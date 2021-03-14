Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в прошлом чемпионате Италии забил 36 мячей и стал лучшим среди бомбардиров европейских лиг. Ему достался главный приз конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий ( ESM ), куда от России входит «Спорт-Экспресс». На днях форварду вручили «Золотую бутсу», а затем он ответил на вопросы журналистов ESM .

Третий итальянец

— Пришлось немного подождать, но теперь «Золотая бутса» в ваших руках...

— Ничего страшного. Главное, что я ее наконец-то получил (улыбается).

— Вы всего лишь третий итальянец, которому вручили такой приз. После Луки Тони и Франческо Тотти. После романисты должна же была настать очередь лациале.

— (Смеется.) Это точно. Оба они чемпионы мира и выдающиеся игроки. Потому я очень горд, что встал в один ряд с ними и со всеми другими большими футболистами, кто становился лучшим до меня.

— Можно сказать, что вы своим достижением ответили на ту критику, которой вас подвергали в ходе карьеры?

— Это своего рода месть. Но, конечно, не кому-то лично. В футболе у каждого появляется шанс добиться чего-то. В прошлом сезоне пришло мое время.

Ковидный футбол

— Оно, к сожалению, сейчас не самое лучшее для всех людей в мире. Как вы пережили ковидный год?

— Сложный период для всех, включая меня. Мне не хватает общения, сильно не хватает встреч с друзьями, близкими, родными.

— А что такое ковидный футбол?

— Ты получаешь от игры намного меньше, чем раньше. Нет болельщиков. Без них не хватает страсти, эмоций, рева стадиона, празднования победы с фанатами. Этого жутко не хватает. Потому посвящаю свой приз не только клубу и партнерам по команде, я очень благодарен тифози.

— Вы стали больше времени проводить дома. Открыли для себя что-то новое?

— Прежде всего это касается готовки еды и ухода за садом. Танцую с женой и детьми. Все это поддерживает меня в тонусе (улыбается).

Мама звала обратно домой

— Вы уехали из дома в 17 лет, перебрались из Торре-Аннунциаты, что на юге Неаполя, в Турин. Радикальная смена обстановки.

— Да, трудно пришлось. Из одной реальности вдруг оказался в совершенно другой. В то время я был молод, мечтал о многом, хотел попасть в серию А. Для этого нужно было чем-то жертвовать, я обожаю кальчо. Мне пришлось очень много пройти, очень много потрудиться, чтобы завоевать эту «Золотую бутсу». Представляю, сколько молодых футболистов сегодня мечтают о том же, но сталкиваются с проблемами. Сожмите зубы, не сдавайтесь! У каждого есть шанс, что мечта исполнится.

— Это правда, что ваша мама однажды приехала за вами в Турин?

— О да. По-моему, это был мой день рождения. Она сказала: «Давай собирайся и возвращайся домой. Что ты забыл тут, в Турине?» (Смеется.) К счастью, я ее в тот раз не послушал.

Религия

— Вы из религиозной семьи. Остаетесь верующим человеком?

— Абсолютно. Месяц назад был на частной аудиенции у папы римского вместе с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Очень много впечатлений и эмоций.

— Что он сказал вам?

— Он отметил тот факт, что у меня трое детей. Ему нравятся большие семьи. Он пожелал, чтобы у меня было еще больше детей.

— Для этого у вас сейчас есть время...

— Да, думаю, мне стоит выполнить пожелание папы.

— За восемь лет вы сыграли за восемь команд. Но в «Лацио» вы с 2016-го и никуда не уходите. Почему решили пустить тут корни?

— Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клуб, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше.

Клозе

— В «Лацио» вы стали преемником Мирослава Клозе...

— И это было сложно — занять его место. Он же был идолом, кумиром. Ситуация немного напоминала ту, в которой я оказался в Дортмунде, когда оттуда уехал Роберт Левандовски. Таких исключительных игроков невозможно полностью заменить. Можно только попытаться пойти своим путем, найти свой путь.

— Но Клозе вы уже «перестреляли», если говорить о голах.

— Не люблю я эти сравнения. Кроме того, я играю за «Лацио» дольше, чем Миро.

— Вы сказали о «Боруссии». Наверное, за рубежом у вас не очень-то сложилось?

— Не так уж все и плохо. В Германии и Испании я набрался опыта. Познакомился с другой культурой, другой психологией. Это всегда полезно — как для жизни, так и для футбола. Даже когда в спортивном плане не все складывается так, как ты хотел бы.

Клопп, Тухель, Земан

— У вас интересный опыт работы с разными тренерами. Что можете сказать, к примеру, о Юргене Клоппе?

— Боец, победный дух. Когда ты разговариваешь с ним, он заражает тебя желанием бороться за каждый мяч. Это впечатлило.

— Томас Тухель?

— Мы работали вместе недолго. Запомнился тем, что придает большое значение мелочам, очень скрупулезен. Такой «итальянский» тренер, если хотите.

— Зденек Земан?

— Быстрый темп, скорость, эти его бесконечные «атакуй, атакуй, атакуй». При нем впервые стал лучшим бомбардиром — в «Пескаре» в серии В-2011/12. Между прочим, в одной команде с Лоренцо Инсинье и Марко Верратти.

Сборная

— Вы работаете с Роберто Манчини в сборной. Перед его приходом вы пропустили чемпионат мира...

— ...Один из самых неприятных, темных и огорчительных моментов моей карьеры. Как всегда бывает в жизни, мы учимся, получаем опыт в таких ситуациях, чтобы подобное больше никогда не случалось. С Манчини у нас все здорово получается, результаты говорят сами за себя. Чувствуем, что тифози снова довольны сборной Италии.

— Как вам новое поколение, которое теперь выступает за национальную команду?

— У нас на самом деле очень сильная команда со множеством молодых футболистов, которые готовы играть за сборную. У нее большие перспективы.

— Этого достаточно для успеха на Евро-2020?

— Большие надежды. Матчи группового турнира пройдут тут - в Риме. Это добавляет настроя.

— Вы забили всего 10 голов в 42 матчах за сборную. Немного, согласны?

— Наверное, все силы, весь порох израсходовал в играх за клуб (смеется). Что ж, это правда, нужно улучшить результативность.

— А какая еще цель кроме успеха на Евро?

— Выиграть еще одну «Золотую бутсу» (улыбается).