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«В жестких матчах ему некомфортно». В Италии оценили игру Миранчука с «Интером»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 15:10
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Теги:
Не провал, но и хвалить россиянина особо не за что.
Интер — Аталанта
Алексей Миранчук.У Миранчука есть месяц, чтобы перестать быть «золотым активом». Начинать нужно с матча с «Реалом»

После финального свистка, который зафиксировал тяжелейшую победу «Интера» над «Аталантой» (1:0), игроки и тренеры миланцев радовались так, словно они выиграли золотой матч. Возможно, кстати, так оно и есть. Выстрадав за счет бетонной обороны победу над самой яркой и агрессивной командой серии А, черно-синие окончательно доказали, что готовы отобрать скудетто у «Ювентуса».

Ну а «Аталанту» можно только в очередной раз похвалить. Джан Пьеро Гасперини слепил качественную команду, которая умудрилась почти до изнеможения загонять на его поле более богатый и классный по набору игроков «Интер». Достойно проиграв будущему чемпиону Италии, «Аталанта» на время выпала из квартета лидеров, однако продолжает борьбу за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

28&nbsp;февраля. Генуя. &laquo;Сампдория&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Гости празднуют победу.«Аталанта» побеждает, но Миранчук почти не играет. Почему?

Алексей Миранчук пока в этой «Аталанте» имеет роль одного из тех игроков, на которых Гасперини рассчитывает в основном во втором тайме. Никто не ждал появления россиянина в стартовом составе. Тренер выпустил его на замену на 73-й минуте. Ведущая газета Бергамо L'Eco di Bergamo поставила Миранчуку оценку 5.5. Меньше получили только Руслан Малиновский и Йосип Иличич — по 5.0.

Вот комментарий издания: «Миранчук провел на поле 20 минут — сначала на позиции «под нападающими», затем в роли левого оттянутого форварда. Когда он появился на поле, матч еще был в самом разгаре, однако русский никак себя не проявил. В таких жестких матчах ему очень некомфортно».

3&nbsp;марта. Бергамо. &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кротоне&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Алексей Миранчук (справа) с&nbsp;партнерами.Миранчук забил свой второй гол в серии А. Вышел при 4:1 и добил аутсайдера

Лучшим игроком в составе «Аталанты» L'Eco di Bergamo признало Берата Джимсити, который получил 7.5. Оценки 7.0 удостоились Кристиан Ромеро, Мартен Де Рон и Робен Госенс.

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport оставило Миранчука без оценки. Лучшим в составе «Аталанты» стал все тот же Джимсити — 7.5 балла, а худшим — Иличич, который получил 5.0. Малиновскому поставили оценку 5.5.

С просьбой прокомментировать игру Миранчука я обратился к журналисту La Gazzetta dello Sport Фабио Ликари, который выставлял оценки за этот матч. Вот его краткий анализ: «Миранчук провел на поле слишком мало времени. В подобных случаях мы обычно оставляем игроков без оценки. Ставим только в том случае, если футболист успел чем-то отметиться. Например, Пашалич сыграл меньше Миранчука, но успел себя проявить и создать острый момент, за что и получил 6.0. Миранчук же в этот раз ничем не запомнился. Объективно говоря, ему было трудно войти в столь жесткую и вязкую игру в конце встречи, так что я бы не стал предъявлять к нему какие-то претензии».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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