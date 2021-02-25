«Аталанта»: без Миранчука, но с двумя скандалами. «Реал» победил в Бергамо

«Аталанта» больше часа играла в меньшинстве, но единственный гол от «Реала» пропустила в концовке. Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини не выпустил на поле Алексея Миранчука, зато произвел обратную замену одной из главных звезд клуба — Йосипа Иличича.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Менди, 86.

«Аталанта» (Италия): Голлини, Толой, Джимсити, Гозенс, Ромеро, Мехле (Паломино, 85), де Рон, Фройлер, Пессина, Муриэль (Иличич, 56. Малиновский, 86), Сапата (Пашалич, 30).

«Реал» (Испания): Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Иско (Серхио Аррибас, 76), Каземиру, Васкес, Асенсио (Дуро, 76), Винисиус Жуниор (Диас, 57).

Предупреждения: Каземиру, 23. Менди, 55. Гозенс, 71.

Удаление: Фройлер, 17.

Судья: Штилер (Германия).

24 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Удаление, сломавшее игру

Матч в Бергамо в миллионный раз доказал: можно под всеми углами изучать соперников, рассуждать об их недостатках и достоинствах, настраиваться на просмотр качественного футбола, но судейство может убить все.

Перед игрой в Европе много говорили о травмах мадридского «Реала», который еле наскреб футболистов на стартовый состав, а в запасе были ребята из молодежной команды. У нас — предвосхищали дебют Алексея Миранчука в плей-офф Лиги чемпионов. Но на 17-й минуте в спорной ситуации немецкий арбитр Тобиас Штилер удалил полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера. И все стали обсуждать только это.

Red card to Freuler from Atalanta at minute 17 that he plays against Real Madrid in the Champions League. pic.twitter.com/TWidMpIuY1 — Aike ??? (@Aike 007 ) February 24, 2021

Вопросов много, но ВАР в ситуацию не вмешивался — Штилер посчитал, что это лишение соперника явной возможности забить гол. Но итальянцы и лично главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини были не согласны с решением. Повлияло оно и на зрелищность — красная карточка загубила ее на корню. «Аталанта» начала матч лучше, да и в целом считалась фаворитом, так как у футболистов «Реала» с десяток повреждений, однако удаление Фройлера вынудило итальянцев уйти в оборону и окончательно отдать мяч.

Конечно, и до красной карточки «Аталанта» играла вторым номером (37 процентов владения мячом), но меньшинство заставило хозяев опустить линию обороны глубже и отказаться от контратак большими силами. А еще в первом тайме Гасперини потерял Дувана Сапату — форвард «Аталанты» из-за травмы был заменен на Марио Пашалича. Хозяева перестроились с 3-4-1-2 на 5-3-1, и даже одинокий форвард Муриэль играл чуть ли не в полузащите.

Уязвимый «Реал»

Сразу после жеребьевки казалось, что противостояние «Аталанты» и «Реала» станет самым результативным на стадии 1/8 финала. А сразу после удаления Фройлера казалось, что итальянцы проиграют. Даже в соцсетях УЕФА опубликовали фотографию вратаря «Аталанты» с риторическим вопросом: «Выдержит ли Пьерлуиджи Голлини давление «Реала»?»

Однако «Аталанта» показала, что умеет не только размашисто атаковать и развлекать публику. Гасперини выстроил четкую оборону, которая справлялась со всем. Но тут важно напомнить, что «Реал» без значительного числа футболистов основы выглядел слабо. Во-первых, гости атаковали безыдейно. Во-вторых, к середине второго тайма многие из них уже выдохлись, а выпускать было некого. В итоге Зинедин Зидан ограничился тремя заменами: вышли вечно критикуемый Мариано Диас, а также футболисты дубля — Серхио Аррибас и Уго Дуро.

Конфликт Гасперини и Иличича?

У «Аталанты» скамейка была длиннее — достаточно сказать, что Миранчук на поле даже не появился. Зато вышел Иличич, который с недовольным лицом наблюдал за игрой со скамейки запасных. И имел право на недовольство: почти год назад покер словенца обеспечил «Аталанте» победу в Валенсии в 1/8 финала Лиги чемпионов. Иличич блестяще провел тот матч, как и его партнер по атаке Алехандро Гомес. Но спустя год все изменилось: Гомес разругался с Гасперини и перешел в «Севилью», а теперь в опале у тренера и сам Иличич.

Словенец появился на поле 56-й минуте. Играл в полузащите, но, как и вся команда, большую часть времени оборонялся. Сложно сказать, что не так сделал Йосип, но на 85-й минуте Гасперини осмелился его заменить на Руслана Малиновского. Травмы у Иличича точно не было, так что этим решением тренер звезду команды просто унизил.

Но хуже для «Аталанты» то, что уже через несколько секунд она пропустила. Менди забил после углового, и это очень важно: Гасперини сделал двойную замену (еще вышел Паломино) на своем «стандарте», а тренеры стараются избегать таких перестановок, ведь футболисты не сразу сообразят, кто за кого или за какую зону отвечает. Тут так и произошло: почти все игроки «Аталанты» во время исполнения углового столпились в площади ворот, и Менди из-за штрафной спокойно пробил в угол. У француза даже было времени для подготовки к удару.

WHAT A GOAL BY FERLAND MENDY!pic.twitter.com/LbLL7eKpMG — Allu (@GreatWhite 9 ) February 24, 2021

Для «Аталанты» это поражение — почти трагедия. Она героически отбивалась от «Реала» больше часа, хотя и гости выглядели блекло. И заслуживала нулевую ничью. Но очевидно, что домашнее поражение ставит под угрозу выход итальянцев в четвертьфинал. А еще хуже, что Гасперини одним решением, вполне возможно, ухудшил отношения не только с лидером, но и со всей командой.