Миранчук последовал примеру Головина. Забил красивый гол в первом матче года, но «Торино» споткнулся на команде Боккетти
За несколько месяцев выступлений в «Торино» Алексей Миранчук убедил в своей значимости, и гранатовые рассматривают вопрос о выкупе контракта российского полузащитника по окончании арендного соглашения. Речь идет о сумме порядка 12 миллионов евро, и шансы на благоприятный для футболиста расклад повышают планы туринского клуба продлить контракт с Иваном Юричем до 2025 года.
Этого специалиста часто сравнивают с Джаном Пьеро Гасперини, но, в отличие от главного тренера «Аталанты», хорват полностью доверяет Миранчуку. Так было и в первой части текущего сезона, и во время паузы на ЧМ-2022. Когда итальянский футбол уходил на почти двухмесячные каникулы, наш легионер во всех контрольных матчах выходил в стартовом составе и стал автором победного гола в спарринге с «Эспаньолом».
И, естественно, Миранчук оказался в старте на первую игру нового года. Причем «Торино» выбрал схему без классического центрального нападающего и с легкой атакующей тройкой Миранчук — Радоньич — Влашич, которого гранатовые тоже хотят выкупить после аренды. Мобильность этих игроков, по задумке Юрича, должна была стать главным оружием против увязшей на последнем месте «Вероны».
А та, имея в пассиве серию из десяти поражений, за время паузы сумела перезагрузиться. Как психологически, так и в игровом плане. Да и штаб команды изменился, хотя речь стоит вести скорее о формальных перестановках. У Сальваторе Боккетти нет лицензии, позволяющей занимать должность главного тренера на постоянной основе, поэтому официально данный пост занял никогда не работавший в серии А 52-летний Марко Дзаффарони. А экс-защитник «Спартака», с которым осенью продлили контракт до 2027 года, значится в заявке как первый ассистент.
И за первый тайм гости не позволили «Торино» ничего. К перерыву гранатовые нанесли четыре удара при единственном попадании в створ. Оно оказалось на счету Миранчука, но скорее атака из-за штрафной стала разминкой для заскучавшего вратаря. Больше запомнился сольный проход российского полузащитника, которому, впрочем, не хватило удобной для партнера завершающей передачи. «Верона» же, отсидевшись у своих ворот, перед перерывом заработала угловой, и Джурич наказал Ваню Милинковича-Савича за нерешительность, отправив мяч в сетку над головой сербского вратаря.
В общем, «Торино» получил проблемы на ровном месте, и вместо казавшейся предсказуемой победы во второй половине матча пришлось думать о том, как избежать поражения. Однако для этого требовались не только обострения, но и должная реализация. То, чего не хватило защитнику Войводе, который после мягкого заброса Миранчука оказался на оперативном просторе, однако, не поверив своему счастью, решил бить в касание и даже не попал в створ.
Что ж, наш легионер спустя несколько минут нашел другое решение. Взяв инициативу на себя перед штрафной, Миранчук убрал мяч под рабочую левую ногу и отправил его в ближний угол впритирку со штангой. Не отстал от Александра Головина, который в первый день 2023 года забил за «Монако» дальним ударом, причем с ходу и не скажешь, какой из русских голов в Европе получился более эффектным.
Отличие же оказалось в результате. Если команда Головина взяла три очка, то туринцы недосчитались двух баллов. Не помогли ни эмоциональный подъем после третьего в сезоне гола Миранчука, ни выход на замену центрфорварда Санабрии. Последний момент на седьмой добавленной минуте загубил не наказавший вратаря за ошибку на выходе Лукич.
«Торино» упустил шанс подтянуться к еврокубковой зоне, сделав подарок не набиравшей очков ровно четыре месяца «Вероне». Впрочем, персонально за Миранчука порадоваться можно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Димитрис Николау
Специя
|15
|1
|4