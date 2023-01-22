«Миранчук — наша любовь! Мы им очень довольны». В Италии в восторге от гола российского игрока
Алексей Миранчук — герой матча с «Фиорентиной». Российский полузащитник провел на поле 90 минут, забил победный гол и принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции в серии А.
Неудивительно, что хавбек получил отличную прессу в Италии: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport 7.0
Правда, лучшим в матче с «Фиорентиной» медиа признали полузащитника «Торино» и новобранца сборной Италии Риччи: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 8.0, Corriere dello Sport — 7.0.
Вот как оценили игру Миранчука главный тренер туринцев, партнер по команде и эксперты.
Иван Юрич, главный тренер «Торино»:
— Миранчук — наша любовь. Мы им очень довольны. Он пропустил 6 или 7 матчей из-за травмы, но забивает нужные и красивые голы. Он особенный парень, с ним приятно иметь дело. У талантливых ребят бывают моменты, когда что-то не получается, им иногда не хватает стабильности. Но я в любом случае доволен тем, как Миранчук работает на команду: он не только обостряет впереди, но и помогает при оборонительных действиях.
Демба Шек, атакующий полузащитник «Торино»:
— Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться. На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться! Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили.
Лоренцо Минотти, многолетний капитан «Пармы», обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА, вице-чемпион мира-1994, ныне комментатор и эксперт Sky Sport:
— Я ведь был защитником, поэтому хорошо понимаю коллег, которым приходится трудно против Миранчука. Вроде бы все знают, что у него убойная левая нога, но у русского получаются такие быстрые и хлесткие удары, что их не успевают перехватить. Когда у Миранчука есть хоть немного пространства справа на линии штрафной или около нее, то любой его удар оттуда можно считать голевым моментом.
Маттео Далла Вите, журналист La Gazzetta dello Sport:
— Это четвертый гол Миранчука за «Торино». Русский исполнил классный удар с какой-то обезоруживающей простотой. В этой игре он в целом проявил себя отменно, эффективно используя мастерство на благо всей команды.
Андреа Джаннатазио, журналист Corriere dello Sport, автор репортажа с матча «Фиорентина» — «Торино»:
— Первые полчаса Миранчук был незаметен, временами он и вовсе выглядел заснувшим игроком. Зато его пробуждение получилось громким и ярким. Он забил мастерский гол и принес «Торино» победу во Флоренции, где туринцы последний раз выигрывали почти 50 лет назад. Я тогда еще даже не родился!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5