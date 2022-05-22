«Милан» стал чемпионом спустя 11 лет. К титулу команду привели безумный Ибрагимович и наследник Криштиану

Красно-черные снова первые.

Знаете, мне давно хотелось написать такой текст — пристрастный и односторонне эмоционально окрашенный. «Милан» — это давняя болельщицкая симпатия, тянущаяся из детства.

Маленький черно-белый телевизор «Юность» с длинной выдвижной антенной, стоявший на кухне, каким-то неведомым образом ловил «Пятый канал», бывший тогда, в середине 1990-х, местным городским телевидением Санкт-Петербурга. А происходило такое далеко не в каждой квартире, но мне повезло. Потому что там раз в неделю, по воскресеньям, показывали в прямом эфире серию А. Один матч в туре — тот, который начинался в 17.00 по Москве. Комментировал Геннадий Орлов.

Из футбола тогда на ТВ был чемпионат России — один матч в туре по выходным, и еврокубки. «Футбольный клуб» еще по пятницам на НТВ, плюс то загибавшееся, то реинкарнировавшееся «Футбольное обозрение». Уже потом «РЕН ТВ» начал показывать АПЛ и Кубок Англии, на канале 7ТВ была ла лига, возник загадочный и недоступный «НТВ Плюс». Но тогда, году в 1995-м, серия А на «Пятом канале» была окном в другой мир. И когда воскресная трансляция по каким-то причинам срывалась — а случалось и такое — обидно было до слез. Отсюда и детская любовь к «Милану», который тогда доминировал в Италии и Европе — три подряд выхода в финал Лиги чемпионов.

По окончании сезона-1995/96 серия А ушла с «Пятого канала». Детство тоже прошло. Эмоции подугасли до легкой симпатии и простого слежения за результатами с редким просмотром матчей (благо что уж с этим проблем не было). Казалось, что так все и останется.

Но внезапно, когда «Милан» в начале второй половины 2010-х оказался на самом дне и чуть было не стал банкротом, эмоции вернулись. Поэтому, когда «Милан» в декабре 2019-го позорно и без единого проблеска проиграл «Аталанте» — 0:5, грустно подумалось: «Блин, ну что же они делают с великим клубом?» Знаете, это как сломать что-то, что было дорого вам в детстве.

Они — это в первую очередь Паоло Мальдини и Звонимир Бобан. Казалось, что это классическая и грустная история, когда великие в прошлом игроки оказываются на руководящих должностях благодаря своему статусу клубных легенд, а не менеджерским скиллам. И работают в первую очередь лицами, а не мозгами.

Но именно они пригласили Стефано Пиоли (да, я готов был тоже поставить хэштег #PioliOut, вырвавшийся в тренды Twitter в день назначения). Именно они отстояли его, когда в клуб хотели завести Ральфа Рангника с его немецкой командой и концепцией — пусть даже ценой увольнения Бобана после скандального интервью хорвата. Благодаря им «Милан» получил то, в чем так нуждался — пару лет спокойствия. И символично, что чемпионским гимном «россонери» стала песня Pioli is on fire — на мотив хита Freed From Desire, исполненного Gala (ну вы наверняка помните Will Grigg's on Fire с Евро-2016).

На самом деле, помимо хэштега #PioliOut еще куча реакций сейчас воспринимаются с ироничной улыбкой. Я не верил в эффект от перехода Златана Ибрагимовича — ну, разумеется, за исключением пиара. Но про роль шведа в раздевалке «Милана» написано уже столько, что повторяться даже и не хочется. Как все это видит сам Ибра — он описал в новой автобиографии «Адреналин» (надеюсь, ее когда-нибудь издадут в России). А лучше просто посмотреть видео, как Златан в эмоциональном порыве разбивает стекло командного автобуса по пути на последний домашний матч сезона с «Аталантой» в 37-м туре.

Zlatan accidentally broke the window of the team bus while hyping up Milan fans before their game ?



(via @localteamtv)pic.twitter.com/6mHSRdwmQ8 — B/R Football (@brfootball) May 16, 2022

При всем при этом у него 36 голов и 10 ассистов за два с половиной сезона в «Милане», хотя немало времени швед пропустил из-за травм.

