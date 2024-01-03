Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука вывела «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии
Формально первым из российских легионеров в 2024 году сыграл Арсен Захарян. Во вторник с ним на поле «Реал Сосьедад» в меньшинстве спас матч с «Алавесом» (1:1), только игровое время нашего полузащитника оказалось более чем скромным. Захарян вышел на поле на третьей добавленной арбитром минуте.
Что касается Александра Головина, которого самое авторитетное спортивное СМИ Франции L'Equipe включило в символическую сборную лиги 1 по итогам 2023 года, то его можно будет увидеть на поле только через полторы недели. В ближайший уик-энд полузащитник не поможет «Монако» в кубковой игре с «Лансом» из-за дисквалификации.
Вот и получилось, что на новогодних каникулах тем, кто следит за выступлениями россиян в Европе, представилась возможность в полной мере оценить игру самого неочевидного героя — Алексея Миранчука. Джан Пьеро Гасперини не способны убедить даже исключительно эффективные отрезки, как три декабрьские встречи с голом и двумя результативными передачами при скромном игровом времени.
Соответственно, в большинстве матчей серии А персональным поклонникам Миранчука рекомендуется включать трансляцию не раньше 80-й минуты. Как раз можно разобраться в том, как складывается игра, а там дело и до выхода Алексея дойдет. В последнем матче года против «Лечче» это и вовсе случилось в компенсированное время, тогда как выходы в стартовом составе можно пересчитать по пальцам одной руки.
Стоит даже напомнить все. 12 ноября и 4 декабря — в чемпионате соответственно против «Удинезе» и «Торино». 14 декабря — в Лиге Европы против «Ракува». На третий день нового года пришло время загнуть четвертый палец — Гасперини включил Миранчука в число первых одиннадцати на игру Кубка Италии. Турнира, в котором «Аталанта» может реально претендовать на трофей. И, забегая вперед, можно сказать — ставка как персонально на россиянина, так и на легкую атакующую тройку с Пашаличем и Де Кетеларе, сработала на все сто.
А для Миранчука встреча с «Сассуоло» — лучшая в нынешнем сезоне. Кто-то с этим, возможно, поспорит, ведь в составах обеих команд не хватало большого числа ключевых исполнителей. Однако это был не яркий выход на замену, что можно сравнить со вспышкой, а полноценная игра, на основании которой сформировалась цельная картина, которая не могла не радовать.
Для начала речь шла об угловых с правого фланга. Почти каждая подача Миранчука таила в себе угрозу, и если бы не два крутых сейва голкипера черно-зеленых, Скальвини мог завершить игру с голевым дублем. Решающим же фактором стали классные взаимодействия атакующей группы бергамасков. В первом случае диагональная подача Миранчука продолжилась скидкой Пашалича от линии поля и увенчалась попаданием в ближний угол классно разобравшегося в завершении Де Кетеларе.
Голевая атака номер два — настоящий гимн футбольному куражу. Чаще такое можно увидеть на тренировках, а тут в ответственный момент Миранчук изящно оставил мяч разобравшемуся с вратарем Де Кетеларе. Что до гола российского полузащитника, то в данном случае следует говорить о его фирменном ударе — с левой после смещения в центр мимо защитника.
Таких заходов на цель у Алексея набралось три, и один все же достиг цели. Точным получился и удар с правой, когда успевший сложиться Краньо вытянул мяч из угла. Но самый яркий момент вечера — несостоявшийся гол Миранчука. Пара сантиметров ниже — заговорили бы о претенденте на приз Пушкаша, однако попытка с разворота пяткой отправить в цель находившийся в воздухе мяч увенчалась попаданием в перекладину. В том числе и за этот эпизод в момент замены полузащитнику сборной России устроили овацию.
Круто? Бесспорно! Изменит ли это как-то положение Миранчука в «Аталанте»? Сомневаюсь. Такие поводы уже были, но все оставалось, как есть. Чтобы убедиться в этом или увидеть обратное — нужно дождаться воскресенья, когда бергамаски в Риме сыграют с «Ромой». Ну а в кубковом четвертьфинале черно-синих ждет противостояние с «Миланом», который не забыл, как месяц назад Миранчук перевернул игру за несколько отведенных ему минут и стал автором победного голевого паса.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|18
|13
|4
|1
|27-11
|43
|
3
|Милан
|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|18
|8
|7
|3
|21-15
|31
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|18
|8
|4
|6
|30-20
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
|15-24
|14
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|18
|2
|6
|10
|15-36
|12
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|- : -
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|- : -
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|- : -
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3