Кварацхелия отличился во втором подряд матче за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился во втором матче подряд.

Грузинский хавбек забил на 5-й минуте товарищеской встречи против «Перуджи». «Наполи» в итоге одержал победу со счетом 4:1.

Кварацхелия вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.

Следующий матч «Наполи» проведет турецкого «Аданадемирспор» 27 июля.