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Сегодня, 17:00

Чемпионская вечеринка «Милана» войдет в историю. Дальше — новые владельцы и переезд с «Сан-Сиро»?

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Чемпионский парад «Милана».
Фото Reuters
«Милан» — чемпион Италии.
Фото «СЭ»
«Милан» — чемпион Италии.
Фото «СЭ»
Хозяин бара в Милане Умберто.
Фото «СЭ»
Бар в Милане.
Фото «СЭ»
Бар в Милане.
Фото «СЭ»
Чемпионский парад «Милана».
Фото AFP
Чемпионский парад «Милана».
Фото Reuters
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Спецкор «СЭ» из Италии — о том, что ждет россонери после скудетто.

Обманул бы сам себя, сказав, что помню, как россонери отмечали в Милане скудетто-2011. Единственное, что точно могу сказать: 11 лет назад здесь не было такой несвойственной маю жары, как сейчас. Вот уже несколько дней в Милане и в целом на севере Италии температура поднимается аж до 30 градусов. Поэтому и не следует удивляться тому количеству голых торсов, которые попадаются на фото- и видеокадрах 22 и 23 мая — красно-черная часть Милана отмечала победу два вечера подряд.

Футболисты &laquo;Милана&raquo; и&nbsp;тренер команды Стефано Пиоли празднуют чемпионство. «Милан» стал чемпионом спустя 11 лет. К титулу команду привели безумный Ибрагимович и наследник Криштиану

200 тысяч тифози и послание «Интеру»

Центральная площадь Дуомо стояла на ушах и вовсе три вечера подряд. В субботу там прошел большой поп-концерт, а в воскресенье и понедельник окрестности величественного собора окрасились в красно-черные цвета — на фоне фейерверков и петард. Жара и алкоголь вкупе с длительным пребыванием людей в толпе не могли не привести к появлению автомобилей скорой помощи. В первый вечер пострадавших от праздника оказалось около сотни. Сколько таких так было в понедельник вечером, не знаю, но, по некоторым подсчетам, проезд чемпионского автобуса «Милана» по городу приветствовало в общей сложности около 200 тысяч человек. Это с учетом того, что все население города составляет примерно 1,3 миллиона. Понятно, что болельщики «Интера» при этом старательно избегали соприкосновения с праздником. В то же время тифози «Милана» не стеснялись в непечатных выражениях в адрес главных соперников.

Чемпионский парад "Милана". Фото AFP
Чемпионский парад «Милана».
Фото AFP

Не удержались и футболисты «Милана»: болельщики передали им плакат, который тут же развернули на чемпионском автобусе. Баннер был адресован «Интеру» и оказался прозаичен до предела: «Засуньте себе в задницу Кубок Италии». Кадры моментально завирусились в медиа и соцсетях, и теперь Федерация футбола Италии собирается предъявить претензии к «Милану», игроки которого распиарили плакат на всю страну. Хотя история началась еще в 2007 году. Тогда «Милан» выиграл Лигу чемпионов, а «Интер» — скудетто. И Массимо Амброзини адресовал «Интеру» такой же лозунг — только тогда «интеристам» предлагали засунуть куда подальше не Кубок, а скудетто. После того случая начались разборки на уровне футбольного сообщества — а сам Амброзини на протяжении 11 лет считался последним капитаном чемпионского «Милана».

Сравнивать по звездности сегодняшний «Милан» с командой 2011 года невозможно. В том «Милане», который еще принадлежал Сильвио Берлускони, играли и доигрывали мегазвезды европейского футбола. Нынешний же взял тем, что на фоне отсутствия звезд по меркам Европы (за исключением легендарного Златана Ибрагимовича) и при скромном трудяге Стефано Пиоли оказался стабильнее и голоднее, чем его конкуренты. Прошлой осенью никто не называл «Милан» главным фаворитом серии А, так что радость от победы оказалась сильнее вдвойне. Отсюда и толпы тифози на улицах и площадях города. Отсюда такая безудержная радость, которая вывела в жару на улицу как совершенных отморозков, рисковавших подорвать здоровье нормальным болельщикам, так и целые семьи с грудными детьми.

