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Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука вывела «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии

Гол и пас Миранчука вывели «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук (№59) отличился сам и поучаствовал в двух голевых атаках «Аталанты» в матче Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1).
Фото Global Look Press
Лучший матч сезона в исполнении российского легионера.

Формально первым из российских легионеров в 2024 году сыграл Арсен Захарян. Во вторник с ним на поле «Реал Сосьедад» в меньшинстве спас матч с «Алавесом» (1:1), только игровое время нашего полузащитника оказалось более чем скромным. Захарян вышел на поле на третьей добавленной арбитром минуте.

Что касается Александра Головина, которого самое авторитетное спортивное СМИ Франции L'Equipe включило в символическую сборную лиги 1 по итогам 2023 года, то его можно будет увидеть на поле только через полторы недели. В ближайший уик-энд полузащитник не поможет «Монако» в кубковой игре с «Лансом» из-за дисквалификации.

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Вот и получилось, что на новогодних каникулах тем, кто следит за выступлениями россиян в Европе, представилась возможность в полной мере оценить игру самого неочевидного героя — Алексея Миранчука. Джан Пьеро Гасперини не способны убедить даже исключительно эффективные отрезки, как три декабрьские встречи с голом и двумя результативными передачами при скромном игровом времени.

Соответственно, в большинстве матчей серии А персональным поклонникам Миранчука рекомендуется включать трансляцию не раньше 80-й минуты. Как раз можно разобраться в том, как складывается игра, а там дело и до выхода Алексея дойдет. В последнем матче года против «Лечче» это и вовсе случилось в компенсированное время, тогда как выходы в стартовом составе можно пересчитать по пальцам одной руки.

Стоит даже напомнить все. 12 ноября и 4 декабря — в чемпионате соответственно против «Удинезе» и «Торино». 14 декабря — в Лиге Европы против «Ракува». На третий день нового года пришло время загнуть четвертый палец — Гасперини включил Миранчука в число первых одиннадцати на игру Кубка Италии. Турнира, в котором «Аталанта» может реально претендовать на трофей. И, забегая вперед, можно сказать — ставка как персонально на россиянина, так и на легкую атакующую тройку с Пашаличем и Де Кетеларе, сработала на все сто.

Италия. Кубок. 1/8 финала
03 янв, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:1
Сассуоло

А для Миранчука встреча с «Сассуоло» — лучшая в нынешнем сезоне. Кто-то с этим, возможно, поспорит, ведь в составах обеих команд не хватало большого числа ключевых исполнителей. Однако это был не яркий выход на замену, что можно сравнить со вспышкой, а полноценная игра, на основании которой сформировалась цельная картина, которая не могла не радовать.

Для начала речь шла об угловых с правого фланга. Почти каждая подача Миранчука таила в себе угрозу, и если бы не два крутых сейва голкипера черно-зеленых, Скальвини мог завершить игру с голевым дублем. Решающим же фактором стали классные взаимодействия атакующей группы бергамасков. В первом случае диагональная подача Миранчука продолжилась скидкой Пашалича от линии поля и увенчалась попаданием в ближний угол классно разобравшегося в завершении Де Кетеларе.

Голевая атака номер два — настоящий гимн футбольному куражу. Чаще такое можно увидеть на тренировках, а тут в ответственный момент Миранчук изящно оставил мяч разобравшемуся с вратарем Де Кетеларе. Что до гола российского полузащитника, то в данном случае следует говорить о его фирменном ударе — с левой после смещения в центр мимо защитника.

Таких заходов на цель у Алексея набралось три, и один все же достиг цели. Точным получился и удар с правой, когда успевший сложиться Краньо вытянул мяч из угла. Но самый яркий момент вечера — несостоявшийся гол Миранчука. Пара сантиметров ниже — заговорили бы о претенденте на приз Пушкаша, однако попытка с разворота пяткой отправить в цель находившийся в воздухе мяч увенчалась попаданием в перекладину. В том числе и за этот эпизод в момент замены полузащитнику сборной России устроили овацию.

Круто? Бесспорно! Изменит ли это как-то положение Миранчука в «Аталанте»? Сомневаюсь. Такие поводы уже были, но все оставалось, как есть. Чтобы убедиться в этом или увидеть обратное — нужно дождаться воскресенья, когда бергамаски в Риме сыграют с «Ромой». Ну а в кубковом четвертьфинале черно-синих ждет противостояние с «Миланом», который не забыл, как месяц назад Миранчук перевернул игру за несколько отведенных ему минут и стал автором победного голевого паса.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
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 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
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