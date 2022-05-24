Чемпионская вечеринка «Милана» войдет в историю. Дальше — новые владельцы и переезд с «Сан-Сиро»?

Спецкор «СЭ» из Италии — о том, что ждет россонери после скудетто.

Обманул бы сам себя, сказав, что помню, как россонери отмечали в Милане скудетто-2011. Единственное, что точно могу сказать: 11 лет назад здесь не было такой несвойственной маю жары, как сейчас. Вот уже несколько дней в Милане и в целом на севере Италии температура поднимается аж до 30 градусов. Поэтому и не следует удивляться тому количеству голых торсов, которые попадаются на фото- и видеокадрах 22 и 23 мая — красно-черная часть Милана отмечала победу два вечера подряд.

200 тысяч тифози и послание «Интеру»

Центральная площадь Дуомо стояла на ушах и вовсе три вечера подряд. В субботу там прошел большой поп-концерт, а в воскресенье и понедельник окрестности величественного собора окрасились в красно-черные цвета — на фоне фейерверков и петард. Жара и алкоголь вкупе с длительным пребыванием людей в толпе не могли не привести к появлению автомобилей скорой помощи. В первый вечер пострадавших от праздника оказалось около сотни. Сколько таких так было в понедельник вечером, не знаю, но, по некоторым подсчетам, проезд чемпионского автобуса «Милана» по городу приветствовало в общей сложности около 200 тысяч человек. Это с учетом того, что все население города составляет примерно 1,3 миллиона. Понятно, что болельщики «Интера» при этом старательно избегали соприкосновения с праздником. В то же время тифози «Милана» не стеснялись в непечатных выражениях в адрес главных соперников.

Чемпионский парад «Милана». Фото AFP

Не удержались и футболисты «Милана»: болельщики передали им плакат, который тут же развернули на чемпионском автобусе. Баннер был адресован «Интеру» и оказался прозаичен до предела: «Засуньте себе в задницу Кубок Италии». Кадры моментально завирусились в медиа и соцсетях, и теперь Федерация футбола Италии собирается предъявить претензии к «Милану», игроки которого распиарили плакат на всю страну. Хотя история началась еще в 2007 году. Тогда «Милан» выиграл Лигу чемпионов, а «Интер» — скудетто. И Массимо Амброзини адресовал «Интеру» такой же лозунг — только тогда «интеристам» предлагали засунуть куда подальше не Кубок, а скудетто. После того случая начались разборки на уровне футбольного сообщества — а сам Амброзини на протяжении 11 лет считался последним капитаном чемпионского «Милана».

Сравнивать по звездности сегодняшний «Милан» с командой 2011 года невозможно. В том «Милане», который еще принадлежал Сильвио Берлускони, играли и доигрывали мегазвезды европейского футбола. Нынешний же взял тем, что на фоне отсутствия звезд по меркам Европы (за исключением легендарного Златана Ибрагимовича) и при скромном трудяге Стефано Пиоли оказался стабильнее и голоднее, чем его конкуренты. Прошлой осенью никто не называл «Милан» главным фаворитом серии А, так что радость от победы оказалась сильнее вдвойне. Отсюда и толпы тифози на улицах и площадях города. Отсюда такая безудержная радость, которая вывела в жару на улицу как совершенных отморозков, рисковавших подорвать здоровье нормальным болельщикам, так и целые семьи с грудными детьми.

Хозяин бара в Милане Умберто. Фото «СЭ»

Кругом — футболки, флаги, постеры и маски

В понедельник и вторник утром у меня рябило в глазах от детсадовцев и школьников с лицеистами, которые отправились на уроки в футболках «Милана». Само собой, что красно-черные флаги появились на многих балконах, а многие хозяева ресторанов и баров, которые болеют за «Милан», поместили в своих помещениях постеры и футболки любимого клуба. Не остался в стороне и мой товарищ Умберто, который по случаю надел еще и маску с логотипом «Милана». Дело в том, что в Италии хозяевам баров и ресторанов до сих пор вменяется ношение масок на рабочем месте из-за отголосков пандемии. В иные дни Умберто выбирает обычные маски, а тут, разумеется, не смог удержаться от красно-черного соблазна.

Бар в Милане. Фото «СЭ»

В ночь с воскресенья на понедельник игроки и тренеры «Милана», вернувшиеся на автобусе из Реджо-Эмилии (там проходил матч с «Сассуоло»), отмечали победу около клубного офиса, который расположен в той же части года, что и стадион «Сан-Сиро». К тому моменту центральная площадь Дуомо уже практически опустела, чтобы принять красно-черное море в понедельник вечером. От офиса «Милана» до пьяццы Дуомо два миланских автобуса добирались около пяти часов, собрав по дороге дикую толпу — прежде всего на проспекте Семпионе — и парализовав практически все движение наземного общественного транспорта в центре города. Станция метро «Дуомо» не работала на вход и выход несколько часов, а сам величественный собор, который строили почти четыре века, дрожал от эмоций так, что от испуга забыл, наверное, все свое богатое прошлое.

Чемпионский парад «Милана». Фото Reuters

В январе — дерби за Суперкубок Италии

Сегодня скудетто «Милана» — уже история. Дальше клуб ждут серьезные изменения. Все мощнее звучат разговоры о том, что владеющий «Миланом» американский фонд вот-вот продаст клуб другому американскому фонду либо фонду из Бахрейна. Речь идет о сумме, превышающей 1 миллиард евро. Сделка может быть закрыта уже в июне-июле, после чего пойдет предметный разговор о том, на каком стадионе будет в ближайшем будущем играть действующий чемпион Италии. Судьба великого старика «Сан-Сиро», принадлежащего муниципалитету Милана, до сих пор не решена. Мэр города (ярый поклонник «Интера») пытается убедить оба миланских клуба остаться на «Сан-Сиро» и делить его и дальше, вложив при этом огромные деньги в тотальную реконструкцию. Поначалу клубы вроде бы дали согласие на такой вариант, однако окончательной договоренности по-прежнему нет, а приход новых хозяев в «Милан» может все изменить. Существует вариант, при котором «Милан» построит свой собственный стадион на одной из окраин города, а «Интер» останется на «Сан-Сиро», который в любом случае будет реконструирован.

Ждем окончательного решения. А напоследок вспомним, что «Милан» догнал «Интер» по количеству чемпионских титулов. У обоих клубов их по 19, пусть один из титулов «Интера» и будет всегда считаться его конкурентами «картонным» — нежданно свалившимся на клуб после дисквалификации «Ювентуса». В прошлом сезоне скудетто был у «Интера», а «Милан» финишировал вторым. Сейчас все наоборот, зато «Интер» завоевал Суперкубок и Кубок Италии. В сезоне-2022/23 город Милан вновь ждет жесткое противостояние и как минимум еще один трофей: в январе 2023-го «Милан» и «Интер» разыграют в Саудовской Аравии Суперкубок Италии.