"Милан" - чемпион Италии.
Хозяин бара в Милане Умберто. Фото «СЭ»

Кругом — футболки, флаги, постеры и маски

В понедельник и вторник утром у меня рябило в глазах от детсадовцев и школьников с лицеистами, которые отправились на уроки в футболках «Милана». Само собой, что красно-черные флаги появились на многих балконах, а многие хозяева ресторанов и баров, которые болеют за «Милан», поместили в своих помещениях постеры и футболки любимого клуба. Не остался в стороне и мой товарищ Умберто, который по случаю надел еще и маску с логотипом «Милана». Дело в том, что в Италии хозяевам баров и ресторанов до сих пор вменяется ношение масок на рабочем месте из-за отголосков пандемии. В иные дни Умберто выбирает обычные маски, а тут, разумеется, не смог удержаться от красно-черного соблазна.

«Милан» — чемпион Италии.
Бар в Милане. Фото «СЭ»

В ночь с воскресенья на понедельник игроки и тренеры «Милана», вернувшиеся на автобусе из Реджо-Эмилии (там проходил матч с «Сассуоло»), отмечали победу около клубного офиса, который расположен в той же части года, что и стадион «Сан-Сиро». К тому моменту центральная площадь Дуомо уже практически опустела, чтобы принять красно-черное море в понедельник вечером. От офиса «Милана» до пьяццы Дуомо два миланских автобуса добирались около пяти часов, собрав по дороге дикую толпу — прежде всего на проспекте Семпионе — и парализовав практически все движение наземного общественного транспорта в центре города. Станция метро «Дуомо» не работала на вход и выход несколько часов, а сам величественный собор, который строили почти четыре века, дрожал от эмоций так, что от испуга забыл, наверное, все свое богатое прошлое.

Чемпионский парад "Милана". Фото Reuters
Чемпионский парад «Милана».
Фото Reuters

В январе — дерби за Суперкубок Италии

Сегодня скудетто «Милана» — уже история. Дальше клуб ждут серьезные изменения. Все мощнее звучат разговоры о том, что владеющий «Миланом» американский фонд вот-вот продаст клуб другому американскому фонду либо фонду из Бахрейна. Речь идет о сумме, превышающей 1 миллиард евро. Сделка может быть закрыта уже в июне-июле, после чего пойдет предметный разговор о том, на каком стадионе будет в ближайшем будущем играть действующий чемпион Италии. Судьба великого старика «Сан-Сиро», принадлежащего муниципалитету Милана, до сих пор не решена. Мэр города (ярый поклонник «Интера») пытается убедить оба миланских клуба остаться на «Сан-Сиро» и делить его и дальше, вложив при этом огромные деньги в тотальную реконструкцию. Поначалу клубы вроде бы дали согласие на такой вариант, однако окончательной договоренности по-прежнему нет, а приход новых хозяев в «Милан» может все изменить. Существует вариант, при котором «Милан» построит свой собственный стадион на одной из окраин города, а «Интер» останется на «Сан-Сиро», который в любом случае будет реконструирован.

&laquo;Милан&raquo; празднует чемпионство в&nbsp;2011 году. Дикий Ибрагимович, праймовый Тиаго Силва и начинающий Аллегри. Каким был последний чемпионский «Милан»

Ждем окончательного решения. А напоследок вспомним, что «Милан» догнал «Интер» по количеству чемпионских титулов. У обоих клубов их по 19, пусть один из титулов «Интера» и будет всегда считаться его конкурентами «картонным» — нежданно свалившимся на клуб после дисквалификации «Ювентуса». В прошлом сезоне скудетто был у «Интера», а «Милан» финишировал вторым. Сейчас все наоборот, зато «Интер» завоевал Суперкубок и Кубок Италии. В сезоне-2022/23 город Милан вновь ждет жесткое противостояние и как минимум еще один трофей: в январе 2023-го «Милан» и «Интер» разыграют в Саудовской Аравии Суперкубок Италии.

Футбол
ФК Милан
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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