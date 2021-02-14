Кокорин в запасе «Фиорентины»? Так он там и должен быть

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Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

«Сампдория» — «Фиорентина» — 2:1 (1:1)

Голы: Бальде, 31 (1:0). Влахович, 37 (1:1). Квальярелла, 71 (2:1).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Торсби, Адриэн Силва (Экдаль, 75), Рамирес, Янкто (Квальярелла, 65), Дамсгор (Кандрева, 64), Бальде (Лерис, 89).

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццела (Малькюи, 83), Мартинес Куарта, Венути (Кальехон, 83), Кастровилли, Пульгар, Бонавентура, Бираги, Куаме, Влахович.

Предупреждения: Венути, 34. Дамсгор, 57. Пульгар, 61. Бонавентура, 79.

Судья: Мареска.

14 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Александр Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч 22-го тура серии А с «Сампдорией» (1:2). В этом нет ничего удивительного. Напротив, это то, чего и следовало ожидать.

Кокорин так и не появился на поле, просидев всю игру на скамейке запасных. Тут можно задаться вопросом: как так, ведь неделю назад нападающий вышел на замену против «Интера», хотя этого мало кто ждал — россиянин только за пару дней до того получил разрешение на работу в Италии? А к встрече с «Сампдорией» его форма должна была только улучшиться, а значит, выход стал бы более логичным.

Но на самом деле ничего странного нет, и не стоит бросаться в истерику — мол, зажимают нашего парня в Италии. Кокорин всю неделю тренировался по специальной программе вместе с травмированными Франком Рибери и Мартином Касересом. Об этом, в частности, сообщало издание «РБ Спорт». Рибери в итоге не попал в заявку, а Касерес, как и Александр, все 90 минут провел на скамейке.

«К сожалению, Рибери делал все возможное, чтобы быть готовым, но он не сможет принять участие в матче. Вернется Мартин Касерес, а Александр Кокорин продолжит заниматься с фитнес-тренером», — говорил главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли перед поездкой в Геную.

Нужно учитывать и такой момент. С «Интером» Кокорин появился при счете 0:2, когда результат, по сути, сомнений не вызывал — миланцы смотрелись сильнее и только отличные действия вратаря Бартоломея Дронговски удерживали «Фиорентину» на плаву. В такой ситуации вполне можно было дать россиянину немного побегать и посмотреть на него в деле — терять все равно нечего.

Сейчас же против «Самдории» шел более-менее равный футбол. Второй гол хозяев Фабио Квальярелла забил на 71-й минуте. Пранделли вообще ограничился только двумя заменами — на 83-й минуте появились Кевин Малькюи (на фланг) и Хосе Мария Кальехон (в атаку). Флорентийцы вполне могли спастись — на 90+4-й минуте отличный шанс упустил защитник Никола Миленкович.

Выпускать в такой ситуации человека, который всю неделю работал по специальной программе с фитнес-тренером, довольно странно.

Но понятно, что долго так не продолжится. «Фиорентина» — 16-я в таблице, в семи очках от зоны вылета. Ситуация не критическая, но и комфортной ее не назовешь. Кокорина продавали во Флоренцию как таланта, который может помочь. Все время с фитнес-тренером заниматься не будешь — рано или поздно придется оправдывать авансы.