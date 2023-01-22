В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Российский легионер принес «Торину» первую победу после возобновления итальянского чемпионата.

Алексей Миранчук бодро начал этот год с эффектного гола в ворота «Вероны», но потом в плане достижений все было достаточно скромно. Выход на замену примерно на полчаса против «Салернитаны», замена в концовке основного времени кубковой игры с «Миланом» и чуть больше часа в провальном матче со «Специей». Сам же футбол в исполнении российского полузащитника можно было охарактеризовать, как добротный и старательный, но не более.

По-хорошему, это и «Торино» в целом касается. Кроме подвига на «Сан-Сиро» правильнее говорить о потерянных в трех турах семи очках. Однако к визиту во Флоренцию, где в первый день февраля гранатовым предстоит еще раз сыграть в кубковом четвертьфинале, Иван Юрич сумел встряхнуть свою команду. Туринцы играли столь бодро, словно и не было никакого кризиса.

По ходу первого тайма — еще до гола — мяч дважды побывал в воротах «Фиорентины», однако Миранчук наносил удар после свистка, а проверка в комнате ВАР подтвердила правоту судей, отменивших гол Сека из-за офсайда. Вместе с тем, стоило отметить, что решение Юрича впервые с сентября отправить сенегальца в центр нападения — отличный ход. У африканца для этого есть мощь и высокий рост (190 см), а также фирменная для любого вингера скорость.

Сек не только терзал оборону, отметившись попаданием в перекладину, но и оттягивал на себя внимание защитников, освобождая зоны для инсайдов. В том числе и для Миранчука, который получил время и пространство после перевода в исполнении Войводы. А так как Бираги застрял в полупозиции, капитан «фиалок» превратился в дополнительную проблему для собственного вратаря.

Тот только на колени присел и беспомощно наблюдал за полетом мяча, который российский полузащитник словно рукой забросил в дальний верхний угол. Похоже, в этом году Миранчук решил забивать только красиво. Впрочем, главное, что голы есть в принципе. Причем их уже четыре. Это вдвое больше, чем за весь прошлый сезона в «Аталанте» и столько же, сколько за самый результативный в Бергамо чемпионат-2020/21.

Только есть важное отличие. Если не считать гола «Интеру», в остальных случаях Миранчук тогда добивал середняка «Болонью», а также вылетевшие «Парму» с «Кротоне», выходя на замены в матчах, где бергамаски громили соперника. В «Торино» же Алексей — безоговорочный игрок стартового состава, и удельная цена его успехов гораздо выше. Даже если в целом, как в субботу во Флоренции, он не показывает чего-то выдающегося.

В августе наш легионер открыл счет в гостях у неуступчивой «Монцы», и его команда набрала три очка. В октябре удар Миранчука оказался победным в игре с действующим чемпионом «Миланом». Потом был уже упоминавшийся мяч «Вероне», где, несмотря на досадную ничью, тоже набраны очки. И вот — второй в сезоне победный удар. Особенный во всех отношениях.

Это первая победа «Торино» в серии А после ЧМ-2022, да еще над соседом по таблице. Естественно, у этого успеха есть и другие творцы. Прежде всего, вытащивший на 90-й минуте сложнейший удар Ваня Милинкович-Савич. Однако главная фамилия в итоговом протоколе — Миранчук. Игрок, который принес «Торино» первую за 47 лет победу на стадионе «Артемио Франки».