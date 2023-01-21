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Сегодня, 12:45

«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Фото Global Look Press
Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене.
Фото Global Look Press
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
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Подробности нового скандала вокруг итальянского гранда.

Переписывание отчетности

«Ювентус» не первый раз получает жесткое наказание за незаконные действия. В 2006 году итогом крупного коррупционного скандала стали перевод туринцев в серию В и лишение их двух скудетто. Главное действующее лицо того дела — экс-гендиректор клуба Лучано Моджи — давно отстранен от работы, но, как оказалось, новые боссы тоже склонны к нарушению закона.

Во время кальчополи основные обвинения руководства «Ювентуса» касались договоренностей с судьями. На этот раз туринцы наказаны за финансовые махинации. «Юве» многократно вносил изменения в отчетность: предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро, а это существенная сумма для актива, чьи акции торгуются на фондовой бирже.

Эмблема &laquo;Ювентуса&raquo;. Грандиозный скандал в «Ювентусе»: клубу грозит перевод в серию В, а руководству — реальные тюремные сроки

Туринский клуб делал это для того, чтобы хотя бы на бумаге компенсировать потери от жирного контракта Криштиану Роналду и пандемии ковида. Карантин особенно повлиял на дело: тогда «Юве» объявил, что все футболисты отказались от зарплат за четыре месяца, а на самом деле — за один. Экс-форвард команды Пауло Дибала рассказал следователям, что той весной футболисты договорились с клубом лишь об отсрочке зарплат. Тайное соглашение тогда было подписано и с Криштиану, причем, судя по последним новостям, португалец до сих пор не получил свои деньги и готов подать на бывшего работодателя в суд.

Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене. Фото Global Look Press
Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене.
Фото Global Look Press

Дисквалификации руководства

Разбирательство идет больше двух лет. За это время полиция Турина обыскивала штаб-квартиру «Ювентуса», допрашивала всех причастных лиц, изымала документы. В апреле 2022 года сообщалось лишь о том, что туринцев могут оштрафовать на 800 тысяч евро и дисквалифицировать руководителей клуба на различные сроки. Но со временем ситуация стала ухудшаться, поэтому в ноябре прошлого года в отставку подало все руководство: глава клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семеро членов совета директоров.

В зале суда прокуратура потребовала снять с «Ювентуса» девять очков, но приговор оказался страшнее. С туринской команды сняли 15 очков в текущей таблице чемпионата Италии, а экс-руководители на различные сроки были отстранены от работы в итальянском футболе с аналогичным прошением в адрес УЕФА и ФИФА. К примеру, Недвед получил 8 месяцев дисквалификации, Арривабене и Аньелли — по 24 месяца, а наиболее суровое наказание понес бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, ныне работающий в «Тоттенхэме», — 30 месяцев.

Футболисты "Ювентуса". Фото Reuters
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters

Это еще не конец?

Для «Ювентуса» потеря 15 очков означает крах надежд на возвращение скудетто и мизерные шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Туринцы рухнули c третьего места на десятое и теперь отстают от зоны ЛЧ на 12 очков. Но «Юве» не сдается — клуб уже объявил, что подаст апелляцию в Комитет спортивных гарантов. Адвокаты туринцев сказали, что решение суда — это «вопиющая несправедливость».

Разбирательства на этом, правда, не завершены. На 27 марта назначен другой суд, который рассмотрит уже уголовные дела, так что бывшие боссы «Ювентуса» вполне могут быть лишены свободы.

Криштиану Роналду. К скандалу «Ювентуса» с финансовыми махинациями причастен и Роналду. У него было тайное соглашение с клубом

Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Футбол
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
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Лаутаро Мартинес

Интер

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Лацио

 8
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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

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 16 1 1
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