Кварацхелия отличился во втором подряд матче за «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился во втором матче подряд.
Грузинский хавбек забил на 5-й минуте товарищеской встречи против «Перуджи». «Наполи» в итоге одержал победу со счетом 4:1.
Кварацхелия вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.
Следующий матч «Наполи» проведет турецкого «Аданадемирспор» 27 июля.
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|Милан
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|0
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|0
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2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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