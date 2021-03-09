«В жестких матчах ему некомфортно». В Италии оценили игру Миранчука с «Интером»

Не провал, но и хвалить россиянина особо не за что.

После финального свистка, который зафиксировал тяжелейшую победу «Интера» над «Аталантой» (1:0), игроки и тренеры миланцев радовались так, словно они выиграли золотой матч. Возможно, кстати, так оно и есть. Выстрадав за счет бетонной обороны победу над самой яркой и агрессивной командой серии А, черно-синие окончательно доказали, что готовы отобрать скудетто у «Ювентуса».

Ну а «Аталанту» можно только в очередной раз похвалить. Джан Пьеро Гасперини слепил качественную команду, которая умудрилась почти до изнеможения загонять на его поле более богатый и классный по набору игроков «Интер». Достойно проиграв будущему чемпиону Италии, «Аталанта» на время выпала из квартета лидеров, однако продолжает борьбу за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов.

Алексей Миранчук пока в этой «Аталанте» имеет роль одного из тех игроков, на которых Гасперини рассчитывает в основном во втором тайме. Никто не ждал появления россиянина в стартовом составе. Тренер выпустил его на замену на 73-й минуте. Ведущая газета Бергамо L'Eco di Bergamo поставила Миранчуку оценку 5.5. Меньше получили только Руслан Малиновский и Йосип Иличич — по 5.0.

Вот комментарий издания: «Миранчук провел на поле 20 минут — сначала на позиции «под нападающими», затем в роли левого оттянутого форварда. Когда он появился на поле, матч еще был в самом разгаре, однако русский никак себя не проявил. В таких жестких матчах ему очень некомфортно».

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Carica extra con la perla di #Miranchuk della gara d'andata! ??

Some extra motivation with Lesha's stunner from our last game against Inter! ??

?#MondayMotivation #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/ibjHX2L7aX — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 8, 2021

Лучшим игроком в составе «Аталанты» L'Eco di Bergamo признало Берата Джимсити, который получил 7.5. Оценки 7.0 удостоились Кристиан Ромеро, Мартен Де Рон и Робен Госенс.

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport оставило Миранчука без оценки. Лучшим в составе «Аталанты» стал все тот же Джимсити — 7.5 балла, а худшим — Иличич, который получил 5.0. Малиновскому поставили оценку 5.5.

С просьбой прокомментировать игру Миранчука я обратился к журналисту La Gazzetta dello Sport Фабио Ликари, который выставлял оценки за этот матч. Вот его краткий анализ: «Миранчук провел на поле слишком мало времени. В подобных случаях мы обычно оставляем игроков без оценки. Ставим только в том случае, если футболист успел чем-то отметиться. Например, Пашалич сыграл меньше Миранчука, но успел себя проявить и создать острый момент, за что и получил 6.0. Миранчук же в этот раз ничем не запомнился. Объективно говоря, ему было трудно войти в столь жесткую и вязкую игру в конце встречи, так что я бы не стал предъявлять к нему какие-то претензии».