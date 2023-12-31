Битва двух антифутбольщиков. Аллегри переиграл Моуринью в олдскульном матче
Поединки «Ромы» Моуринью и «Ювентуса» Аллегри можно назвать целым событием. Тактические гики «прыгают» на тренеров, ругая их за U-образную карту передач, а нейтральные зрители недовольны оборонительным стилем футбола. Кажется, это матчи исключительно для болельщиков команд.
И все же прошедшую игру между римлянами и туринцами можно назвать глотком свежего воздуха. Несмотря на то, что играли они отнюдь не в свежий футбол.
«Юве» воплотил в жизнь главный страх Жозе — «Рома» владела мячом 57% времени
Тренеры не отступили от своего видения футбола. Здесь не увидеть сумасшедшего прессинга до вратаря: команды садятся за линию мяча и ждут, когда он сам придет в ноги. Гвардиола и его адепты утверждают, что лучшая оборона — это владение мячом. Но для Аллегри и Моуринью затяжные атаки и владение — лучший способ привезти гол в свои ворота, чуть ли не признак будущего поражения. Один из принципов Жозе, которым он делился в одной из книг, звучал так: «Страх владеет тем, кто владеет мячом».
Если оценивать победителя по этому критерию, то сегодня «Рома» разгромно проиграла: гости контролировали мяч 57% времени. Во втором тайме этот показатель вообще был равен 62%. И это не от хорошей жизни. Главной задачей команд было не пропустить от соперника. Не потому, что они ненавидят играть в атаку и вышли с желанием защитить счет 0:0. А потому, что если одна из команд забьет, то ее оборону уже не вскрыть. Поможет только чудо.
«Ювентус» открыл и одновременно закрыл счет на 47-й минуте: Влахович исправился за бестолковые удары по воробьям, пяткой отдав голевую на Рабьо. Француз с близкого расстояния поразил ближний угол ворот Патрисиу. Туринцы всем составом располагались за линией мяча, практически не выбрасываясь в прессинг, а заостряя внимание на закрытии зон.
Чудом для «Ромы» мог стать Дибала. Пауло восстановился после травмы как раз накануне встречи с бывшей. Позиционная игра римлян была сосредоточена на аргентинце: он смещался на правый фланг, где комбинировал с партнерами и регулярно навешивал на дальнюю штангу чужих ворот. Однако навесы совсем не работали: к дальней штанге бежал Залевски, который не попал в тайминг, да и ростом не вышел. Странно, почему подачи шли не на высоченного Лукаку, который либо стоял у другой штанги, либо отдыхал у линии штрафной.
Еще страннее, что во втором тайме, в котором «Рома» больше владела мячом, Дибала потерялся. Если ранее он был главным адресатом для передач, собирал вокруг себя соперников на фланге и играл в стенку с партнерами, то во второй половине его не было видно. А Жозе очень сильно хотел победить, поэтому выпускал на поле всех атакующих футболистов — причем убирая с поля игроков оборонительного типажа. «Рома» заканчивала матч с Лукаку, Дибалой, Азмуном, Эль-Шаарави и Пеллегрини на поле — непозволительная роскошь.
Моуринью настолько отчаялся, что по ходу второго тайма переделал Манчини, капитана и классического центрального защитника, в фулбека. Джанлука подхватывал мяч и бежал в полуфланг или фланг для подачи. Кэп «Ромы» не чурался тонких проникающих передач в центр поля — такое редко увидишь у Жозе.
А «Юве» по классике выжидал момент для жалящей контратаки. Если забег не удался, то игроки тянули время у чужой штрафной — как когда-то Анри у углового флажка против «Реала» в Лиге чемпионов. В конце даже сообразили гол: мяч в суматохе в штрафной подхватил Кьеза, который ловко улизнул от многочисленных ног защитников и вложил мяч в сетку — но офсайд.
От матча навевало олдскулом — это и есть глоток того свежего воздуха. Команды редко прессинговали, игроки не боялись идти финтить, — Рабьо чуть не сотворил красоту у ворот Патрисиу, идеально покинув соперников, зажавших его в коробку, но мяч ушел за поле — вратари без раздумий выбивали мяч на чужую половину, без скучных коротких розыгрышей.
А когда Диего Льоренте упал на газон, указывая на травму, Влахович начал язвить над ним, намекая на симуляцию. Футболисты вышли биться, а не играть в футбол, забыв о дружеских отношениях. Рой Кин гордился бы ими. Например, главный хайлайт Дибалы во втором тайме — сначала поскользнулся, потерял мяч, а через пару секунд беспощадно вырывал его из-под ног бывших одноклубников. Хотя Пауло в «Юве» всегда критиковали за мягкость, а сейчас в «Роме» он творит такое.
Напора и желания у команд хоть отбавляй, но с очками ушел лишь «Ювентус». Теперь туринцы отстают от лидирующего «Интера» на два балла. «Рома» вновь усложнила борьбу за место в ЛЧ: сейчас у них 28 очков и седьмое место — до четвертой строчки отставание в пять пунктов. Возможно, если ЛЧ снова обойдет команду стороной, лето Моуринью встретит свободным агентом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|18
|14
|3
|1
|42-8
|45
|
2
|Ювентус
|18
|13
|4
|1
|27-11
|43
|
3
|Милан
|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|18
|8
|7
|3
|21-15
|31
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|18
|8
|4
|6
|30-20
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|19-24
|20
|
13
|Дженоа
|18
|5
|5
|8
|19-23
|20
|
14
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
15
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|25-33
|16
|
17
|Верона
|18
|3
|5
|10
|15-24
|14
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
|16-31
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|18
|2
|6
|10
|15-36
|12
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|1 : 1
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 0
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 0
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|3 : 0
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|1 : 0
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|0 : 1
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|1 : 0
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3