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В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Никола Влашич и Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»
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Российский легионер принес «Торину» первую победу после возобновления итальянского чемпионата.
Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
0:1
Торино

Алексей Миранчук бодро начал этот год с эффектного гола в ворота «Вероны», но потом в плане достижений все было достаточно скромно. Выход на замену примерно на полчаса против «Салернитаны», замена в концовке основного времени кубковой игры с «Миланом» и чуть больше часа в провальном матче со «Специей». Сам же футбол в исполнении российского полузащитника можно было охарактеризовать, как добротный и старательный, но не более.

По-хорошему, это и «Торино» в целом касается. Кроме подвига на «Сан-Сиро» правильнее говорить о потерянных в трех турах семи очках. Однако к визиту во Флоренцию, где в первый день февраля гранатовым предстоит еще раз сыграть в кубковом четвертьфинале, Иван Юрич сумел встряхнуть свою команду. Туринцы играли столь бодро, словно и не было никакого кризиса.

По ходу первого тайма — еще до гола — мяч дважды побывал в воротах «Фиорентины», однако Миранчук наносил удар после свистка, а проверка в комнате ВАР подтвердила правоту судей, отменивших гол Сека из-за офсайда. Вместе с тем, стоило отметить, что решение Юрича впервые с сентября отправить сенегальца в центр нападения — отличный ход. У африканца для этого есть мощь и высокий рост (190 см), а также фирменная для любого вингера скорость.

Сек не только терзал оборону, отметившись попаданием в перекладину, но и оттягивал на себя внимание защитников, освобождая зоны для инсайдов. В том числе и для Миранчука, который получил время и пространство после перевода в исполнении Войводы. А так как Бираги застрял в полупозиции, капитан «фиалок» превратился в дополнительную проблему для собственного вратаря.

Тот только на колени присел и беспомощно наблюдал за полетом мяча, который российский полузащитник словно рукой забросил в дальний верхний угол. Похоже, в этом году Миранчук решил забивать только красиво. Впрочем, главное, что голы есть в принципе. Причем их уже четыре. Это вдвое больше, чем за весь прошлый сезона в «Аталанте» и столько же, сколько за самый результативный в Бергамо чемпионат-2020/21.

Только есть важное отличие. Если не считать гола «Интеру», в остальных случаях Миранчук тогда добивал середняка «Болонью», а также вылетевшие «Парму» с «Кротоне», выходя на замены в матчах, где бергамаски громили соперника. В «Торино» же Алексей — безоговорочный игрок стартового состава, и удельная цена его успехов гораздо выше. Даже если в целом, как в субботу во Флоренции, он не показывает чего-то выдающегося.

В августе наш легионер открыл счет в гостях у неуступчивой «Монцы», и его команда набрала три очка. В октябре удар Миранчука оказался победным в игре с действующим чемпионом «Миланом». Потом был уже упоминавшийся мяч «Вероне», где, несмотря на досадную ничью, тоже набраны очки. И вот — второй в сезоне победный удар. Особенный во всех отношениях.

Это первая победа «Торино» в серии А после ЧМ-2022, да еще над соседом по таблице. Естественно, у этого успеха есть и другие творцы. Прежде всего, вытащивший на 90-й минуте сложнейший удар Ваня Милинкович-Савич. Однако главная фамилия в итоговом протоколе — Миранчук. Игрок, который принес «Торино» первую за 47 лет победу на стадионе «Артемио Франки».

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
ФК Фиорентина
серия А
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
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 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
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Ювентус – Аталанта
 - : -
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