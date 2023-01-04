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Миранчук последовал примеру Головина. Забил красивый гол в первом матче года, но «Торино» споткнулся на команде Боккетти

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук («Торино») в матче против «Вероны».
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук («Торино») в матче против «Вероны».
Фото Global Look Press
1/2
Российский легионер спас свою команду от сенсационного поражения.
Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 16:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Верона

За несколько месяцев выступлений в «Торино» Алексей Миранчук убедил в своей значимости, и гранатовые рассматривают вопрос о выкупе контракта российского полузащитника по окончании арендного соглашения. Речь идет о сумме порядка 12 миллионов евро, и шансы на благоприятный для футболиста расклад повышают планы туринского клуба продлить контракт с Иваном Юричем до 2025 года.

Этого специалиста часто сравнивают с Джаном Пьеро Гасперини, но, в отличие от главного тренера «Аталанты», хорват полностью доверяет Миранчуку. Так было и в первой части текущего сезона, и во время паузы на ЧМ-2022. Когда итальянский футбол уходил на почти двухмесячные каникулы, наш легионер во всех контрольных матчах выходил в стартовом составе и стал автором победного гола в спарринге с «Эспаньолом».

Алексей Миранчук («Торино») в матче против «Вероны». Фото Global Look Press
Алексей Миранчук («Торино») в матче против «Вероны». Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

И, естественно, Миранчук оказался в старте на первую игру нового года. Причем «Торино» выбрал схему без классического центрального нападающего и с легкой атакующей тройкой Миранчук — Радоньич — Влашич, которого гранатовые тоже хотят выкупить после аренды. Мобильность этих игроков, по задумке Юрича, должна была стать главным оружием против увязшей на последнем месте «Вероны».

А та, имея в пассиве серию из десяти поражений, за время паузы сумела перезагрузиться. Как психологически, так и в игровом плане. Да и штаб команды изменился, хотя речь стоит вести скорее о формальных перестановках. У Сальваторе Боккетти нет лицензии, позволяющей занимать должность главного тренера на постоянной основе, поэтому официально данный пост занял никогда не работавший в серии А 52-летний Марко Дзаффарони. А экс-защитник «Спартака», с которым осенью продлили контракт до 2027 года, значится в заявке как первый ассистент.

И за первый тайм гости не позволили «Торино» ничего. К перерыву гранатовые нанесли четыре удара при единственном попадании в створ. Оно оказалось на счету Миранчука, но скорее атака из-за штрафной стала разминкой для заскучавшего вратаря. Больше запомнился сольный проход российского полузащитника, которому, впрочем, не хватило удобной для партнера завершающей передачи. «Верона» же, отсидевшись у своих ворот, перед перерывом заработала угловой, и Джурич наказал Ваню Милинковича-Савича за нерешительность, отправив мяч в сетку над головой сербского вратаря.

В общем, «Торино» получил проблемы на ровном месте, и вместо казавшейся предсказуемой победы во второй половине матча пришлось думать о том, как избежать поражения. Однако для этого требовались не только обострения, но и должная реализация. То, чего не хватило защитнику Войводе, который после мягкого заброса Миранчука оказался на оперативном просторе, однако, не поверив своему счастью, решил бить в касание и даже не попал в створ.

Что ж, наш легионер спустя несколько минут нашел другое решение. Взяв инициативу на себя перед штрафной, Миранчук убрал мяч под рабочую левую ногу и отправил его в ближний угол впритирку со штангой. Не отстал от Александра Головина, который в первый день 2023 года забил за «Монако» дальним ударом, причем с ходу и не скажешь, какой из русских голов в Европе получился более эффектным.

Отличие же оказалось в результате. Если команда Головина взяла три очка, то туринцы недосчитались двух баллов. Не помогли ни эмоциональный подъем после третьего в сезоне гола Миранчука, ни выход на замену центрфорварда Санабрии. Последний момент на седьмой добавленной минуте загубил не наказавший вратаря за ошибку на выходе Лукич.

«Торино» упустил шанс подтянуться к еврокубковой зоне, сделав подарок не набиравшей очков ровно четыре месяца «Вероне». Впрочем, персонально за Миранчука порадоваться можно.

Алексей Миранчук
Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Верона
ФК Торино
серия А
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8
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Милан 16 11 3 2 31-16 36
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
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15
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
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 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
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