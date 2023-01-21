«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?
Переписывание отчетности
«Ювентус» не первый раз получает жесткое наказание за незаконные действия. В 2006 году итогом крупного коррупционного скандала стали перевод туринцев в серию В и лишение их двух скудетто. Главное действующее лицо того дела — экс-гендиректор клуба Лучано Моджи — давно отстранен от работы, но, как оказалось, новые боссы тоже склонны к нарушению закона.
Во время кальчополи основные обвинения руководства «Ювентуса» касались договоренностей с судьями. На этот раз туринцы наказаны за финансовые махинации. «Юве» многократно вносил изменения в отчетность: предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро, а это существенная сумма для актива, чьи акции торгуются на фондовой бирже.
Туринский клуб делал это для того, чтобы хотя бы на бумаге компенсировать потери от жирного контракта Криштиану Роналду и пандемии ковида. Карантин особенно повлиял на дело: тогда «Юве» объявил, что все футболисты отказались от зарплат за четыре месяца, а на самом деле — за один. Экс-форвард команды Пауло Дибала рассказал следователям, что той весной футболисты договорились с клубом лишь об отсрочке зарплат. Тайное соглашение тогда было подписано и с Криштиану, причем, судя по последним новостям, португалец до сих пор не получил свои деньги и готов подать на бывшего работодателя в суд.
Дисквалификации руководства
Разбирательство идет больше двух лет. За это время полиция Турина обыскивала штаб-квартиру «Ювентуса», допрашивала всех причастных лиц, изымала документы. В апреле 2022 года сообщалось лишь о том, что туринцев могут оштрафовать на 800 тысяч евро и дисквалифицировать руководителей клуба на различные сроки. Но со временем ситуация стала ухудшаться, поэтому в ноябре прошлого года в отставку подало все руководство: глава клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семеро членов совета директоров.
В зале суда прокуратура потребовала снять с «Ювентуса» девять очков, но приговор оказался страшнее. С туринской команды сняли 15 очков в текущей таблице чемпионата Италии, а экс-руководители на различные сроки были отстранены от работы в итальянском футболе с аналогичным прошением в адрес УЕФА и ФИФА. К примеру, Недвед получил 8 месяцев дисквалификации, Арривабене и Аньелли — по 24 месяца, а наиболее суровое наказание понес бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, ныне работающий в «Тоттенхэме», — 30 месяцев.
Это еще не конец?
Для «Ювентуса» потеря 15 очков означает крах надежд на возвращение скудетто и мизерные шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Туринцы рухнули c третьего места на десятое и теперь отстают от зоны ЛЧ на 12 очков. Но «Юве» не сдается — клуб уже объявил, что подаст апелляцию в Комитет спортивных гарантов. Адвокаты туринцев сказали, что решение суда — это «вопиющая несправедливость».
Разбирательства на этом, правда, не завершены. На 27 марта назначен другой суд, который рассмотрит уже уголовные дела, так что бывшие боссы «Ювентуса» вполне могут быть лишены свободы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
8
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
12
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5