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«Милан» стал чемпионом спустя 11 лет. К титулу команду привели безумный Ибрагимович и наследник Криштиану

«Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Милана» и тренер команды Стефано Пиоли празднуют чемпионство.
Фото Reuters
Фанаты «Милана» празднуют победу в серии А.
Фото Reuters
1/2
Красно-черные снова первые.

Знаете, мне давно хотелось написать такой текст — пристрастный и односторонне эмоционально окрашенный. «Милан» — это давняя болельщицкая симпатия, тянущаяся из детства.

Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:3
Милан
Голы
Жиру, 17 (0:1), Жиру, 32 (0:2), Кессье, 36 (0:3)
Сассуоло
Консильи (Саталино, 82) Каан Айхан Мерт Мюльдюр Феррари (Пелузо, 82) Кирьякопулос Лопес (Маньянелли, 46) Фраттези (Траоре, 58) Матеус Энрике Распадори Берарди (Дефрель, 68) Скамакка
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори (Романьоли, 81) Тонали (Беннасер, 46) Крунич (Диас, 73) Кессье Жиру (Ибрагимович, 72) Леан Салемакерс (Флоренци, 81)
Предупреждения
Лопес 37’, Кирьякопулос 53’  -  Тонали 34’
Судьи
Довери (Италия)

Маленький черно-белый телевизор «Юность» с длинной выдвижной антенной, стоявший на кухне, каким-то неведомым образом ловил «Пятый канал», бывший тогда, в середине 1990-х, местным городским телевидением Санкт-Петербурга. А происходило такое далеко не в каждой квартире, но мне повезло. Потому что там раз в неделю, по воскресеньям, показывали в прямом эфире серию А. Один матч в туре — тот, который начинался в 17.00 по Москве. Комментировал Геннадий Орлов.

Из футбола тогда на ТВ был чемпионат России — один матч в туре по выходным, и еврокубки. «Футбольный клуб» еще по пятницам на НТВ, плюс то загибавшееся, то реинкарнировавшееся «Футбольное обозрение». Уже потом «РЕН ТВ» начал показывать АПЛ и Кубок Англии, на канале 7ТВ была ла лига, возник загадочный и недоступный «НТВ Плюс». Но тогда, году в 1995-м, серия А на «Пятом канале» была окном в другой мир. И когда воскресная трансляция по каким-то причинам срывалась — а случалось и такое — обидно было до слез. Отсюда и детская любовь к «Милану», который тогда доминировал в Италии и Европе — три подряд выхода в финал Лиги чемпионов.

По окончании сезона-1995/96 серия А ушла с «Пятого канала». Детство тоже прошло. Эмоции подугасли до легкой симпатии и простого слежения за результатами с редким просмотром матчей (благо что уж с этим проблем не было). Казалось, что так все и останется.

Но внезапно, когда «Милан» в начале второй половины 2010-х оказался на самом дне и чуть было не стал банкротом, эмоции вернулись. Поэтому, когда «Милан» в декабре 2019-го позорно и без единого проблеска проиграл «Аталанте» — 0:5, грустно подумалось: «Блин, ну что же они делают с великим клубом?» Знаете, это как сломать что-то, что было дорого вам в детстве.

Они — это в первую очередь Паоло Мальдини и Звонимир Бобан. Казалось, что это классическая и грустная история, когда великие в прошлом игроки оказываются на руководящих должностях благодаря своему статусу клубных легенд, а не менеджерским скиллам. И работают в первую очередь лицами, а не мозгами.

Но именно они пригласили Стефано Пиоли (да, я готов был тоже поставить хэштег #PioliOut, вырвавшийся в тренды Twitter в день назначения). Именно они отстояли его, когда в клуб хотели завести Ральфа Рангника с его немецкой командой и концепцией — пусть даже ценой увольнения Бобана после скандального интервью хорвата. Благодаря им «Милан» получил то, в чем так нуждался — пару лет спокойствия. И символично, что чемпионским гимном «россонери» стала песня Pioli is on fire — на мотив хита Freed From Desire, исполненного Gala (ну вы наверняка помните Will Grigg's on Fire с Евро-2016).

На самом деле, помимо хэштега #PioliOut еще куча реакций сейчас воспринимаются с ироничной улыбкой. Я не верил в эффект от перехода Златана Ибрагимовича — ну, разумеется, за исключением пиара. Но про роль шведа в раздевалке «Милана» написано уже столько, что повторяться даже и не хочется. Как все это видит сам Ибра — он описал в новой автобиографии «Адреналин» (надеюсь, ее когда-нибудь издадут в России). А лучше просто посмотреть видео, как Златан в эмоциональном порыве разбивает стекло командного автобуса по пути на последний домашний матч сезона с «Аталантой» в 37-м туре.

При всем при этом у него 36 голов и 10 ассистов за два с половиной сезона в «Милане», хотя немало времени швед пропустил из-за травм.

