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Сегодня, 14:15

«Миранчук — наша любовь! Мы им очень довольны». В Италии в восторге от гола российского игрока

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук празднует гол с партнерами по команде.
Фото Global Look Press
Мяч Алексея принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции.

Алексей Миранчук — герой матча с «Фиорентиной». Российский полузащитник провел на поле 90 минут, забил победный гол и принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции в серии А.

Неудивительно, что хавбек получил отличную прессу в Италии: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport 7.0

Обложка газеты Tuttosport.

Правда, лучшим в матче с «Фиорентиной» медиа признали полузащитника «Торино» и новобранца сборной Италии Риччи: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 8.0, Corriere dello Sport — 7.0.

Вот как оценили игру Миранчука главный тренер туринцев, партнер по команде и эксперты.

Никола Влашич и&nbsp;Алексей Миранчук. В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Иван Юрич, главный тренер «Торино»:

— Миранчук — наша любовь. Мы им очень довольны. Он пропустил 6 или 7 матчей из-за травмы, но забивает нужные и красивые голы. Он особенный парень, с ним приятно иметь дело. У талантливых ребят бывают моменты, когда что-то не получается, им иногда не хватает стабильности. Но я в любом случае доволен тем, как Миранчук работает на команду: он не только обостряет впереди, но и помогает при оборонительных действиях.

Демба Шек, атакующий полузащитник «Торино»:

— Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться. На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться! Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили.

Алексей Миранчук в матче против "Фиорентины". Фото Global Look Press
Алексей Миранчук в матче против «Фиорентины».
Фото Global Look Press

Лоренцо Минотти, многолетний капитан «Пармы», обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА, вице-чемпион мира-1994, ныне комментатор и эксперт Sky Sport:

— Я ведь был защитником, поэтому хорошо понимаю коллег, которым приходится трудно против Миранчука. Вроде бы все знают, что у него убойная левая нога, но у русского получаются такие быстрые и хлесткие удары, что их не успевают перехватить. Когда у Миранчука есть хоть немного пространства справа на линии штрафной или около нее, то любой его удар оттуда можно считать голевым моментом.

Алексей Миранчук. «Миранчуку надо надеяться, что он останется в «Торино». Взгляд из Италии на выступления российского легионера

Маттео Далла Вите, журналист La Gazzetta dello Sport:

— Это четвертый гол Миранчука за «Торино». Русский исполнил классный удар с какой-то обезоруживающей простотой. В этой игре он в целом проявил себя отменно, эффективно используя мастерство на благо всей команды.

Что пишут итальянские СМИ об игре Алексея Миранчука.

Андреа Джаннатазио, журналист Corriere dello Sport, автор репортажа с матча «Фиорентина» — «Торино»:

— Первые полчаса Миранчук был незаметен, временами он и вовсе выглядел заснувшим игроком. Зато его пробуждение получилось громким и ярким. Он забил мастерский гол и принес «Торино» победу во Флоренции, где туринцы последний раз выигрывали почти 50 лет назад. Я тогда еще даже не родился!

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

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22%

1.67

Х2

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Ливерпуль 0
Челси 0
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Х2

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Футбол
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В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
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24.01 22:45
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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