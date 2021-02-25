Почему Гасперини не жалко. И не из-за Миранчука

Игорь Рабинер — о главной драме матча Лиги чемпионов «Аталанта» «Реал» (0:1).

Я очень люблю Йосипа Иличича. Для меня это один из самых нестандартных футболистов сегодня в Европе, один из игроков «с лица необщим выраженьем», как выразился бы Борис Пастернак.

А уж некоторыми грустными нюансами его здоровья наряду с творческой натурой на поле, умением одним пасом вспороть всю чужую оборону (хотя и не габаритами) словенец напоминает моего любимого футболиста всех времен и народов Федора Черенкова. Что только добавляет симпатии к Иличичу.

Но то, что выход на замену с «Реалом» у Йосипа не задался, стало понятно с первых же минут. Ну вот ничего у него не получалось. Пасы не проходили, обрезы, наоборот, случались регулярно. И если до перерыва, несмотря на раннее и сомнительное удаление, «Аталанта» еще пыталась огрызаться и что-то создавать, то во втором тайме и особенно после выхода Иличича созидание у хозяев пропало вообще.

Мысль об обратной замене Йосипа у меня возникла еще в середине второго тайма. Но я ее отверг и был уверен, что Гасперини на нее не пойдет — как минимум из тех соображений, чтобы не ударить по хрупкой психике своей звезды. Уж кто-кто, а Иличич наиграл за время в Бергамо на такую тренерскую заботу как никто.

Но Гасперини, судя по всему, дядька безжалостный.

И он убрал Иличича с поля.

Убрал аккурат перед мадридским угловым. Буквально за минуту-другую до этого неудачный пас Йосипа привел к остроте от «Реала», хотя не сказать, что с учетом обстоятельств ее у «Королевского клуба» было много. Да ее просто не было, несмотря на все подавляющее вроде бы преимущество в голой статистике.

Не знаю, должен ли был Иличич по установке закрывать при стандарте опорную зону, но без него там не оказалось совсем никого. Последовал розыгрыш, и Менди, имея возможность выкурить добрую кубинскую сигару, закрутил мяч с правой под правую же штангу. И «Аталанта» проиграла уже почти доведенную до ничьей встречу.

И вот в чем парадокс. Иличич играл так, что мысли о его обратной замене невольно закрадывались.

Но этого нельзя было делать. Потому что нельзя. Потому что лучше бы тогда его было вообще не выпускать — это ранило бы словенца меньше.

И поэтому у меня возникло даже какое-то чувство мстительного удовлетворения, когда Менди попал. Хотя я болел за «Аталанту».

Менди в первом тайме посадил Фройлера на красную, а во втором в одиночку разобрался с защитой «Аталанты» ?



Лови видео победного гола «Реала» ? pic.twitter.com/3pSKuKIDnd — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021

А то, что у Миранчука выйти на поле ровно ноль шансов, мне стало ясно в секунду удаления Фройлера. При не самых выдающихся, скажем мягко, оборонительных способностях Алексея при игре в меньшинстве с «Реалом» делать на поле ему было объективно нечего. Только если бы последовала ответная красная, у Миранчука появились бы хоть какие-то шансы.

В связи с этим грустное в целом впечатление от матча во многом можно списать на арбитра. Спорное удаление, тем более в первой половине первого тайма, во многом испортило эту игру, которая обещала быть очень зрелищной.

Надеюсь, на «Бернабеу» все будет гораздо веселее и там не будет удалений, зато хоть какое-то время получит Миранчук.

Но больше всего хочется, чтобы обратная замена не вогнала в очередную депрессию блистательного футболиста Йосипа Иличича.

И плевать, что 27 марта его Словения сыграет в Сочи отборочный матч ЧМ-2022 со сборной России. Не должны мы судить такими категориями. А должны — мерками того искусства, которое творит на поле словенский футболист. Пусть не сегодня, но почти всегда.

Пускай он выйдет на «Фиште» против нашей национальной команды и покажет свою лучшую игру.

А Россия при этом — победит.