Я огорчался, когда ради подписания Рафаэла Леау расставались с Патриком Кутроне — воспитанником «Милана» и фанатом красно-черных с раннего детства. Португалец казался очередным ленивым пижонистым талантом, который из-за своего отношения к делу не раскроется и на 50% и будет сбагрен по дешевке через пару лет. Но через пару лет Леау на финишном отрезке тащит «Милан» к чемпионству, забивая на индивидуальном мастерстве решающие голы «Фиорентине» и «Аталанте», и делая два ассиста с «Вероной» — там те случаи, когда пас реально важнее завершающего удара. Ну и ассистенсткий хет-трик в золотом матче против «Сассуоло». Кутроне же пытается реанимировать карьеру в «Эмполи».

Мне казалось, что Анте Ребич в «Милане» и с зарплатой 3,5 миллиона евро в год только потому, что в руководстве был Бобан. Ну, знаете, соотечественники, все дела... Но без неутомимости хорвата в прессинге и его умения забивать решающие голы не было бы кучи важных побед. В конце концов, именно он в добавленное время матча с «Лацио» запрессинговал Адама Марушича, и «Милан» забил решающий мяч (2:1) — именно победа в Риме открыла дорогу к скудетто.

Я не очень понимал, зачем прошлым летом взяли 34-летнего на тот момент Оливье Жиру, да еще и на зарплату 3,5 миллиона. Ну, то есть, примерно понимал логику, да и класс Жиру несомненен, но возраст и деньги смущали. Но француз показал себя настоящим клатчером — на его счету победный дубль «Интеру» (2:1), решающий мяч в ворота «Наполи» и золотой дубль в Сассуоло. Из 11 его голов только два первых — дубль «Кальяри» — не имели особого значения, там 2:1 превратились в 4:1. Остальные оказывали непосредственное влияние на ход матчей.

На самом деле, можно перечислять дальше, но сила и феномен этого «Милана» — в его командности. Показательный и о многом говорящий факт — в этом сезоне голы у «россонери» забивали 20 человек. Свою минуту славы получил даже Даниэль Мальдини — сын Паоло. Когда были проблемы с составом, парень вышел в старте против «Специи» и забил.

Или, скажем, Саму Кастильехо. Испанца прошлым летом практически уже продали в ЦСКА. В этом сезоне он всего пять раз вышел на поле, сыграв в сумме 122 минуты. Но при этом в первом круге с «Вероной» он успел оформить два ассиста. «Милан» тогда проигрывал 0:2 к перерыву, Кастильехо вышел на второй тайм и помог перевернуть матч — 3:2.

В октябре основной вратарь Майк Меньян сломал запястье и вылетел на полтора месяца. Но 36-летний румын Чиприан Тэтэрушану выступил достойно — с ним «Милан» взял 13 очков в шести матчах.

Незамеченной прошла травма Симона Кьера, из-за которой датчанин пропустил полсезона. В центре обороны как влитой встал 21-летний Пьер Калюлю, который в 2020-м переходил в «Милан» из второй команды «Лиона», не сыграв ни одного матча на взрослом уровне и которого Златан призывал снять перчатки, как когда-то Юрий Семин Дмитрия Булыкина: мол, защитника должны бояться, а кто будет бояться парня в варежках.

Даже редкие плохие матчи феноменального Тео Эрнандеса «россонери» научились переживать.

И еще одна деталь: в последних матчах Пиоли регулярно менял капитана Давиде Калабрию. Повязка переходила к Франку Кессие, который не сумел договориться о новом контракте и покидает клуб — и ничего страшного, никакого недоверия к ивуарийцу по этому поводу.

Долгое время казалось, что этот «Милан» еще ментально не дозрел до чего-то большого. «Россонери» круто играли с топ-соперниками — были и настрой, и заряженность, и тактические ходы от Пиоли. В десяти матчах против команд из топ-6 «Милан» взял 21 очко, потерпев только одно поражение — дома от «Наполи» (0:1), но взял реванш в Неаполе (1:0). А так, по две победы над «Лацио» и «Ромой», две ничьи с «Ювентусом», ничья и победа с «Интером». При этом регулярные потери очков с теми, кто слабее: поражение от «Специи», ничьи с «Болоньей», «Салернитаной» и «Удинезе»...

Но на финише «Милан» реально включил режим чемпиона — ни малейшей слабины. Шесть побед подряд в шести последних турах. Два пропущенных гола в последних 11 матчах. Даже если не шло, «россонери» все равно дожимали соперника, как, например, дома «Фиорентину» с голом Леау на 82-й минуте.

Что будет дальше — не очень понятно. «Милан» постепенно выбирается из финансовой ямы, но пока еще не может позволить себе слишком много — иначе не отпускали бы Кессие или Джиджи Доннарумму год назад. Но, как сказал Златан, заряжая партнеров в раздевалке, запоминают только чемпионов. И эту команду точно запомнят.

Фанаты "Милана" празднуют победу в серии А. Фото Reuters
Фанаты «Милана» празднуют победу в серии А.
Фото Reuters
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
ФК Сассуоло
Стефано Пиоли
серия А
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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