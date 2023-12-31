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Битва двух антифутбольщиков. Аллегри переиграл Моуринью в олдскульном матче

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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30 декабря. «Ювентус» обыграл «Рому».
Фото Global Look Press
«Ювентус» одержал важную победу.
Италия. Серия А. 18-й тур
30 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Рома

Поединки «Ромы» Моуринью и «Ювентуса» Аллегри можно назвать целым событием. Тактические гики «прыгают» на тренеров, ругая их за U-образную карту передач, а нейтральные зрители недовольны оборонительным стилем футбола. Кажется, это матчи исключительно для болельщиков команд.

И все же прошедшую игру между римлянами и туринцами можно назвать глотком свежего воздуха. Несмотря на то, что играли они отнюдь не в свежий футбол.

«Юве» воплотил в жизнь главный страх Жозе — «Рома» владела мячом 57% времени

Тренеры не отступили от своего видения футбола. Здесь не увидеть сумасшедшего прессинга до вратаря: команды садятся за линию мяча и ждут, когда он сам придет в ноги. Гвардиола и его адепты утверждают, что лучшая оборона — это владение мячом. Но для Аллегри и Моуринью затяжные атаки и владение — лучший способ привезти гол в свои ворота, чуть ли не признак будущего поражения. Один из принципов Жозе, которым он делился в одной из книг, звучал так: «Страх владеет тем, кто владеет мячом».

Если оценивать победителя по этому критерию, то сегодня «Рома» разгромно проиграла: гости контролировали мяч 57% времени. Во втором тайме этот показатель вообще был равен 62%. И это не от хорошей жизни. Главной задачей команд было не пропустить от соперника. Не потому, что они ненавидят играть в атаку и вышли с желанием защитить счет 0:0. А потому, что если одна из команд забьет, то ее оборону уже не вскрыть. Поможет только чудо.

«Ювентус» открыл и одновременно закрыл счет на 47-й минуте: Влахович исправился за бестолковые удары по воробьям, пяткой отдав голевую на Рабьо. Француз с близкого расстояния поразил ближний угол ворот Патрисиу. Туринцы всем составом располагались за линией мяча, практически не выбрасываясь в прессинг, а заостряя внимание на закрытии зон.

Чудом для «Ромы» мог стать Дибала. Пауло восстановился после травмы как раз накануне встречи с бывшей. Позиционная игра римлян была сосредоточена на аргентинце: он смещался на правый фланг, где комбинировал с партнерами и регулярно навешивал на дальнюю штангу чужих ворот. Однако навесы совсем не работали: к дальней штанге бежал Залевски, который не попал в тайминг, да и ростом не вышел. Странно, почему подачи шли не на высоченного Лукаку, который либо стоял у другой штанги, либо отдыхал у линии штрафной.

Еще страннее, что во втором тайме, в котором «Рома» больше владела мячом, Дибала потерялся. Если ранее он был главным адресатом для передач, собирал вокруг себя соперников на фланге и играл в стенку с партнерами, то во второй половине его не было видно. А Жозе очень сильно хотел победить, поэтому выпускал на поле всех атакующих футболистов — причем убирая с поля игроков оборонительного типажа. «Рома» заканчивала матч с Лукаку, Дибалой, Азмуном, Эль-Шаарави и Пеллегрини на поле — непозволительная роскошь.

Моуринью настолько отчаялся, что по ходу второго тайма переделал Манчини, капитана и классического центрального защитника, в фулбека. Джанлука подхватывал мяч и бежал в полуфланг или фланг для подачи. Кэп «Ромы» не чурался тонких проникающих передач в центр поля — такое редко увидишь у Жозе.

А «Юве» по классике выжидал момент для жалящей контратаки. Если забег не удался, то игроки тянули время у чужой штрафной — как когда-то Анри у углового флажка против «Реала» в Лиге чемпионов. В конце даже сообразили гол: мяч в суматохе в штрафной подхватил Кьеза, который ловко улизнул от многочисленных ног защитников и вложил мяч в сетку — но офсайд.

От матча навевало олдскулом — это и есть глоток того свежего воздуха. Команды редко прессинговали, игроки не боялись идти финтить, — Рабьо чуть не сотворил красоту у ворот Патрисиу, идеально покинув соперников, зажавших его в коробку, но мяч ушел за поле — вратари без раздумий выбивали мяч на чужую половину, без скучных коротких розыгрышей.

А когда Диего Льоренте упал на газон, указывая на травму, Влахович начал язвить над ним, намекая на симуляцию. Футболисты вышли биться, а не играть в футбол, забыв о дружеских отношениях. Рой Кин гордился бы ими. Например, главный хайлайт Дибалы во втором тайме — сначала поскользнулся, потерял мяч, а через пару секунд беспощадно вырывал его из-под ног бывших одноклубников. Хотя Пауло в «Юве» всегда критиковали за мягкость, а сейчас в «Роме» он творит такое.

Напора и желания у команд хоть отбавляй, но с очками ушел лишь «Ювентус». Теперь туринцы отстают от лидирующего «Интера» на два балла. «Рома» вновь усложнила борьбу за место в ЛЧ: сейчас у них 28 очков и седьмое место — до четвертой строчки отставание в пять пунктов. Возможно, если ЛЧ снова обойдет команду стороной, лето Моуринью встретит свободным агентом.

ФК Рома
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 1 : 1
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 0
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 0 : 0
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 3 : 0
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 1 : 0
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 0 : 1
30.12 22:45
Ювентус – Рома
 1 : 0
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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