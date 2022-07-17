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Кварацхелия отличился во втором подряд матче за «Наполи»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился во втором матче подряд.

Грузинский хавбек забил на 5-й минуте товарищеской встречи против «Перуджи». «Наполи» в итоге одержал победу со счетом 4:1.

Кварацхелия вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.

Следующий матч «Наполи» проведет турецкого «Аданадемирспор» 27 июля.

Хвича Кварацхелия
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