Я огорчался, когда ради подписания Рафаэла Леау расставались с Патриком Кутроне — воспитанником «Милана» и фанатом красно-черных с раннего детства. Португалец казался очередным ленивым пижонистым талантом, который из-за своего отношения к делу не раскроется и на 50% и будет сбагрен по дешевке через пару лет. Но через пару лет Леау на финишном отрезке тащит «Милан» к чемпионству, забивая на индивидуальном мастерстве решающие голы «Фиорентине» и «Аталанте», и делая два ассиста с «Вероной» — там те случаи, когда пас реально важнее завершающего удара. Ну и ассистенсткий хет-трик в золотом матче против «Сассуоло». Кутроне же пытается реанимировать карьеру в «Эмполи».

Мне казалось, что Анте Ребич в «Милане» и с зарплатой 3,5 миллиона евро в год только потому, что в руководстве был Бобан. Ну, знаете, соотечественники, все дела... Но без неутомимости хорвата в прессинге и его умения забивать решающие голы не было бы кучи важных побед. В конце концов, именно он в добавленное время матча с «Лацио» запрессинговал Адама Марушича, и «Милан» забил решающий мяч (2:1) — именно победа в Риме открыла дорогу к скудетто.

Я не очень понимал, зачем прошлым летом взяли 34-летнего на тот момент Оливье Жиру, да еще и на зарплату 3,5 миллиона. Ну, то есть, примерно понимал логику, да и класс Жиру несомненен, но возраст и деньги смущали. Но француз показал себя настоящим клатчером — на его счету победный дубль «Интеру» (2:1), решающий мяч в ворота «Наполи» и золотой дубль в Сассуоло. Из 11 его голов только два первых — дубль «Кальяри» — не имели особого значения, там 2:1 превратились в 4:1. Остальные оказывали непосредственное влияние на ход матчей.

На самом деле, можно перечислять дальше, но сила и феномен этого «Милана» — в его командности. Показательный и о многом говорящий факт — в этом сезоне голы у «россонери» забивали 20 человек. Свою минуту славы получил даже Даниэль Мальдини — сын Паоло. Когда были проблемы с составом, парень вышел в старте против «Специи» и забил.

Или, скажем, Саму Кастильехо. Испанца прошлым летом практически уже продали в ЦСКА. В этом сезоне он всего пять раз вышел на поле, сыграв в сумме 122 минуты. Но при этом в первом круге с «Вероной» он успел оформить два ассиста. «Милан» тогда проигрывал 0:2 к перерыву, Кастильехо вышел на второй тайм и помог перевернуть матч — 3:2.

В октябре основной вратарь Майк Меньян сломал запястье и вылетел на полтора месяца. Но 36-летний румын Чиприан Тэтэрушану выступил достойно — с ним «Милан» взял 13 очков в шести матчах.

Незамеченной прошла травма Симона Кьера, из-за которой датчанин пропустил полсезона. В центре обороны как влитой встал 21-летний Пьер Калюлю, который в 2020-м переходил в «Милан» из второй команды «Лиона», не сыграв ни одного матча на взрослом уровне и которого Златан призывал снять перчатки, как когда-то Юрий Семин Дмитрия Булыкина: мол, защитника должны бояться, а кто будет бояться парня в варежках.

Даже редкие плохие матчи феноменального Тео Эрнандеса «россонери» научились переживать.

И еще одна деталь: в последних матчах Пиоли регулярно менял капитана Давиде Калабрию. Повязка переходила к Франку Кессие, который не сумел договориться о новом контракте и покидает клуб — и ничего страшного, никакого недоверия к ивуарийцу по этому поводу.

Долгое время казалось, что этот «Милан» еще ментально не дозрел до чего-то большого. «Россонери» круто играли с топ-соперниками — были и настрой, и заряженность, и тактические ходы от Пиоли. В десяти матчах против команд из топ-6 «Милан» взял 21 очко, потерпев только одно поражение — дома от «Наполи» (0:1), но взял реванш в Неаполе (1:0). А так, по две победы над «Лацио» и «Ромой», две ничьи с «Ювентусом», ничья и победа с «Интером». При этом регулярные потери очков с теми, кто слабее: поражение от «Специи», ничьи с «Болоньей», «Салернитаной» и «Удинезе»...

Но на финише «Милан» реально включил режим чемпиона — ни малейшей слабины. Шесть побед подряд в шести последних турах. Два пропущенных гола в последних 11 матчах. Даже если не шло, «россонери» все равно дожимали соперника, как, например, дома «Фиорентину» с голом Леау на 82-й минуте.

Что будет дальше — не очень понятно. «Милан» постепенно выбирается из финансовой ямы, но пока еще не может позволить себе слишком много — иначе не отпускали бы Кессие или Джиджи Доннарумму год назад. Но, как сказал Златан, заряжая партнеров в раздевалке, запоминают только чемпионов. И эту команду точно запомнят.