и есть, но вот итальянские журналисты пока не очень жалуют Александра. Газета La Nazione поставила Кокорину за матч против «Удинезе» оценку 5.0 с такой формулировкой: «Увеличивается его игровое время, но вот отдаленность от мяча остается неизменной. Ему еще работать и работать». La Gazzetta dello Sport тоже поставила оценку 5.0. Вот краткий комментарий к ней: «Единственным напоминанием о нем стала желтая карточка».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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