«Папа Римский сказал, что трех детей для меня мало. Придется его послушаться». Лучший бомбардир Европы Чиро Иммобиле — о жизни и футболе, Риме и «Лацио», Клоппе и Тухеле
Третий итальянец
— Пришлось немного подождать, но теперь «Золотая бутса» в ваших руках...
— Ничего страшного. Главное, что я ее наконец-то получил (улыбается).
— Вы всего лишь третий итальянец, которому вручили такой приз. После Луки Тони и Франческо Тотти. После романисты должна же была настать очередь лациале.
— (Смеется.) Это точно. Оба они чемпионы мира и выдающиеся игроки. Потому я очень горд, что встал в один ряд с ними и со всеми другими большими футболистами, кто становился лучшим до меня.
— Можно сказать, что вы своим достижением ответили на ту критику, которой вас подвергали в ходе карьеры?
— Это своего рода месть. Но, конечно, не кому-то лично. В футболе у каждого появляется шанс добиться чего-то. В прошлом сезоне пришло мое время.
Ковидный футбол
— Оно, к сожалению, сейчас не самое лучшее для всех людей в мире. Как вы пережили ковидный год?
— Сложный период для всех, включая меня. Мне не хватает общения, сильно не хватает встреч с друзьями, близкими, родными.
— А что такое ковидный футбол?
— Ты получаешь от игры намного меньше, чем раньше. Нет болельщиков. Без них не хватает страсти, эмоций, рева стадиона, празднования победы с фанатами. Этого жутко не хватает. Потому посвящаю свой приз не только клубу и партнерам по команде, я очень благодарен тифози.
— Вы стали больше времени проводить дома. Открыли для себя что-то новое?
— Прежде всего это касается готовки еды и ухода за садом. Танцую с женой и детьми. Все это поддерживает меня в тонусе (улыбается).
Мама звала обратно домой
— Вы уехали из дома в 17 лет, перебрались из Торре-Аннунциаты, что на юге Неаполя, в Турин. Радикальная смена обстановки.
— Да, трудно пришлось. Из одной реальности вдруг оказался в совершенно другой. В то время я был молод, мечтал о многом, хотел попасть в серию А. Для этого нужно было чем-то жертвовать, я обожаю кальчо. Мне пришлось очень много пройти, очень много потрудиться, чтобы завоевать эту «Золотую бутсу». Представляю, сколько молодых футболистов сегодня мечтают о том же, но сталкиваются с проблемами. Сожмите зубы, не сдавайтесь! У каждого есть шанс, что мечта исполнится.
— Это правда, что ваша мама однажды приехала за вами в Турин?
— О да. По-моему, это был мой день рождения. Она сказала: «Давай собирайся и возвращайся домой. Что ты забыл тут, в Турине?» (Смеется.) К счастью, я ее в тот раз не послушал.
Религия
— Вы из религиозной семьи. Остаетесь верующим человеком?
— Абсолютно. Месяц назад был на частной аудиенции у папы римского вместе с президентом «Лацио» Клаудио Лотито. Очень много впечатлений и эмоций.
— Что он сказал вам?
— Он отметил тот факт, что у меня трое детей. Ему нравятся большие семьи. Он пожелал, чтобы у меня было еще больше детей.
— Для этого у вас сейчас есть время...
— Да, думаю, мне стоит выполнить пожелание папы.
— За восемь лет вы сыграли за восемь команд. Но в «Лацио» вы с 2016-го и никуда не уходите. Почему решили пустить тут корни?
— Нас все устраивает в Риме. Моей семье тут нравится. Клуб, тренер Симоне Индзаги, футболисты — мы все вместе занимаемся одним делом, создаем команду, добиваемся успехов. Хочется сделать еще больше.
Клозе
— В «Лацио» вы стали преемником Мирослава Клозе...
— И это было сложно — занять его место. Он же был идолом, кумиром. Ситуация немного напоминала ту, в которой я оказался в Дортмунде, когда оттуда уехал Роберт Левандовски. Таких исключительных игроков невозможно полностью заменить. Можно только попытаться пойти своим путем, найти свой путь.
— Но Клозе вы уже «перестреляли», если говорить о голах.
— Не люблю я эти сравнения. Кроме того, я играю за «Лацио» дольше, чем Миро.
— Вы сказали о «Боруссии». Наверное, за рубежом у вас не очень-то сложилось?
— Не так уж все и плохо. В Германии и Испании я набрался опыта. Познакомился с другой культурой, другой психологией. Это всегда полезно — как для жизни, так и для футбола. Даже когда в спортивном плане не все складывается так, как ты хотел бы.
Клопп, Тухель, Земан
— У вас интересный опыт работы с разными тренерами. Что можете сказать, к примеру, о Юргене Клоппе?
— Боец, победный дух. Когда ты разговариваешь с ним, он заражает тебя желанием бороться за каждый мяч. Это впечатлило.
— Томас Тухель?
— Мы работали вместе недолго. Запомнился тем, что придает большое значение мелочам, очень скрупулезен. Такой «итальянский» тренер, если хотите.
— Зденек Земан?
— Быстрый темп, скорость, эти его бесконечные «атакуй, атакуй, атакуй». При нем впервые стал лучшим бомбардиром — в «Пескаре» в серии В-2011/12. Между прочим, в одной команде с Лоренцо Инсинье и Марко Верратти.
Сборная
— Вы работаете с Роберто Манчини в сборной. Перед его приходом вы пропустили чемпионат мира...
— ...Один из самых неприятных, темных и огорчительных моментов моей карьеры. Как всегда бывает в жизни, мы учимся, получаем опыт в таких ситуациях, чтобы подобное больше никогда не случалось. С Манчини у нас все здорово получается, результаты говорят сами за себя. Чувствуем, что тифози снова довольны сборной Италии.
— Как вам новое поколение, которое теперь выступает за национальную команду?
— У нас на самом деле очень сильная команда со множеством молодых футболистов, которые готовы играть за сборную. У нее большие перспективы.
— Этого достаточно для успеха на Евро-2020?
— Большие надежды. Матчи группового турнира пройдут тут - в Риме. Это добавляет настроя.
— Вы забили всего 10 голов в 42 матчах за сборную. Немного, согласны?
— Наверное, все силы, весь порох израсходовал в играх за клуб (смеется). Что ж, это правда, нужно улучшить результативность.
— А какая еще цель кроме успеха на Евро?
— Выиграть еще одну «Золотую бутсу» (улыбается).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю