Битва двух антифутбольщиков. Аллегри переиграл Моуринью в олдскульном матче

«Ювентус» одержал важную победу.

Поединки «Ромы» Моуринью и «Ювентуса» Аллегри можно назвать целым событием. Тактические гики «прыгают» на тренеров, ругая их за U-образную карту передач, а нейтральные зрители недовольны оборонительным стилем футбола. Кажется, это матчи исключительно для болельщиков команд.

И все же прошедшую игру между римлянами и туринцами можно назвать глотком свежего воздуха. Несмотря на то, что играли они отнюдь не в свежий футбол.

«Юве» воплотил в жизнь главный страх Жозе — «Рома» владела мячом 57% времени

Тренеры не отступили от своего видения футбола. Здесь не увидеть сумасшедшего прессинга до вратаря: команды садятся за линию мяча и ждут, когда он сам придет в ноги. Гвардиола и его адепты утверждают, что лучшая оборона — это владение мячом. Но для Аллегри и Моуринью затяжные атаки и владение — лучший способ привезти гол в свои ворота, чуть ли не признак будущего поражения. Один из принципов Жозе, которым он делился в одной из книг, звучал так: «Страх владеет тем, кто владеет мячом».

Если оценивать победителя по этому критерию, то сегодня «Рома» разгромно проиграла: гости контролировали мяч 57% времени. Во втором тайме этот показатель вообще был равен 62%. И это не от хорошей жизни. Главной задачей команд было не пропустить от соперника. Не потому, что они ненавидят играть в атаку и вышли с желанием защитить счет 0:0. А потому, что если одна из команд забьет, то ее оборону уже не вскрыть. Поможет только чудо.

«Ювентус» открыл и одновременно закрыл счет на 47-й минуте: Влахович исправился за бестолковые удары по воробьям, пяткой отдав голевую на Рабьо. Француз с близкого расстояния поразил ближний угол ворот Патрисиу. Туринцы всем составом располагались за линией мяча, практически не выбрасываясь в прессинг, а заостряя внимание на закрытии зон.

Чудом для «Ромы» мог стать Дибала. Пауло восстановился после травмы как раз накануне встречи с бывшей. Позиционная игра римлян была сосредоточена на аргентинце: он смещался на правый фланг, где комбинировал с партнерами и регулярно навешивал на дальнюю штангу чужих ворот. Однако навесы совсем не работали: к дальней штанге бежал Залевски, который не попал в тайминг, да и ростом не вышел. Странно, почему подачи шли не на высоченного Лукаку, который либо стоял у другой штанги, либо отдыхал у линии штрафной.

Еще страннее, что во втором тайме, в котором «Рома» больше владела мячом, Дибала потерялся. Если ранее он был главным адресатом для передач, собирал вокруг себя соперников на фланге и играл в стенку с партнерами, то во второй половине его не было видно. А Жозе очень сильно хотел победить, поэтому выпускал на поле всех атакующих футболистов — причем убирая с поля игроков оборонительного типажа. «Рома» заканчивала матч с Лукаку, Дибалой, Азмуном, Эль-Шаарави и Пеллегрини на поле — непозволительная роскошь.

Моуринью настолько отчаялся, что по ходу второго тайма переделал Манчини, капитана и классического центрального защитника, в фулбека. Джанлука подхватывал мяч и бежал в полуфланг или фланг для подачи. Кэп «Ромы» не чурался тонких проникающих передач в центр поля — такое редко увидишь у Жозе.

А «Юве» по классике выжидал момент для жалящей контратаки. Если забег не удался, то игроки тянули время у чужой штрафной — как когда-то Анри у углового флажка против «Реала» в Лиге чемпионов. В конце даже сообразили гол: мяч в суматохе в штрафной подхватил Кьеза, который ловко улизнул от многочисленных ног защитников и вложил мяч в сетку — но офсайд.

От матча навевало олдскулом — это и есть глоток того свежего воздуха. Команды редко прессинговали, игроки не боялись идти финтить, — Рабьо чуть не сотворил красоту у ворот Патрисиу, идеально покинув соперников, зажавших его в коробку, но мяч ушел за поле — вратари без раздумий выбивали мяч на чужую половину, без скучных коротких розыгрышей.

А когда Диего Льоренте упал на газон, указывая на травму, Влахович начал язвить над ним, намекая на симуляцию. Футболисты вышли биться, а не играть в футбол, забыв о дружеских отношениях. Рой Кин гордился бы ими. Например, главный хайлайт Дибалы во втором тайме — сначала поскользнулся, потерял мяч, а через пару секунд беспощадно вырывал его из-под ног бывших одноклубников. Хотя Пауло в «Юве» всегда критиковали за мягкость, а сейчас в «Роме» он творит такое.

Напора и желания у команд хоть отбавляй, но с очками ушел лишь «Ювентус». Теперь туринцы отстают от лидирующего «Интера» на два балла. «Рома» вновь усложнила борьбу за место в ЛЧ: сейчас у них 28 очков и седьмое место — до четвертой строчки отставание в пять пунктов. Возможно, если ЛЧ снова обойдет команду стороной, лето Моуринью встретит свободным агентом.