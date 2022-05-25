В Италии случилось самое сумасшедшее спасение сезона. Команда проиграла решающий матч 0:4 и не вылетела

Сказочная история «Салернитаны».

За невероятной развязкой сезона в АПЛ и первым за 11 лет скудетто «Милана» в тени осталась борьба за выживание в европейских топ-лигах. А зачастую это действо даже более увлекательное и драматичное, чем разборки наверху. В этот раз жарко было везде — и в Испании, где три клуба определяли одного неудачника, и в Англии, где ничего не было ясно до последних секунд, и во Франции, где прямого понижения в классе избежал самый титулованный (да, все еще) клуб страны «Сент-Этьен». Но самое чудесное спасение сезона случилось в Италии. В главной роли — «Салернитана».

В этой истории прекрасно все. Начать с того, что клуба из приморского города на юге Италии вообще могло не быть в серии А. То есть повышение в классе год назад он заработал честно, но дальше начались организационные проблемы. Дело в том, что тесные связи с «Салернитаной» имел президент «Лацио» Клаудио Лотито. Он является сводным братом Марко Меццаромы, президента «Салернитаны», активно помогал ему в возрождении клуба после банкротства в 2011 году, владел акциями, и, как были уверены в Италии, по-прежнему участвует в финансовой жизни клуба из окрестностей Неаполя.

Но по итальянским законам категорически запрещено участие в одном дивизионе не только команд, принадлежащих одному владельцу, но и имеющих любые финансовые связи. «Салернитане» срочно нужно было найти нового владельца. В итоге Лотито сначала переписал клуб на сына и зятя, а когда это не удовлетворило футбольные власти, передал клуб независимому трасту, и уже тот в течение шести месяцев должен был продать «Салернитану» новому хозяину. С третьего раза команда получила право на участие в серии А и на радостях по этому поводу даже заманила к себе Франка Рибери.

Франк Рибери. Фото Global Look Press

Знаменитый француз не сильно помог — к началу зимы «Салернитана» крепко осела на дне: всего восемь очков в 15 турах. Не сильно помогла даже традиционная в таких случаях смена тренера — Стефано Колантуоно вместо Фабрицио Кастори. Плюс снова на повестке возник вопрос об исключении из серии А — отведенные на продажу шесть месяцев истекали, а нового владельца все не было. В итоге за две минуты до дедлайна — 31 декабря в 23.58 — временная администрация приняла предложение местного бизнесмена Данило Йерволино, который стал новым президентом клуба.

Но положение все равно было плачевным — последнее место по итогам первого круга всего с 11 очками. Да еще и из-за вспышки ковида (помните, был такой омикрон?) не получилось поехать на матч с «Удинезе», и «Салернитане» грозило техническое поражение.

Йерволино быстро назначил на пост спортивного директора Вальтера Сабатини — одного из самых авторитетных менеджеров Италии, а тот провел мощную трансферную кампанию, собрав за январь новую команду. В «Салернитану» пришло 14 человек плюс главный тренер Давиде Никола, сезоном ранее вытащивший со дна «Торино». Чаще всего такие вещи не работают, но тут вдруг команда начала набирать очки. Плюс удалось выиграть апелляцию по поводу матча с «Удинезе» — вместо технического поражения встречу перенесли на апрель, и в итоге «Салернитана» выиграла (1:0) с победным голом на 90+3-й минуте.

Болельщики «Салернитаны» на трибунах. Фото Global Look Press

К последнему туру «Салернитана» подошла на спасительном 17-м месте, имея 31 очко. У шедшего 18-м «Кальяри» было 29 баллов. Но островитяне имели преимущество при равенстве очков из-за заметно лучшей разницы мячей — «-34» против «-41». Чтобы гарантированно спастись, «Салернитане» нужно было побеждать дома «Удинезе», который уже решил все свои задачи. «Кальяри» играл в гостях с уже вылетевшей к тому моменту «Венецией».

И вот тут случилось настоящее сумасшествие. «Салернитана» без шансов проиграла дома — 0:4, пропустив три гола уже к перерыву. Надеяться оставалось только на «Венецию» — и (о чудо!) та внезапно уперлась и отстояла ничью — 0:0.

Хотя сумасшествие — это весь сезон «Салернитаны». Начиная с истории с допуском и продажей клуба и оформлением бумаг за две минуты до дедлайна в декабре и заканчивая двумя матчами с «Удинезе», где удалось превратить техническое поражение в победу на 90+3-й минуте и 0:4 в последнем туре.